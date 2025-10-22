Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles Äripäeva raadiohommikus, et erakonna Tartu linnapeakandidaadi Tõnis Lukase otsus loobuda Tartu linnapea kohast oli viga ja olukorda saab veel muuta.

"Kindlasti on läbirääkimiste dünaamikas võimalik veel kaaluda," sõnas Reinsalu Äripäevale.

Tema hinnangul on aus ja ootuspärane, et valimiste võitja saab võimaluse linnavalitsust moodustada. "Inimesed lootsid ja soovisid näha Tartus muutust. Kui valimiste võitjal see võimalus ära võetakse, pole see õiglane," sõnas ta.

Reinsalu kritiseeris Reformierakonna käitumist, nimetades seda väljapressivaks.

Tartus teisipäeval linnajuhtimise põhimõtteid arutanud Reformierakonna ja Isamaa delegatsioonid leppisid muu hulgas kokku selles, et linnapea positsiooni täidab loodavas koalitsioonis Reformierakond ja volikogu esimehe positsiooni Isamaa, mis tähendab, et linnapeana jätkab Urmas Klaas.