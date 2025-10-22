EKRE taotleb e-häälte ülelugemist

Ühtlasi taotleb EKRE, et saaks selle korduslugemise sisulise kontrolli läbiviimiseks tutvuda vajaliku riist- ja tarkvaraga, milline õigus sel erakonnana seaduse järgi on, teatas EKRE pressiesindaja.

"Põhjust e-hääled uuesti lugeda on küllaga. Nagu kõige muu puhul meie ilmakuulsa ja ainulaadse elektroonilise hääletuse juures, kus kõik on ligadi-logadi, läks ka ülelugemine untsu. Nimelt selgus, et audiitor ei saanud auditeeritud hääletuskasti terviklust," ütles EKRE esimees Martin Helme.

Pühapäeval e-hääli lugedes oli kõik justkui korras, aga korduslugemisel ei kinnitanud kontrollprogramm Helme väitel, et hääletuskast oli terviklik.

"See tähendab, et ei saanud kinnitust, et e-valimiskastist pole hääli ära võetud või juurde lisatud. See on päris suur probleem," lisa ta.

Esmaspäeval ja teisipäeval toimus vastavalt seadusele kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel häälte teistkordne ülelugemine linna ja valla valimiskomisjonides. Esmaspäeval toimus ka e-häälte korduslugemine ja andmete tervikluse kontroll.

1 003 829-st hääleõiguslikust inimesest osales kohalikel valimistel 594 117. Pärast topelthääletamise kontrolli läks lugemisse 270 818 e-häält, teatas valimiskomisjon teisipäeval. 323 299 valijat andis oma hääle pabersedeliga jaoskonnas. Seega on lõplik osalusprotsent 59,2 protsenti.

Kehtivaid sedeleid oli 591 562. Kehtetuid sedeleid oli 2 555.

Eelhääletas 162 415 valijat, hääletamiskasti tellis koju 2 273 inimest.

Valimiskomisjonile saab kaebusi esitada kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava otsuse või toimingu tegemisest. Lõplikud valimistulemused kuulutatakse välja pärast kõikide valimiskaebuste lahendamist.