Sõja 1337. päev: Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist

Ukraina korraldas Venemaa Brjanski keemiatehasele õhurünnaku, teatas teisipäeva hilisõhtul Ukraina kindralstaap. Venemaa korraldas ööl vastu kolmapäeva ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina pealinna Kiievi ja teiste linnade vastu, rünnakus hukkunute seas on ka lapsi.

Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 22. oktoobril kell 20.25:

- HUR: Vene väejuht andis korralduse tulistada tsiviilisikuid Pokrovski lähedal;

- Ukraina ründas Brjanskis asuvat keemiatehast;

- Venemaa õhurünnakus Harkivile sai tabamuse lasteaed;

- Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu;

- Ukraina luureallikad: Venemaal lasti õhku Pihkva-Peterburi raudteeliin;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit.

HUR: Vene väejuht andis korralduse tulistada Pokrovskis tsiviilisikuid

Ukraina sõjaväeluure (HUR) avaldatud pealtkuulatud raadioside viitab sellele, et Vene väejuht andis oma sõduritele korralduse tulistada tsiviilisikuid Pokrovski linnapiirkonnas.

"Ärge laske kellelgi mööda minna, kõigil, kellel on suured tsiviilikotid, lihtsalt laske nad maha," kuuldakse HUR-i avaldatud helisalvestisel Vene komandöri ütlemas.

Tsiviilisikute tapmise korralduse andis HUR-i andmetel välja Vene 30. motoriseeritud jalaväebrigaadi maaväejuht. Väljaanne The Kyiv Independent rõhutas, et ei saa iseseisvalt kinnitada raadioside sisu.

Raadioside on väidetavalt seotud Ukraina õhujõudude 20. oktoobril avaldatud videoga, mis näitab, kuidas Vene rünnakuüksus tungis läbi Ukraina positsioonide ja tulistas Pokrovskis relvastamata tsiviilisikuid.

Väidetavast sõjakuriteost Donetski oblasti rindejoone piirkonnas teatas esimest korda 19. oktoobril Ukraina vabatahtlik Denõs Hrõstov, kes evakueerib tsiviilisikuid rindealustest asulatest ning dokumenteerib oma tööd sotsiaalmeedias.

Hrõstov jagas sotsiaalmeedias videoklippi, mille talle andsid Pokrovskis võitlevad sõdurid ja kus oli näha Vene rünnaku ohvreid. Rünnak toimus väidetavalt Pokrovski kesklinnas, mis on videos selgelt tuvastatav.

Videol on näha kahte tsiviilisikut, kes lamavad elutult maas. Tänava ääres on kolmas elanik ning teda kannab minema tuvastamata mees.

Tsiviilohvrite täpne arv on endiselt määramisel, ütles Donetski oblasti politsei pressiesindaja Pavlo Diachenko Kyiv Independentile 20. oktoobril.

Ukraina ründas Brjanskis asuvat keemiatehast

Ukraina korraldas Venemaa Brjanski keemiatehasele kombineeritud raketi- ja õhurünnaku, teatas teisipäeva hilisõhtul Ukraina kindralstaap.

Ukraina teatas, et kasutas tehase ründamisel Storm Shadow rakette.

Brjanski keemiatehas mängib olulist rolli agressorriigi kaitsetööstuses, tehas toodab lõhkeaineid ja raketikütuse komponente, vahendas Ukrainska Pravda.

Sotsiaalmeedias levivad veel väited, et Ukraina ründas ööl vastu kolmapäeva ka Smolenski oblastis asuvat soojuselektrijaama. Sotsiaalmeedias ringlevad videolõigud, millel on näha leekides elektrijaama.

Ukrainian forces struck a thermal power plant in the Smolensk region, Russia. The Smolensk CHP-2 is on fire. pic.twitter.com/7bWspv5WmN — (((Tendar))) (@Tendar) October 21, 2025

Meedias levivad veel väited, et Ukraina droonid tabasid Dagestanis asuvat naftatöötlemistehast.

This is the moment when an Ukrainian UAV strikes the oil refinery of Makhachkala in Dagestan, currently Russia. It looks like a direct hit against one of the destillation towers. pic.twitter.com/yg79EvOZUu — (((Tendar))) (@Tendar) October 22, 2025

Venemaa õhurünnakus Harkivile sai tabamuse lasteaed

Vaid mõned tunnid pärast teadet Venemaa president Vladimir Putini ja USA president Donald Trumpi kohtumise edasilükkamisest korraldas Venemaa Ukrainale ulatusliku droonirünnaku. Ohvrite seas on ka lapsi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul hukkus Venemaa ulatusliku drooni- ja raketirünnaku käigus Ukrainas vähemalt seitse inimest.

Ukraina suuruselt teises linnas Harkivis tabas rünnak lasteaeda ning Kiievis põhjustasid löögid ulatuslikke purustusi. Zelenski sõnul näitavad need rünnakud, et Moskvale pole sõja jätkamise eest piisavalt survet avaldatud. Teadaolevalt sai vigastada vähemalt 26 inimest, nende seas ka lapsi.

Zelenski kirjutas sotsiaalmeedias, et rünnakus lasteaiale hukkus üks inimene.

"Kahjuks hukkus üks inimene — minu kaastunne lähedastele. Praeguse seisuga on seitse inimest vigastada ja saavad arstiabi. Kõik lapsed evakueeriti ning on nüüd varjupaikades. Esialgsed teated näitavad, et paljudel ilmnevad ägedad stressireaktsioonid," kommenteeris Zelenski rünnakut.

"Lasteaia rünnakule ei ole mingit õigustust ega saa kunagi olla. Ilmselgelt muutub Venemaa üha jõhkramaks. Need rünnakud on Venemaa-poolne solvang kõigile, kes nõuavad rahumeelset lahendust. Pätid ja terroristid pannakse paika ainult jõuga," lisas ta.

Mõni tund enne rünnakut teatas USA president Trump, et peatselt Budapestis toimuma pidanud tippkohtumine Venemaa presidendiga on edasi lükatud, kuna ta ei soovi "asjatut kohtumist".

Kremli teatel on nad tagasi lükanud nii Trumpi kui ka Euroopa liidrite üleskutsed kehtestada praegusel rindejoonel relvarahu.

Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu

Venemaa korraldas ööl vastu kolmapäeva ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina pealinna Kiievi ja teiste linnade vastu, edastas väljaanne The Kyiv Independent.

Kiievi elanikud kuulsid plahvatusi kella 1.10 paiku öösel. Ukraina õhujõud olid veidi varem andnud ballistilise raketi rünnaku hoiatuse. Umbes pool tundi hiljem oli kuulda rohkem plahvatusi. Plahvatustest teatati ka Dnipros, Zaporižžjas ja Izmailis.

Ukraina luureallikad: Venemaal lasti õhku Pihkva-Peterburi raudteeliin

Venemaal lasti õhku üks lõik Pihkva-Peterburi raudteeliinil, mida kasutatakse vaenlase sõjaväe logistika jaoks, teatasid Ukraina sõjaväeluure allikad.

Allikad ütlesid, et plahvatuse tagajärjel süttis osaliselt põlema ka üks kaubarong.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 133 250 (võrdlus eelmise päevaga +1050);

- tankid 11 280 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 447 (+11);

- suurtükisüsteemid 33 914 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1524 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1229 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 72 760 (+160);

- tiibraketid 3864 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 65 122 (+96);

- eritehnika 3981 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.