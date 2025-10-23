X!

Saatse saapa keskkonnamõjude hindamine tühistati

Eesti
Saatse saapa ümbersõit
Saatse saapa ümbersõit Autor/allikas: Leevi Lillemäe/ERR
Eesti

Kolmapäeval tühistas transpordiamet 30. mail 2025 algatatud Värska–Ulitina tee ehk suure Saatse saapa ümbersõidu keskkonnamõju hindamise vastavalt valitsuselt saadud korraldusele.

Transpordiamet jätkab kiirendatud korras suure Saatse saapa ümbersõidu projekteerimist, et rajada uus tee, sest senine läbi Vene Föderatsiooni viinud tee on lõplikult suletud turvalisuse kaalutlustel. Praegu toimub ümbersõit Värska, Treski, Matsuri ja Sesniki kaudu.

Suure saapa ümbersõidu tee valmib 2026. aasta oktoobris.

27. oktoobril kl 18 toimub Setomaa Kultuurikeskuses tee eskiislahendust tutvustav avalik koosolek ning selgitatakse projekti edasist ajakava ja tegevusi, sh mõju hindamist Natura 2000 võrgustikku kuuluva Mustoja loodusala kaitse-eesmärkidele ja ala terviklikkusele.

Väikese Saatse saapa ehk Lutepää kolmnurga esialgne ümbersõit sai samuti rajatud peale valitsuse 16. oktoobril tehtud otsust. Koostöös AS Trev-2 Grupiga saadi ümbersõidu tee valmis juba 17. oktoobril.

Siseminister Igor Taro rääkis, et esimesele intsidendile Saatse saapas suudeti kiiresti reageerida, aga ohuraport näitas, et ükski Eesti amet ei suuda sajaprotsendiliselt kindlustada senise läbisõidurežiimi ohutut jätkumist.

"Tegemist on Venemaaga. Valitsuse otsus teed sulgeda lähtus julgeolekukaalutlustest. Teistpidi ka selle ohutuse tagamisest, et meie piir oleks puutumata, et seal poleks auke sees. Sinna tulevad füüsilised tõkked. Aed, mis on ehitatud ühele ja teisele poole, saab ühendatud," rääkis Taro.

Aasta jooksul tekib uusi probleeme ühistranspordile, mida aitab riik omavalitsusel lisarahaga lahendada, kinnitas Taro.

"Me tuleme appi selles keerulises olukorras selle aasta jooksul, kui seda teed ehitatakse," lausus Taro.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:55

Aaron Aus teenis Hiinas neljanda koha ja oli kokkuvõttes 15.

16:40

Suurbritanniasse saabus tänavu rohkem paadipõgenikke kui mullu kokku

16:26

Galerii: Kumus avaneb suur Eesti-Saksa ühisnäitus

16:24

Ülevaade: kes hakkavad valitsema Tallinna lähiümbruses? Uuendatud

16:21

Mistra alistas meistriliigas kindlalt HC Viimsi/Alexela

16:05

Saatse saapa keskkonnamõjude hindamine tühistati

15:55

Eesti plaanib hankida HIMARS-itele lisaks Lõuna-Korea raketiheitjaid Uuendatud

15:48

Galerii: Kuldnõela pälvis Kirill Safonov

15:37

Lajal pidi Brestis reketid pakkima

15:30

Kohtunikud ei toeta kohtureformis plaanitud kohtute liitmist

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:14

USA kehtestas sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu

22.10

Sõja 1337. päev: Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

22.10

Reformierakonna peasekretär paneb ameti maha

15:30

Politsei kahtlustab kolme alaealist jõhkras tapatöös Uuendatud

22.10

Klaas: ma ei kujutaks ette, et Michal tuleks mulle ütlema, mida Tartus teha

12:30

Venemaa Rjazani naftatöötlemistehases puhkes suur tulekahju Uuendatud

22.10

Kinod on hädas külastajate vähesusega

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

07:45

USA sanktsioonid Rosnefti ja Lukoili vastu panid nafta hinna tõusma

15:55

Eesti plaanib hankida HIMARS-itele lisaks Lõuna-Korea raketiheitjaid Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

16:55

Aaron Aus teenis Hiinas neljanda koha ja oli kokkuvõttes 15.

16:21

Mistra alistas meistriliigas kindlalt HC Viimsi/Alexela

15:37

Lajal pidi Brestis reketid pakkima

15:06

Tallinn sai järjekordse kergejõustiku noorte tiitlivõistluse korraldusõiguse

loe: kultuur

16:26

Galerii: Kumus avaneb suur Eesti-Saksa ühisnäitus

15:48

Galerii: Kuldnõela pälvis Kirill Safonov

14:05

Selgusid lastekirjanduse tõlkeauhinna Paabeli Torn nominendid

13:18

Detsembris jõuab kinodesse Mikk Mägi uus pühadeanimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

loe: eeter

13:03

Üks aevastus tekitab õhus minuteid püsiva viiruspilve

11:07

Kuldnõela laureaat Kirill Safonov: naised on meie aja kangelased

09:56

Hea Hoo töökeskused pakuvad tööd ligi 800 erivajadusega inimesele üle Eesti

08:48

Eelmiste valimiste ajal ühismeedias tuntuks saanud proua: mind tunti ka sel suvel ära

Raadiouudised

15:30

Raivo Vare: USA sanktsioonid ei mõjuta Venemaa tahet sõda pidada

15:20

Raadiouudised (23.10.2025 15:00:00)

13:40

Raadiouudised (23.10.2025 12:00:00)

12:40

Esimesed moodsad Gripeni lennukid jõuavad Rootsist Ukrainasse ilmselt paari-kolme aasta pärast

12:40

Liitlased harjutasid keskpolügoonil Eesti metsades liikumist

12:30

Rahandusminister Ligi nimetas opositsiooni eelarvemuudatusi blufiks

10:50

EL ülemkogu kinnitab 19. sanktsioonipaketi

10:50

USA teatas sanktsioonidest Venemaa suurtele naftafirmadele

09:20

Raadiouudised (23.10.2025 09:00:00)

22.10

Päevakaja (22.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo