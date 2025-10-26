"Ukraina stuudios" kell 18.45 Urmas Paet ja Riho Ühtegi

Sel korral on "Ukraina stuudios" külalisteks Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet ja kindralmajor reservis Riho Ühtegi.

President Trump kehtestas ärikeelu Venemaa kahele naftagigandile ja nende tütarettevõtetele. Euroopa Liit võttis vastu juba 19. sanktsioonide paketi, aga Venemaa külmutatud varade kasutuselevõtt Ukraina abistamiseks on jätkuvalt justkui kännu taga kinni. Miks ei saa ülejäänud Euroopa Belgia vastuseisu murtud, seda selgitab "Ukraina stuudios" Euroopa parlamendi liige Urmas Paet.

Rindel on endiselt peamine märksõna Pokrovsk, kust tuleb vastukäivaid teateid venelaste edenemise ja ukrainlaste kaitsetegevuse kohta. Brittide The Economisti andmetel on Venemaa selle aasta algusest tapetutena kaotanud 100 000 meest, lõviosa nendest suvise pealetungi käigus, mille jooksul suudeti vallutada vaid 0,4 protsenti Ukraina territooriumist. Venelaste pealetungi ebaõnnestumise tagamaid selgitab kindralmajor reservis Riho Ühtegi.

Saatejuht on Epp Ehand.