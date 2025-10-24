X!

Narva võimukõnelustel tahab linnapea kohta Stalnuhhini nimekiri

Mihhail Stalnuhhin. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Narvas jätkavad koalitsioonikõnelusi Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri ja Katri Raigi valimisliit. Läbirääkimistel jõuti sisuliste teemadeni, kuid linnapeakandidaadi suhtes selgust veel ei ole.

Kolmapäeval alanud koalitsiooniläbirääkimiste komistuskiviks sai Stalnuhhini nimekirja ettepanek, et Katri Raigi valimisliidule jääks siiski volikogu esimehe, mitte linnapea koht. Raigi nimekiri otsustas peale paaripäevast mõttepausi kõnelusi jätkata, kuid volikogu esimehe koha suhtes nad selget vastust veel ei anna.

"Meie prioriteet, nii otsustas fraktsioon, on linnapea, aga ma saan täiesti aru, et meil on 17 kohast 5, aga me ei ole valmis praegu veel arutama personali üle. Mina saan tugineda ainult fraktsiooni arutelule, et me oleks esindatud nii linnavalitsuses kui volikogus ja ühes nendest oleks meil juhtivpositsioon," lausus Katri Raik.

Samas on Raigi sõnul koalitsioonikõnelused jõudnud sisuliste teemadeni, milleks on huviharidus, linnaettevõtete juhtimine ja linnavalitsuse struktuur.

"Me töötame selle nimel, et see toimuks võimalikult ruttu. Seda vähem on kuulujutte, seda vähem on kartust, nagu Narvas on kombeks, et keegi ostetakse üle. Nii et püüame liikuda," lisas Raik.

Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri kommenteeris koalitsioonikõneluste kulgu napisõnalise pressiteatega, milles öeldi, et toimus arvamuste vahetus ja võtmeküsimuste arutelu.

Kes aga võiks saada Narva linnapeaks, seda Stalnuhhini meeskond ei avalda. Üks võimalikest kandidaatidest on praegune abilinnapea Marina Šurupova, kes Stalnuhhini nimekirja koosseisus 139 häälega volikokku pääses. Marina Šurupova kinnitas uudistele, et ta on üks mitmest linnapeakandidaadist.

Narva võimulepe võib allkirjad saada novembri alguses.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

