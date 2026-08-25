Hiina lubas USA Iraani-sanktsioonide valguses oma huve kaitsta

Hiina teatas teisipäeval, et kaitseb oma huve seoses USA uute sanktsioonidega Iraanile. Hiina on Iraani nafta üks peamisi ostjaid ning Hormuzi väina blokeerimine mõjutab riiki otseselt.

Washington kehtestas esmaspäeval ligi pool aastat kestnud sõjas Iraaniga uued sanktsioonid mitmele üksusele, sealhulgas Hiinas.

Hiina on samas kutsunud üles relvarahule ja rõhutanud, et USA sanktsioonid ei lahenda konflikti.

"Koostöö Hiina ja Iraani vahel on alati toimunud rahvusvahelise õiguse raames ning sellesse ei tohiks sekkuda ega seda häirida," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lin Jian teisipäeval toimunud pressibriifingul.

"Hiina on juba korduvalt teatanud, et on kindlalt ebaseaduslike ühepoolsete sanktsioonide vastu. Hiina rakendab kõik vajalikud meetmed, et kindlalt kaitsta oma õigusi ja huve," lisas Lin Jian.

Iraan on sanktsioonidele vastu pidanud aastakümneid, kasutades piirangutest kõrvalehoidmiseks keerulisi rahvusvahelisi finantsvõrgustikke. Enne sõda jätkas riik miljonite barrelite nafta eksportimist, peamiselt Hiinasse.

USA rahandusminister Scott Bessent vastas esmaspäeval küsimusele, kas uued sanktsioonid on suunatud ka Hiina pankade vastu, öeldes, et "keegi pole USA sanktsioonide eest kaitstud".