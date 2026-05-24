"Ukraina stuudios" kell 18.45 Laneman ja Tsahkna

Ukraina hävitab õhulöökidega Venemaa naftatööstust, kuid rindel jätkub patiseis, kus venelased üritavad jätkuvalt peale tungida. Siiski suutsid mais ukrainlased tagasi võtta pisut rohkem territooriumi, kui nad kaotasid ja militaaranalüütikud Läänes räägivad ettevaatlikult pöördepunkti lähenemisest ning ka Venemaa sõjablogijad on omade suhtes üha kriitilisemad.

Kas initsiatiiv on Ukraina poole kaldumas, analüüsib brigaadikindral reservis Alar Laneman.

Samal ajal on diplomaatia sisuliselt seiskunud ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski on üha enam oma jõupingutusi USA-lt Euroopa poole pööranud. Mida Euroopa Liit teha saab ja kas Brüssel üritab võimaliku rahulepingu üle tõepoolest Moskvaga mingisuguseid läbirääkimisi arutada, seda selgitab väliminister Margus Tsahkna, kes naasis just NATO välisministrite kohtumiselt.

Saatejuht on Epp Ehand.