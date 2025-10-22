Lukas: linnapeakohast kohe algusest rääkimine oli viga

"See oli viga, et me läksime kaasa sellise kiire tempoga ja kohe personaaliaga,

mille osas Reformierakond ettepaneku tegi. Tegelikult peaksid ikkagi klassikalised läbirääkimised käima alati teistpidi, et kõigepealt teemad ja siis jõutakse personaalia juurde," ütles Lukas ERR-ile.

"Me peame keskenduma põhiteemadele ja küll me selle personaalia juurde tuleme ka siis tagasi," lisas ta.

ERR-i Tartu korrespondent Martin Erik Maripuu küsis Lukaselt, kas ta arvab, et Urmas Klaas ei peaks linnapea kohta saama.

"Me ei tule selle teema juurde nüüd kohe tagasi, vaid räägime ennem teemad läbi. Siis on näha üldse, kas me jõuame põhiküsimustes üksmeelele.

Ja enne kui kõik on kokku lepitud, ei ole midagi kokku lepitud," vastas Lukas.

Kuigi Isamaa ja Reformierakond leppisid teisipäeval kokku, et linnapea positsiooni täidab loodavas koalitsioonis Reformierakond ja volikogu esimehe positsiooni Isamaa, ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu kolmapäeva hommikul, et see otsus tuleks ümber vaadata.

Lukase sõnul tal Reinsaluga konflikti ei ole. "Ega meil ei ole erimeelsusi ausalt öeldes eriti olnud. Kui erakonna esimehel on vaade, et ühes olulises Eesti kohas tehakse samme, mis puudutavad ka üle-Eestiliselt Isamaa kuvandit, siis on see täiesti loogiline ja mõistetav ja tal on õigus meile märku anda, kui ta arvab teisiti või kiita, kui ta arvab samamoodi," sõnas Lukas.

Reformierakonna Tartu linnapeakandidaat Urmas Klaas ütles kolmapäeval Reinsalu sõnade peale, et erakondade piirkonnad peaksid olema oma otsustes vabad.

Nii Klaas kui ka Lukas rääkisid alternatiivsest koalitsioonist

Kolmapäeval tegi Isamaale ettepaneku koalitsioonikõnelusi alustada ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes pakkus erakonnale linnapeakohta.

"Jah, ma olen ka kuulnud ja ka mulle on helistatud, aga ma ei näe, et see oleks selline ettepanek, mida saaks arutada kuidagi formaalselt või konkreetselt. Ja meil on ikkagi kombeks ühed läbirääkimised korraga. Nii et paralleelselt me ei alusta teisi läbirääkimisi," ütles selle kohta Lukas.

"See, et on kontakte, konsultatsioone ja me ise ka uurime informatsiooni,

et meie selja taga midagi ei tehtaks. See on siin loomulik. väike koht, kõik teavad, tunnevad ja peab ju kursis olema," lisas ta.

Alternatiivsest koalitsioonipartnerist rääkis kolmapäeval ERR-ile ka Urmas Klaas.

"Meie poolt on igati aus ja lugupidav potentsiaalsele koalitsioonipartnerile, kellega me oleme kõnelusi alustanud, nende ettepanekuga kaasa läinud, öelda, et kuivõrd meil on ka teisi võimalusi koalitsiooni moodustamiseks, aga me ei pea eetiliseks õigeks pidada mitmeid kõnelusi korraga, siis on meie poolt aus see küsimus (küsimus linnapeakoha kuulumisest Reformierakonnale - toim.) ka sellisena tõstatada, sellepärast, et teiste võimalike alternatiivide puhul Reformierakonnal oleks ju ilmselgelt linnapea koht," rääkis Klaas.

"Lugupidamisest Isamaa vastu ja tahtest pidada asjalikke läbirääkimisi me selle teema tõstatasime, Isamaa võttis selle ettepaneku vastu, lubas seda omakeskis arutada ja eile õhtus andis teada, et nad on nõus sellega, et linnapeavastutus on Reformierakonna kanda," ütles Klaas veel.

Nii Isamaa kui ka Reformierakonna fraktsioonil on 49-liikmelises Tartu volikogus 15 kohta.

Volikokku said peale nende veel Keskerakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Nendest võttis Sotsiaaldemokraatlik Erakond kaheksa mandaati, Keskerakond neli mandaati ning Eesti 200 ja EKRE mõlemad kolm mandaati.

Tõnis Lukas sai valimistel 4362 häält ja Urmas Klaas 5485 häält.