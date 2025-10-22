X!

Lukas: linnapeakohast kohe algusest rääkimine oli viga

Eesti
Tõnis Lukas.
Tõnis Lukas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Isamaa Tartu linnapeakandidaat Tõnis Lukas ütles kolmapäeva õhtul, et Reformierakonnaga koalitsioonikõneluste alguses linnapeakohast rääkimine oli viga. Lukase sõnul tullakse personaalia küsimuste juurde tagasi läbirääkimiste lõpufaasis.

"See oli viga, et me läksime kaasa sellise kiire tempoga ja kohe personaaliaga,
mille osas Reformierakond ettepaneku tegi. Tegelikult peaksid ikkagi klassikalised läbirääkimised käima alati teistpidi, et kõigepealt teemad ja siis jõutakse personaalia juurde," ütles Lukas ERR-ile.

"Me peame keskenduma põhiteemadele ja küll me selle personaalia juurde tuleme ka siis tagasi," lisas ta.

ERR-i Tartu korrespondent Martin Erik Maripuu küsis Lukaselt, kas ta arvab, et Urmas Klaas ei peaks linnapea kohta saama.

"Me ei tule selle teema juurde nüüd kohe tagasi, vaid räägime ennem teemad läbi. Siis on näha üldse, kas me jõuame põhiküsimustes üksmeelele.
Ja enne kui kõik on kokku lepitud, ei ole midagi kokku lepitud," vastas Lukas.

Kuigi Isamaa ja Reformierakond leppisid teisipäeval kokku, et linnapea positsiooni täidab loodavas koalitsioonis Reformierakond ja volikogu esimehe positsiooni Isamaa, ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu kolmapäeva hommikul, et see otsus tuleks ümber vaadata.

Lukase sõnul tal Reinsaluga konflikti ei ole. "Ega meil ei ole erimeelsusi ausalt öeldes eriti olnud. Kui erakonna esimehel on vaade, et ühes olulises Eesti kohas tehakse samme, mis puudutavad ka üle-Eestiliselt Isamaa kuvandit, siis on see täiesti loogiline ja mõistetav ja tal on õigus meile märku anda, kui ta arvab teisiti või kiita, kui ta arvab samamoodi," sõnas Lukas.

Reformierakonna Tartu linnapeakandidaat Urmas Klaas ütles kolmapäeval Reinsalu sõnade peale, et erakondade piirkonnad peaksid olema oma otsustes vabad.

Nii Klaas kui ka Lukas rääkisid alternatiivsest koalitsioonist

Kolmapäeval tegi Isamaale ettepaneku koalitsioonikõnelusi alustada ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes pakkus erakonnale linnapeakohta.

"Jah, ma olen ka kuulnud ja ka mulle on helistatud, aga ma ei näe, et see oleks selline ettepanek, mida saaks arutada kuidagi formaalselt või konkreetselt. Ja meil on ikkagi kombeks ühed läbirääkimised korraga. Nii et paralleelselt me ei alusta teisi läbirääkimisi," ütles selle kohta Lukas.

"See, et on kontakte, konsultatsioone ja me ise ka uurime informatsiooni,
et meie selja taga midagi ei tehtaks. See on siin loomulik. väike koht, kõik teavad, tunnevad ja peab ju kursis olema," lisas ta.

Alternatiivsest koalitsioonipartnerist rääkis kolmapäeval ERR-ile ka Urmas Klaas.

"Meie poolt on igati aus ja lugupidav potentsiaalsele koalitsioonipartnerile, kellega me oleme kõnelusi alustanud, nende ettepanekuga kaasa läinud, öelda, et kuivõrd meil on ka teisi võimalusi koalitsiooni moodustamiseks, aga me ei pea eetiliseks õigeks pidada mitmeid kõnelusi korraga, siis on meie poolt aus see küsimus (küsimus linnapeakoha kuulumisest Reformierakonnale - toim.) ka sellisena tõstatada, sellepärast, et teiste võimalike alternatiivide puhul Reformierakonnal oleks ju ilmselgelt linnapea koht," rääkis Klaas.

"Lugupidamisest Isamaa vastu ja tahtest pidada asjalikke läbirääkimisi me selle teema tõstatasime, Isamaa võttis selle ettepaneku vastu, lubas seda omakeskis arutada ja eile õhtus andis teada, et nad on nõus sellega, et linnapeavastutus on Reformierakonna kanda," ütles Klaas veel.

Nii Isamaa kui ka Reformierakonna fraktsioonil on 49-liikmelises Tartu volikogus 15 kohta.

Volikokku said peale nende veel Keskerakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Nendest võttis Sotsiaaldemokraatlik Erakond kaheksa mandaati, Keskerakond neli mandaati ning Eesti 200 ja EKRE mõlemad kolm mandaati.

Tõnis Lukas sai valimistel 4362 häält ja Urmas Klaas 5485 häält.

Toimetaja: Aleksander Krjukov, Martin Erik Maripuu

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:11

Rootsi ja Ukraina allkirjastasid eellepingu kuni 150 Gripeni hävitaja tarneks

17:55

Protestidest ehmunud La Liga tühistas vastuolulise liigamängu

17:39

Lukas: linnapeakohast kohe algusest rääkimine oli viga

17:09

Glinka andis Hamburgi Challengeril loobumisvõidu

16:54

Klaas: ma ei kujutaks ette, et Michal tuleks mulle ütlema, mida Tartus teha

16:46

Olev Muska: mina ei ole ajast ees, vaid teised on ajast taga

16:43

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

16:42

Serbia parlamendihoone ees toimus tulistamine

16:12

Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

16:12

2026. aasta võidupüha paraad toimub Raplas

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:05

Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

21.10

USA ametnik: Trump ei plaani Putiniga lähiajal kohtuda Uuendatud

21.10

EKRE ütles Pärnus Isamaale ära ja saab viieliikmelises koalitsioonis linnapea koha Uuendatud

08:54

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

12:53

Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks Uuendatud

21.10

Tartu linnapeaks jääb Klaas, volikogu esimees tuleb Isamaast

21.10

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus astus tagasi Uuendatud

21.10

Ossinovski: Tallinna linnapea tuleb kas Keskerakonnast või SDE-st

10:41

Lukas: linnapeakohata oleks Reformierakond teinud liidu teistega

21.10

Sõja 1336. päev: Ukraina droonirünnak peatas Vene naftatehase töö Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

17:55

Protestidest ehmunud La Liga tühistas vastuolulise liigamängu

17:09

Glinka andis Hamburgi Challengeril loobumisvõidu

16:43

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

16:12

Leedukatest jagu saanud TSA avas Balti liigas võiduarve

loe: kultuur

16:46

Olev Muska: mina ei ole ajast ees, vaid teised on ajast taga

14:17

Ivo Uukkivi: Velikije Lukiga laval olemine tõmbab käima

13:49

Galerii: Mari Prekupi isikunäituse keskmes on pühapuude pärimus

13:07

Arvustus. Misha Panfilovi eksootika on loomulik ja vahetu, mitte klišeelik ega fetišeeriv

loe: eeter

16:46

Olev Muska: mina ei ole ajast ees, vaid teised on ajast taga

14:17

Ivo Uukkivi: Velikije Lukiga laval olemine tõmbab käima

11:37

Jahimees: kui tähnikhirv ise koju ei lähe, peame ta välja küttima

11:24

Andra Teede: Tinderi kassi-hiire mängust midagi põnevamat ei ole

Raadiouudised

16:05

Raadiouudised (22.10.2025 15:00:00)

15:35

Ukrainat toetavad Euroopa riigid koostavad relvarahu plaani

15:30

Opositsioon soovib riigieelarvesse maksumuudatusi ja perede toetuste suurendamist

13:05

Jõgeva vallas senine võimuliit jätkata ei saa

12:55

Reinsalu kritiseeris Lukase loobumisotsust

12:35

Neljapäeval sajab ajuti vihma

12:25

Raadiouudised (22.10.2025 12:00:00)

10:05

Merz: Euroopa peab oma konkurentsivõimet tugevdama

10:05

Viljandi võimukõnelustel on kõik veel lahtine

09:55

Kohati sajab hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo