Seeder võimukõnelustest suurlinnades: võidu realiseerimine ongi keeruline

Isamaa kunagine esimees ja praegune eestseisuse liige Helir-Valdor Seeder möönis Tartu ja Tallinna võimukõnelusi kommenteerides, et võitjamandaadi realiseerimine polegi alati võimalik, kuna tuleb lähtuda kohalikust matemaatikast.

"Vikerhommikus" Eesti eri paigus käivaid võimukõnelusi analüüsinud Seeder peab loogiliseks, et viis päeva pärast valimisi pole kohati millegi konkreetseni veel jõutud. "Olukorras, kus pole ametlikke tulemusi välja kuulutatud, olekski minu arvates ebanormaalne, et nii suures ja keerulises linnas nagu Tallinn tehakse mõne päevaga otsused ära," ütles Seeder.

Isamaa endine juht nentis ka, et kõigis piirkondades polegi kohapealse matemaatika tõttu võitu realiseerida lihtne. Samas lohutas ta, et ega enam kui 350 volikogu liiget, mis Isamaal üle Eesti on, kuhugi ei kao ning valdavas osas omavalitsustes on võimukokkulepped juba olemas.

"Paraku valimised tihti näitavad ka, et on emotsiooni ja ärategemise soovi ja mõnelpool jäetakse võitjad pingile, tehakse kambakas väiksemate poolt. Alati võitjamandaati polegi võimalik kohalikus volikogus realiseerida," ütles Seeder.

Neljapäeval Isamaa Tallinna piirkonna kontorist võimalikele koalitsioonipartneritele läkitatud 15 küsimusest koosnevat kirja pidas Seeder igati mõistlikuks, kuna soovitakse võimalike partneritega sisuliselt läbi rääkida. Ta meenutas, et sarnase ühisosa leidmise ettepaneku tegi Isamaa teistele Tallinna erakondadele juba enne valimisi ning praegune on jätk toonasele pingutusele.

Eraldi peatus Seeder Tallinnast rääkides sotsidel, kes räägivad Tallinna valikutest kõneledes väärtuspõhisust. Seeder tuletas meelde, et sotsid ja Jevgeni Ossinovski on olnud ainsad pärast Keskerakonna süüdimõistmist, kes on teinud Tallinnas koalitsiooni Keskerakonnaga.

Seederi sõnul sillutasid sotsid ka Keskerakonna teed Tallinnas võimule sellega, kui Vene ja Valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmise ja põhiseaduse muutmise protsessi käigus jäeti hääleõigus kodakondsuseta isikutele.

Seederi hinnangul pole sotside käitumises mingit väärtuspõhisust, vaid on pragmaatiline arvestus, kuidas saada linnapeakoht sotsiaaldemokraatidele. "Nii et tegelikult on Tallinna läbirääkimised ja erinevad ettepanekud palju keerulisemad ja tuleb näha kindlasti ka puude taga metsa," nentis Seeder.

Tartu võimukõneluste juurde tulles pidas Seeder igati loomulikuks, et suurtes linnades, nagu Tartu ja ka Tallinn ongi üleriigilised ja kohalikud teemad segunenud ning teda paneb imestama, kuidas Tartu reformierakondlasest linnapea Urmas Klaas näiteks Tartu vanglasse võõrvangide toomise teemat peab üleriigiliseks, mitte Tartu teemaks.

Seda, mis seisukoht on Isamaa Tartu piirkonnal linnapeakoha suhtes, tahaks Seeder enda sõnul ka ise teada. "Tahaks ka aru saada, mida meie Tartu inimesed lõpuks otsustavad, kuidas nad käituvad linnapea koha ümber, aga Tartu läbirääkimistel üllatab see, et kohe alguses hakati rääkima kohtadest. Tavaline on ikka see, et kõigepealt räägitakse teemad läbi, see, kui suur on ühisosa. Praegune kulg on üllatus," ütles Seeder.

Ühtlasi eitas Seeder, nagu otsustaks Isamaa keskkontor piirkondade eest, milliste erakondadega üle Eesti peaks koalitsiooni tegema. "Vastupidi, me lähtume ikka kohalikest oludest ja tegelikust valimistulemustest," ütles ta.