Tartu linnapeaks jääb Klaas, volikogu esimees tuleb Isamaast

Eesti
Urmas Klaas
Urmas Klaas Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Tartus teisipäeval linnajuhtimise põhimõtteid arutanud Reformierakonna ja Isamaa delegatsioonid leppisid muu hulgas kokku selles, et linnapea positsiooni täidab loodavas koalitsioonis Reformierakond ja volikogu esimehe positsiooni Isamaa, mis tähendab, et linnapeana jätkab Urmas Klaas.

"Isamaale ei ole linnapea kohast loobumine lihtne, kuid olulisem on valijatele antud lubaduste elluviimine. Lisaks on Reformierakonnaga koostöö linna juhtimisel olnud hea ning leiame, et saame enda programmilisi eesmärke täita kõige paremini just kaheliikmelises koalitsioonis, mitte koalitsioonis mõne muu Tartu linnavolikogusse valitud jõuga," sõnas Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk pressiteate vahendusel.

Reformierakonna piirkonna juhi ning Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul andsid tartlased valimistel selge sõnumi, keda nad sooviksid järgmise linnapeana näha.

"Tänases olukorras on Reformierakonnal ja Isamaal Tartu volikogus võrdne arv mandaate. Tartlased andsid aga suurima arvu hääli Reformierakonna linnapeakandidaadile," sõnas Klaas.

Esimese arutelupäeva teemadest kokkuvõtteid tehes nimetas Kaspar Kokk Isamaale olulisena, et koalitsioonipartnerid seisaksid ühiselt arstiõppe jätkumise eest Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumi arengu eest, kui jätkub Tallinna ühendhaigla rajamine. Linnaruumi seisukohast tahab Isamaa kriitilise pilguga vaadata üle rohealade heakorra. Reformierakond nimetas olulisemate teemadena kultuurikeskus Siuru ehituse ja hea elukeskkonna kujundamise.

Ühiseks eesmärgiks võeti avada üldplaneering tagamaks kõigi liiklejarühmade vajadustega arvestava linnaruumi kujundamine.

Reformierakonna poolt kuuluvad läbirääkimiste põhidelegatsiooni Urmas Klaas, Mihkel Lees ja Martin Bek.

Isamaa poolt kuuluvad läbirääkimiste põhidelegatsiooni Kaspar Kokk, Tõnis Lukas  ja Joel Luhamets.

Kummalgi fraktsioonil on 49-liikmelises Tartu volikogus 15 kohta.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

