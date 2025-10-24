X!

Prantsuse sotsialistid ähvardasid varamaksu tüli tõttu valitsuse kukutada

Olivier Faure
Olivier Faure Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Sarah Meyssonnier
Prantsusmaa Sotsialistliku partei juht Olivier Faure ähvardas Sebastien Lecornu vähemusvalitsuse kukutada, kui viimase juhitud valitsus ei toeta rikaste maksukoormuse tõstmist.

"Kui esmaspäevaks muutusi ei toimu, hääletavad sotsialistid valitsuse eelarveplaanide vastu ja kuulutavad välja umbusaldushääletuse," ütles Faure. 

Prantsuse 577-liikmeline parlament on praegu killustunud, sotsialistidel on seal 69 saadikut. Seda on vähem kui Emmanuel Macroni või Le Peni leeril, sellest hoolimata saavad sotsialistid küsida oma toetuse eest krõbedat hinda. 

Parlament tagandas varem sotsialistide toel Lecornu kaks vahetut eelkäijat, Francois Bayrou ja Michel Barnier' kärpe-eelarve pärast tekkinud vastasseisu tõttu.

Macroni leer loodab, et suudab mõningate järeleandmiste korral veenda sotsialiste valitsust toetama. Lecornu peataski hiljuti Macroni pensionireformi, tehes sellega järeleandmisi sotsialistidele. Lecornu valitsus elas seejärel üle ka umbusaldushääletuse.

Sotsialistid nõuavad aga ka rikaste maksukoormuse tõstmist ning on välja käinud niiöelda Zucmani maksu. Selle kohaselt peaksid üle 100 miljoni euro suuruse varaga inimesed maksma igal aastal vähemalt kaks protsenti maksu kogu oma vara pealt.

Zucmani maksu pooldajate hinnangul tooks see riigikassale aastas sisse 20 miljardit eurot. Kriitikud leiavad, et tulu oleks vaid viis miljardit eurot, kuna rikkad hiiliksid maksudest kõrvale või koliksid lihtsalt Prantsusmaalt minema.

Faure siiski ei maininud otseselt Zucmani maksu. Ta ütles vaid, et valitsus peab suurendama maksutulu 15–20 miljardi euro võrra ning tema partei eelistab, et meede oleks suunatud kõige rikkamatele. 

"Ma tahan uusi sissetulekuallikaid. Ma tahan, et riigikassal oleks piisavalt raha, et vältida raha võtmist tavaliste prantslaste taskust," rääkis Faure. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

