Lukas: linnapeakohata oleks Reformierakond teinud liidu teistega

Reformierakond ja Isamaa Tartus on siis kokku leppinud,

et Tartu linnapeaks jääb Urmas Klaas, volikogu esimees tuleb aga Isamaast.

Nii otsustati Tartus koalitsiooniläbirääkimistel teisipäeval. Miks te just nii

otsustasite, et Tartu linnapea tuleb siiski Reformierakonnast, mitte Isamaast?

Isamaal on oluline oma praegust suurt mandaati ja suurt toetust väärida ja kaasa rääkida Tartu elus. On ilmne, et Reformierakonnal käisid konsultatsioonid ka sotsiaaldemokraatide, Keskerakonna ja Eesti 200-ga. Ja kindlasti kui arvestada seda, et Urmas Klaasi telefon oli punane Kristen Michali kõnedest Reformierakonnale, üle riigi väga oluline teema, siis tehakse kõik selleks, et Urmas Klaasi jääks linnapeaks. Ja kui Isamaa ei oleks asunud läbirääkimistesse,

siis kindlasti oleks tehtud Reformierakonna juhtimisel teine koalitsioon.

See, kas me jõuame kokkuleppele kõigis punktides, mis esindavad Isamaa valijaid nendel läbirääkimistel on veel lahtine. Me alustame alles, aga asi pole ju ainult kommunaalküsimustes. Tartu oht on sumbuda kommunaalteemadesse ja kaotada oma roll ja tähendus Eestis laiemalt. Ja selline provintsistumine oleks oht ka pikas plaanis kogu Eestile. Nii võtame me lauale ja tõstame valgusesse päris olulised teemad, kaasa arvatud see, et Tartuga ei arvestatud piisavalt, kui valitsus leppis kokku Rootsi riigiga Tartu vanglasse võõrvangide toomise. Ka selle, et Tallinna suurhaigla ehitamise mõju on praegu juba näha, käivad sellised tõmbejõud, et viia meditsiinikeskus päriselt ära, kaasa arvatud arstiteaduskond Tartust, mis tähendaks lõppu ka tasakaalus Tartu Ülikoolile, mis on universitas oma paljude valdkondade ja klassikaliste teaduskondadega, mis annab talle üldse mõtte siin Tartus. Kaalul on väga palju ja Isamaa ei saa seda kõrvalt vaadata. Me peame kaasa lööma ja kaitsma oma valijate, kõigi tartlaste ja eestlaste huve.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles Äripäeva hommikuraadios, et teie otsus loobuda Tartu linnapeakohast oli viga ja olukorda saab veel muuta. Reinsalu hinnangul on aus ja ootuspärane, et valimiste võitja saab võimaluse linnavalitsust moodustada. Ta ütles, et inimesed lootsid ja soovisid näha Tartus muutust ja kui valimiste võitjalt ehk siis Isamaalt see võimalus ära võetakse, siis see ei ole õiglane. Kuidas te Urmas Reinsalu mõtet kommenteerite?

See ei ole minu otsus. Selle otsustas fraktsioon, kes eile kogunes, need inimesed, kes Tartu linnavolikokku valiti. Tõsi ta on, et mul on kõige suurem häälte toetus ja seetõttu on mul ka kõige suurem vastutus. Praegu on Tartu piirkonna kommunikatsioonis see austus või lugupidamine minu valijate suhtes natukene kaduma läinud ja see tuleb kindlasti taastada. Ma hakkan oma kommunikatsiooni ise tegema, mina olin valmis linnapeaks hakkama, aga mul peab olema selleks ka toetus oma erakonna sees. Praegu on seisukoht, et me peame kindlasti kaasa lööma, sest muidu oleks Reformierakond alustanud läbirääkimisi juba täna teiste poliitiliste jõududega. Aga ma teen kõik selleks, et need teemad, mis on tartlastele olulised, oleks kindlasti kõneks ja saaks ka koalitsioonileppesse. Ja sellisel juhul saan ma ka linnavolikogu esimehe kohalt Tartu linna käekäiku juhtida.

See, mis sellelt koosolekult sõelale jäi, oli natukene teistsugune, kui praegu meediast paistab. Isamaa fraktsioon oli seda meelt, et me peame oma valijate huve esindama ja tõsiselt kaasa rääkima. Praegu on jäänud tõesti mulje, nagu Isamaa läheks lihtsalt läbirääkimistesse ilma omapoolsete tingimusteta. See nii ei ole. Ma kinnitan veelkord, Isamaal on oma tingimused nendest läbirääkimistel ja nende läbirääkimiste ajal alles selgub, kes on linnapea, kas on linnapea ja

milline on Tartu areng lähema nelja aasta jooksul.

Kui Kris Kärner maha arvata, on Isamaal uues volikogus 15 mandaati. Kui paljud nendest 15 inimesest olid selle mõttega päri, et linnapea kohta peaks pakkuma Reformierakonnale?

Oli arutelu ei olnud hääletust. Arutati valijate huvide kaitsmist koalitsiooni minekut ja läbirääkimistel käsitletavaid teemasid. Need olid kõik tõsised teemad ja need läbirääkimised tulevad kindlasti Reformierakonnaga tõsised ja rasked. Nii et eilne koosolek oli tuumakas. Ja ma ütlen veel kord - see, kas koalitsioon sünnib või mitte, ei ole veel otsustatud.

Kui linnapeakoht läheb Reformierakonnale, mida siis Isamaa vastu saab?

Kindlasti võimaluse oma valijaid esindada ja paremini esindada kui kolmeliikmelises koalitsioonis see seni võimalik on olnud. Aga praegu on initsiatiiv igal juhul Isamaa käes, sest meil on kõige rohkem valijate hääli. Ja valijate hääli ei saa meilt keegi ära võtta, sest nendega ei jalutata uksest sisse-välja. Need võiduhääled üle 28 000, on Isamaal senimaani olemas. Ja seega on Isamaa valimiste võitja, rääkida vastupidist tähendab tahta väänata ajalookulgu.

Kuidas Isamaal on initsiatiiv, kui te ise nentisite, et Reformierakond - kui nad teiega ei oleks läinud - oleks sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200-ga selle koalitsiooni moodustanud. Reinsalu hommikul Äripäeva raadios selgelt ütles,

et Reformierakonna käitumine on väljapressimine.

Teil ongi õigus, et sellisel juhul oleks initsiatiiv läinud Reformierakonna kätte, kui nad oleks teinud teist koalitsiooni. Praegusel juhul algatasime meie need läbirääkimised. Ja need on toimunud meie kutsel, sest me oleme valimiste võitjad. Meil on kõige rohkem valijate hääli, toetust ja selle tõttu võib meid nimetada ka initsiatiivikaks ja eestvedajaks nendel läbirääkimistel.

Millised on need konkreetsed poliitikameetmed, mida te ootate, et uues võimuleppes oleksid kindlasti sees, kust oleks näha, et Isamaa on päriselt ka midagi Reformierakonnalt vastu saanud või et Isamaa saab enda poliitikat teostada?

Me keeldume Tartut laskma sumbuda sellisesse stagnatsiooni, see tähendab, et me võtame linna juhtimise põhimõtted, kaasa arvatud struktuurid, bürokraatia küsimused algusest lõpuni detailselt lahti ja vaatame väga oluliselt just sellest vaatepunktist, et linnavalitsus oleks tartlaste, ettevõtjate teenistuses, mitte vastupidi. Näiteks üldplaneeringu avamine, haridusinvesteeringud. Aga lisaks kommunaalteemadele on meile väga oluline, milline on Tartu roll ja kuidas me kaasa räägime. Ja siit me nõuame Reformierakonnalt ikkagi ka julgust vabariigi valitsuse suhtes ja nende sammude suhtes olla aktiivne ja vajadusel ka

kriitiline. Ma nimetasin juba Tartu vanglasse võõrvangide toomise teemat. Ma nimetasin seda, et Eesti tervishoiukeskus ja arstiteaduskond ja seega ka

Tartu Ülikooli niisugune roll ja mõju ei tohi ära libiseda Tartust Tallinnasse. See puudutab kogu Eesti tulevikku, kogu Eesti regionaalset tasakaalu, nii et meil on tõsised teemad laual.