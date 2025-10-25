Michal: ETS-2 edasi lükkamisele tuleb survet hoida

Heitkogustega kauplemissüsteem ETS-2 seab kütusele ja vähemal määral toasoojale süsinikuheitega seotud hinnalisa. Kuna see ähvardab tarbijatele tuua hinnatõusu, kaalutakse nüüd selle rakendamise ülevaatust. Just selle viimase sõna üle rõõmustas Poola peaminister Donald Tusk.

"See ei ole garantii, aga võimalus. Ja see on, mis on kõige tähtsam, võimalus see edasi lükata nii, et see ei jõustuks aastal 2027. Nüüd meil on see," ütles Tusk.

Ehk lisaks juba komisjoni pakutud leevendustele avanes ka uus aken, et uuesti arutada süsteemis veel suuremaid muutusi.

"Ülemkogul on väga palju riike, kes ütlevad tegelikult, et see ETS-2 rakendamine sellisel viisil võib olla problemaatiline. Isegi kui komisjon pakub teatavaid leevendusmeetmeid, et hinnad ei tõuseks, üleminek on pehmem, aeglasem jne. Ma arvan, et riigid siiski soovivad debateerida, et saada ka detailides selgeks, kas seda ikka tuleks edasi lükata. Meie praegune positsioon on ikkagi, et tuleks edasi lükata ja tühistada," ütles Eesti peaminister Kristen Michal.

ETS-2 edasi lükkamine või ka tühistamine siiski veel tõenäoline ei ole. Juba ülevaatuse lubamine põhjustas lahkhelisid.

"See ei olnud kerge, sest te võite ette kujutada kui tugev kliimalobi veel Euroopas on ja ka paljud liikmesriigid ei olnud rõõmsad selle üle," ütles Donald Tusk.

Michali sõnul tuleb igal juhul survet hoida. "Kui ei hoia kõrgeid eesmärke, seda survet ei hoia, siis me ei saa ka mitte midagi," sõnas Michal.

Tuski sõnul on laiemalt Euroopa Liidu kliimapoliitikas toimumas nihe.

"Pea igas sõnavõtus pea iga riigijuhi poolt jäi kõlama, et me peame muutma Euroopa kliimapoliitikat, et see oleks paindlikum ja mõistlikum konkurentsivõime ja majanduse suhtes," ütles Tusk.

Mitte kõik pole siiski sama meelt. "Neile, kes räägivad selle eest, et vähendada õigusi, ära võtta kaitse või lahjendada kliimapoliitikat, ütleme me Hispaaniast viisakusega, et rohekokkulepe on konkurentsivõime vedav jõud, üks põhiline mootor, mitte takistus," ütles Hispaania peaminister Pedro Sanchez.