EL töötab välja plaani sõltuvuse lõpetamiseks Hiina muldmetallidest

Euroopa Liidu sõnul on maailma suurima haruldaste muldmetallide tootja Hiina kehtestatud uued kontrollimeetmed haruldaste muldmetallide tehnoloogiate ekspordile sundinud osasid ühenduse ettevõtteid tootmist peatama ning tekitanud majanduslikku kahju.

"Eesmärk on tagada meie Euroopa tööstustele lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis juurdepääs kriitilise tähtsusega toorainete alternatiivsetele allikatele," ütles von der Leyen.

Alates aprillist on Peking nõudnud teatud ekspordiartiklitele litsentse, mis on avaldanud laialdast mõju ülemaailmsetele tootmissektoritele.

Hiina teatas sel kuul uutest kontrollimeetmetest haruldaste muldmetallide tehnoloogiate ekspordile, mida kasutatakse auto-, elektroonika- ja kaitsetööstuse jaoks ülioluliste magnetite valmistamiseks.

Von der Leyeni sõnul on EL-i plaani oluline osa ringlussevõtt.

"Mõned ettevõtted suudavad ringlusse võtta kuni 95 protsenti kriitilise tähtsusega toorainetest ja akudest," ütles ta.

EL keskendub ka "kriitilise tähtsusega toorainete tootmisele ja järeltöötlemisele" ning "kriitilise tähtsusega toorainete partnerluste loomisele selliste riikidega nagu Ukraina, Austraalia, Kanada, Kasahstan, Usbekistan ja Tšiili", samuti Gröönimaaga, ütles EK president.