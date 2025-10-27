X!

Riigikohus arutas linnurahu jõustamise küsimust erametsas

Foto: Lauri Rantala/Flickr (CC BY 2.0)
Riigikohus arutas avalikul istungil pesitsusrahu kaitset. Arutluse aluseks oli OÜ Voore Mets ja AS Lemeks vaidlused keskkonnaametiga eelkõige selle üle, millisel juhul võib pesitsevate lindude kaitseks keelata ajutiselt lage- ja harvendusraied.

OÜ Voore Mets ja AS Lemeks said keskkonnaametilt raieloa ja alustasid 2021. aasta kevadel metsatöid. Maikuus käskis aga amet pesitsevate lindude kaitseks raied peatada kuni kesksuveni.

Keskkonnaamet põhjendab raiete peatamist muutunud praktikaga ehk 2021. aasta kevadel hakati senisest aktiivsemalt teostama järelevalvet lindude kevadise pesitsusrahu tagamiseks ning praktika muutusest olid teadlikud ka metsatöösturid.

Metsaettevõtjate hinnangul muutus aga praktika ootamatult ja üleöö ning osapooli sellest ei teavitatud.

Riigikohus langetab otsuse sellel aastal.

Euroopa Kohus tegi tänavu augustis eelotsuse, mille kohaselt võimaldab Euroopa Liidu õigus raietöid pesitsevate lindude kaitseks peatada. Piirangud ei hõlma ainult kaitsealuseid linnuliike.

Samuti selgitas kohus, et linnudirektiivi järgi on keelatud ka selline inimtegevus, mille eesmärk pole otseselt lindude tapmine või pesade hävitamine, kuid millega selline tagajärg paratamatult kaasneb.

OÜ Voore Mets esindaja, vandeadvokaat Indre Veso märkis, et tema klient ei hävitanud tahtlikult linnupesi.

"Minu klient teadlikult ja tahtlikult ei hävitanud linde ega linnupesi, siis ei saa seda tahtlikuks tegevuseks pidada. Seda enam, et tahtlik tegevus lindude tapmisel ja häirimisel eeldab, et ma näen ja tajun seda pesa ja lindu," sõnas Veso.

Keskkonnaameti jurist Eveli Misnik märkis, et istungi peamine küsimus on, kuidas tahtlust sisustada.

"Diskussioon selle üle, et linnud vajavad pesitsusaegset kaitset on tegelikult oluliselt pikem, see ulatub oluliselt rohkem tagasi kui aastasse 2021. Tänase istungi kõige tähtsam küsimus ongi see, et millised need piirid on, et kuidas me saame seda tahtlust edaspidi sisustada, kas meil on mingi lävend ees või meil ei ole seda," ütles Misnik.

Toimetaja: Jane Saluorg, Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

