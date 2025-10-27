X!

Asekantsler: ETS-2 päriselus rakendamine ei ole nii lihtne

Majandus
Rohereformi asekantsler Kristi Klaas
Rohereformi asekantsler Kristi Klaas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Eelmise nädala Euroopa Liidu ülemkogul otsustasid riigijuhid, et Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi laiendus ETS-2 tuleb üle vaadata. Eesti seisukohalt võiks selle üldse tühistada. ETS-2 peaks hakkama ülejärgmisest aastast maksustama muuhulgas maanteetranspordis ja majade kütmisel tekkivat heidet.

Praegu kehtib suurtele elektri- ja soojatootjatele ning energiamahukatele tööstusharudele ETS-1 kauplemissüsteem, mis peaks tagatama heitkoguste vähendamise. Liikmesriigid andsid kaks aastat tagasi heakskiidu kauplemissüsteemi laiendusele ehk ETS2-le. Nüüd on 19 liikmesriiki 27-st jõudnud seisukohale, et seda meedet tuleb kärpida.

"Selle rakendamise üle vaatamine, mis ka meie oleme soovinud ja mina ütlesin ka seal laua taga välja, et meie soov oleks ikkagi edasi lükata või ära jätta. Nii et see debatt ikkagi riikide vahel jätkub. Meil on poolteist aastat aega sisuliselt debatti pidada," ütles peaminister Kristen Michal.

"Komisjon on pakkunud erinevaid meetmeid, et kuidas ära hoida 2027. aasta hindade tõus, mis ETS-2-st tuleneb, siis see ei tähenda seda, et tühistamise või edasilükkamise plaanist me kuidagi loobume," lisas ta.

Kliimaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas ütles, et kuigi paari aasta eest nõustusid liikmeriigid uue süsteemiga, oli juba siis selge, et uus kauplemiskord ei ole kliimaeesmärkide täitmiseks parim lahendus.

"Kui hakati läbi mõtlema konkreetselt, et kuidas seda direktiivi siis päriselt päriselus rakendada, siis elu näitab, et see ei ole nii iseenesestmõistetav ja lihtne. Heite vähendamist see süsteem, mille jaoks ta tegelikult loodi... Ta tingimata niipalju kaasa ei pruugi tuua, kui loodetakse selle süsteemi rakendamisest. Siis ongi küsimus, kas me peaks seda süsteemi selliselt rakendama," rääkis Klaas.

Kolm neljandikku Eesti heitkogustest kuulub juba praegu ETS-1 kauplemissüsteemi alla, ETS-2 osakaaluks on üks neljandik. Suurem osa tuleb siin transpordist, vanadest autodest, aga ka fossiilse kütusega katlamajadest ja energiat raiskavatest hoonetest.

Sotsiaalse kliimafondi abiga saab siin kliimaeesmärke täita, ütles Klaas. Kuna ETS-2-ga on seis segane, siis ei tea ka ettevõtjad, mis suunas tuleb kõigest ühe aastaga tegutseda.

"Täna ikkagi on küsimusi väga palju, et kuidas see täpselt hakkab olema, mida siis need ettevõtted, keda see puudutab peaks tegema ja millised kulusid see endaga kaasa toob, et sellega arvestada. See on kindlasti üks probleem," ütles tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:05

Päevakaja (27.10.2025 18:00:00)

19:05

Tallinnas pole koalitsiooniläbirääkimised veel alanud

19:05

Arhitektuurimuuseumis avati näitus "Joonistatud Paralleelilmad"

19:05

Narva poliitikud kahtlustavad ebaausaid valimisi

19:04

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

18:59

Kehvas hoos Juventus loobus peatreeneri teenetest

18:56

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

18:52

Isamaa ja Reformierakond jätkasid Tartus võimukõnelusi

18:51

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

18:48

Draghi: Euroopa Liidu aitaks kriisist välja pragmaatiline föderalism

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17:41

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

06:43

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

08:24

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

10:23

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

14:26

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

26.10

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

26.10

Sotsid kutsusid Tallinna nelikliidu esmaspäevaks kohtumisele, Isamaa ütles ei

26.10

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

26.10

Saatse ümbersõit andis kohalikele liikumisvabaduse, aga eraldatus jäi

14:51

Leedu hakkab Valgevenest saabuvaid õhupalle alla tulistama

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18:59

Kehvas hoos Juventus loobus peatreeneri teenetest

18:24

Eesti parajõutõstja pälvis World Ability Beach Gamesil hõbemedali

17:51

Hyundai spordidirektor: järgmine aasta tuleme maailmameistriks

17:19

De Bruyne sai penaltit lüües tõsiselt viga

loe: kultuur

19:04

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

18:56

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

18:51

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

16:13

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli Rain Rannu "Uus raha"

loe: eeter

15:39

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

15:09

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

13:09

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

Raadiouudised

18:31

Kohtla-Järve gümnaasiumi juhiks saab uuest aastast Aet Kruusimägi Uuendatud

17:55

Riigikohus arutas täna avalikul istungil pesitsusrahu kaitset

15:25

Raadiouudised (27.10.2025 15:00:00)

14:25

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

14:25

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

12:25

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

10:45

Ebaõnn valimistel Rahvuslaste ja Konservatiivide Erakonda laiali ei saada

10:40

Lihaga seotud terminite kasutamine taimsete alternatiivide puhul keelatakse

09:25

Raadiouudised (27.10.2025 09:00:00)

26.10

Eestlaste Pärdi-kontserdid Carnegie Hallis läksid täismajale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo