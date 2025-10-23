Saatse saapa keskkonnamõjude hindamine tühistati

Transpordiamet jätkab kiirendatud korras suure Saatse saapa ümbersõidu projekteerimist, et rajada uus tee, sest senine läbi Vene Föderatsiooni viinud tee on lõplikult suletud turvalisuse kaalutlustel. Praegu toimub ümbersõit Värska, Treski, Matsuri ja Sesniki kaudu.

Suure saapa ümbersõidu tee valmib 2026. aasta oktoobris.

27. oktoobril kl 18 toimub Setomaa Kultuurikeskuses tee eskiislahendust tutvustav avalik koosolek ning selgitatakse projekti edasist ajakava ja tegevusi, sh mõju hindamist Natura 2000 võrgustikku kuuluva Mustoja loodusala kaitse-eesmärkidele ja ala terviklikkusele.

Väikese Saatse saapa ehk Lutepää kolmnurga esialgne ümbersõit sai samuti rajatud peale valitsuse 16. oktoobril tehtud otsust. Koostöös AS Trev-2 Grupiga saadi ümbersõidu tee valmis juba 17. oktoobril.

Siseminister Igor Taro rääkis, et esimesele intsidendile Saatse saapas suudeti kiiresti reageerida, aga ohuraport näitas, et ükski Eesti amet ei suuda sajaprotsendiliselt kindlustada senise läbisõidurežiimi ohutut jätkumist.

"Tegemist on Venemaaga. Valitsuse otsus teed sulgeda lähtus julgeolekukaalutlustest. Teistpidi ka selle ohutuse tagamisest, et meie piir oleks puutumata, et seal poleks auke sees. Sinna tulevad füüsilised tõkked. Aed, mis on ehitatud ühele ja teisele poole, saab ühendatud," rääkis Taro.

Aasta jooksul tekib uusi probleeme ühistranspordile, mida aitab riik omavalitsusel lisarahaga lahendada, kinnitas Taro.

"Me tuleme appi selles keerulises olukorras selle aasta jooksul, kui seda teed ehitatakse," lausus Taro.