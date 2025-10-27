X!

Fotod: Põltsamaa koalitsioonileppe allkirjastamine

Eesti
Fotol: (vasakult) Margus Metsma (Reformierakond), Rivo Purret (EKRE), Andres Vään (Keskerakond), Aigar Jürjens (VL Uued Tuuled), Reet Alev (Isamaa)
Vaata galeriid
3 pilti
Eesti

Esmaspäeval allkirjastasid Põltsamaa lossi rokokoosaalis Põltsamaa valla koalitsioonileppe Isamaa Erakond, Valimisliit Uued Tuuled, EKRE, Reformierakond ja Keskerakond.

Volikogu positsioonid, komisjonid ja vallavalitsuse kohad jagunevad järgnevalt: volikogu esimees on Reet Alev (Isamaa), volikogu aseesimees on Andres Vään (Keskerakond), majanduskomisjoni esimees on Aigar Jürjens (VL Uued Tuuled), hariduskomisjoni esimees on Karmen Maikalu (Isamaa), kogukonnakomisjoni esimees on Airi Külvet (VL Uued Tuuled), kultuuri- ja spordikomisjoni esimees on Margus Metsma (Reformierakond), sotsiaal- ja heaolukomisjoni esimees on Johanna Andruse (Isamaa).

Vallavanem on Taavi Aas (Isamaa).

Vallavalitsuse mittepalgalised liikmed on Üllar Schaffrik, Evi Rohtla, Jaan Aiaots, Margus Põldma, Henrik Kulu, Janne Veski ja Meelis Venno.

Koalitsioonileppe esimene punkt on, et Põltsamaa valda ei tule tuuleparke, tuuletööstust ja tuugeneid. Samuti on leppes välja toodud üldplaneeringu muutmise algatamine, otsustusprotsesside hoidmine avatud ja kaasavana ning linna ja maapiirkondade võrdväärne kohtlemine.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:45

Fotod: Põltsamaa koalitsioonileppe allkirjastamine

22:41

Luikmel: iga sanktsioon toob Venemaa sõjamasina murdumise lähemale

22:40

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

22:29

Vare: Hiina saaks muldmetallide piiramisega lääne tööstuse tasalülitada

22:13

ETV spordisaade, 27. oktoober

22:13

"Välisilm": Leedu seisab silmitsi sisepoliitilise kriisiga

22:08

"Välisilm": mida oodata Jaapani esimeselt naispeaministrilt?

21:51

Rosen: oleksime pidanud juba esimesel poolajal mängu ära tapma

21:49

"Välisilm": miks ei leppinud EL kokku Venemaa külmutatud vara kasutamises?

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:37

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

06:43

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

14:26

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

08:24

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

10:23

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

14:51

Leedu hakkab Valgevenest saabuvaid õhupalle alla tulistama

26.10

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

07:54

USA rahandusminister nimetas Putini saadikut propagandistiks

06:50

Doktoritöö: kaasava hariduse rakendamine takerdub õpetajate hoiakutesse

09:44

Tallinna nelikliidu kohtumine jääb ära

ilmateade

loe: sport

22:40

TV 10 Olümpiastarti kutsub taas võistlema: tule üksi või koolitiimiga!

22:13

ETV spordisaade, 27. oktoober

21:51

Rosen: oleksime pidanud juba esimesel poolajal mängu ära tapma

21:19

Kohtunike juht suluseisuskandaalist: videokohtuniku otsus oli korrektne

loe: kultuur

19:04

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

18:56

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

18:51

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

16:13

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli Rain Rannu "Uus raha"

loe: eeter

15:39

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

15:09

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

13:09

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

Raadiouudised

19:05

Tallinnas pole koalitsiooniläbirääkimised veel alanud

19:05

Arhitektuurimuuseumis avati näitus "Joonistatud Paralleelilmad"

19:05

Narva poliitikud kahtlustavad ebaausaid valimisi

19:05

Päevakaja (27.10.2025 18:00:00)

18:31

Kohtla-Järve gümnaasiumi juhiks saab uuest aastast Aet Kruusimägi Uuendatud

17:55

Riigikohus arutas täna avalikul istungil pesitsusrahu kaitset

15:25

Raadiouudised (27.10.2025 15:00:00)

14:25

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

14:25

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

12:25

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo