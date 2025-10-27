X!

USA rahandusminister nimetas Putini saadikut propagandistiks

Vladimir Putini majandusläbirääkija Kirill Dmitrijev
Vladimir Putini majandusläbirääkija Kirill Dmitrijev Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Sergei Bulkin
Vladimir Putini majandusläbirääkija Kirill Dmitrijev väitis, et uued sanktsioonid ei kahjusta Venemaa majandust, kuid tõstavad autokütuse hinda USA-s. USA rahandusminister Scott Bessent ütles, et Dmitrijev valetab ning nimetas teda propagandistiks.

Intervjuu ajal märkis saatejuht, et Ühendriigid kehtestasid sel nädalal sanktsioonid Vene juhtivate nafta- ja gaasiettevõtete vastu. Dmitrijev väitis aga, et neil pole mingit mõju Venemaa majandusele.

"Need toovad lihtsalt kaasa kõrgemad hinnad Ühendriikide bensiinijaamades," seletas Putini saadik.

Hiljem küsiti Bessentilt, kas Putini läbirääkija eksis ja millal Moskva uute sanktsioonide tagajärgi tegelikult tunneb.

"Noh, ma arvan, et Venemaa tunneb valu kohe. Ma võin teile öelda, et oleme juba näinud, kuidas India on Venemaa nafta ostmise täielikult peatanud. Paljud Hiina rafineerimistehased on tegevuse lõpetanud," teatas Bessent.

Oma juttu jätkates kirjeldas Bessent Dmitrijevit propagandistina, lisades, et Putini saadikul pole midagi öelda peale valede.

USA rahandusminister märkis, et Venemaa sõjaaegne majanduskasv on sisuliselt olematu, samas kui inflatsioon on juba ületanud 20 protsendi piiri.

Bessent rõhutas, et USA tegevuse eesmärk on tuua Putin läbirääkimiste laua taha, kuna nafta on see, mis rahastab Vene sõjamasinat.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

