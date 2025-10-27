Fotod: Põltsamaa koalitsioonileppe allkirjastamine

Volikogu positsioonid, komisjonid ja vallavalitsuse kohad jagunevad järgnevalt: volikogu esimees on Reet Alev (Isamaa), volikogu aseesimees on Andres Vään (Keskerakond), majanduskomisjoni esimees on Aigar Jürjens (VL Uued Tuuled), hariduskomisjoni esimees on Karmen Maikalu (Isamaa), kogukonnakomisjoni esimees on Airi Külvet (VL Uued Tuuled), kultuuri- ja spordikomisjoni esimees on Margus Metsma (Reformierakond), sotsiaal- ja heaolukomisjoni esimees on Johanna Andruse (Isamaa).

Vallavanem on Taavi Aas (Isamaa).

Vallavalitsuse mittepalgalised liikmed on Üllar Schaffrik, Evi Rohtla, Jaan Aiaots, Margus Põldma, Henrik Kulu, Janne Veski ja Meelis Venno.

Koalitsioonileppe esimene punkt on, et Põltsamaa valda ei tule tuuleparke, tuuletööstust ja tuugeneid. Samuti on leppes välja toodud üldplaneeringu muutmise algatamine, otsustusprotsesside hoidmine avatud ja kaasavana ning linna ja maapiirkondade võrdväärne kohtlemine.