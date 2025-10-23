Metsola hoiatas Euroopa Parlamendi suure koalitsiooni mõranemise eest

Euroopa Parlament ei toetanud firmadele pandud bürokraatia vähendamise ettepanekut ning parlamendi president Roberta Metsola ei jäänud viimase hääletusega rahule. Ta hoiatas, et niiöelda suur koalitsioon ei pruugi enam suuta kõiki seadusi vastu võtta ning paremtsentristid võivad vajadusel ühendada jõud parempopulistidega.

Metsola hoiatus tuli päev pärast seda, kui parlament lükkas tagasi ettepaneku ettevõtete bürokraatia vähendamiseks. Parlament ei suutnud jõuda kokkuleppele selles, kui kaugele peaks EL seaduste lihtsustamisel minema, viimane otsus ajas marru ka liikmesriikide valitsused, vahendas Politico.

"Euroopa Parlamendi eilne otsus on vastuvõetamatu," teatas Saksamaa kantsler Friedrich Merz.

Metsola ütles siiski, et parlament leiab viisi, kuidas jõuda võtmeküsimustes kokkuleppele.

Tavapäraselt on Euroopa Parlamendis valitseva koalitsiooni moodustanud Euroopa Rahvapartei (EPP), sotsiaaldemokraadid (S&D) ja liberaalne Uuenev Euroopa. Koalitsioon jõudis hiljuti ka kokkuleppele rohereeglite lihtsustamises.

Politico kirjutab, et viimasel salajasel hääletusel kokkulepe lagunes ning mitu vasakpoolset saadikut hääletas ettepaneku vastu. Lõpuks toetas ettepanekut 309 saadikut, vastu oli 318 ning erapooletuks jäi 34 saadikut.

Novembris toimuval uuel hääletusel võib Metsola kodufraktsioon EPP seetõttu vajada ettepaneku vastuvõtmiseks parempopulistide toetust. Metsolalt uuriti, kuidas ta suhtub võimalusse otsida toetust populistidelt. Ta vastas, et loodab enamuse saavutada tsentri toel, kuid alati pole see võimalik.

"Selguse huvides, siis ministrite nõukogu sõnum mulle on järgmine, hankige numbrid sealt, kust te need leiate. Mul on institutsiooniline vastutus, ma pean hoidma enamuse töös ja ma pean hoidma rühmi koos töötamas," rääkis Metsola.

Ta lisas, et tsentristlikud jõud on suutnud kokkuleppele jõuda sellistes küsimustes nagu kaitsekulude rahastamine ja põllumajanduspoliitika. Erimeelsusi põhjustavad aga sellised teemad nagu ränne ja rohereeglite lihtsustamine.

Politico kirjutab, et tõenäoliselt hääletab europarlament veel mitme sarnase ettepaneku üle, sest 20. oktoobril saadetud kirjas kutsusid Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja teised riigid Euroopa Komisjoni üles esitama uusi lihtsustamisega seotud ettepanekuid.