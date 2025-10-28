X!

Ossinovski: Tallinna koalitsioonikõnelused peaksid algama sel nädalal

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Jevgeni Ossinovski sõnul ei saa koalitsioonikõneluste alustamisega Tallinnas enam väga viivitada ja need peaksid algama sel nädalal, sest vastasel korral hakkab määramatus mõjutama linna juhtimist ja linna arengut.

"Ei ole minu asi Isamaale nõu anda, aga 15. november tuleb esimene volikogu istung kokku, kus tuleb valida volikogu esimees. Siis tuleb paika panna linnajuhid ja tuleb järgmise aasta linnaeelarve mõne nädalaga vastu võtta linnavalitsuse tasemel. Ja Tallinna linna eelarve ei ole Ruhnu valla eelarve, kus paari päevaga vaatame kümme rida läbi. See on väheke põhjalikum töö. Ja sellest tulenevalt selle nädala jooksul koalitsioonikõnelused peaksid algama. Vastasel juhul hakkab see mõjutama päriselt linna juhtimist ja linna arengut," rääkis Ossinovski teisipäeval "Terevisioonis".

Teisipäeval kohtuvad sotsiaaldemokraadid Isamaa esindajatega, kuid Ossinovski hinnangul vaevalt sealt kummalegi osapoolele midagi uut selgub.

"Arvestades sellega, et me oleme poolteist aastat Tallinna linnas koos valitsenud, aga kui kolleegid tahavad kohtuda, siis ikka kohtume. Aga ma kahtlen, kas nendest kohtumistest see asi (koalitsioonikõneluste alustamine – toim) sõltub. Kui vaadata neid küsimusi, mida erinevatele erakondadele (Isamaa poolt – toim) esitati, siis seal on risti-rästi erinevatel teemadel üksikküsimusi. Nad on igati legitiimsed teemad koalitsioonikõneluste jaoks, aga kas ükski neist on selline, et kui seal ühe partei vastus ei sobi, siis see otsustaks selle väga mustvalge väärtusotsuse, kas tuua Keskerakond Tallinnas võimu juurde tagasi või jätkata nelikliiduga, ma ei usu seda. Ma arvan, et selles väärtusotsuses on Isamaa jaoks kaalutlus hoopis muus."

Ossinovski sõnul on Eesti poliitilises kultuuris ülevälja koalitsioonid tavapärane praktika ehk vasakpoolsed ja parempoolsed erakonnad teevad koostööd ja seda nii riigitasandil kui ka omavalitsuste tasandil.

"Ja vaatamata ilmavaatelistele erinevustele suudavad kokku leppida ja koos valitseda. Ja vastates programmilistele küsimustele nelja erakonna poolt, seal ongi erinevad nägemused ja seisukohad. Aga mis on oluline, et kui neli erakonda saavad kokku ja neil on soov linna valitseda, siis nad peavadki sõlmima kompromisse ja kokkuleppeid ning mingitest küsimustest ja nende käsitlemisest üldse loobuma. Aga seda kõike saab teha ühise laua taga, mitte üksteisele kirju kirjutades."

Vastates saatejuhi küsimusele, kas valimistel Keskerakonna ja SDE järel Tallinnas kolmanda tulemuse teinud Isamaa võib praeguse venitamisega pressida välja endale linnapea kohta, vastas Ossinovski, et ta ei usu seda.

"Tegemist on ikkagi mustvalge väärtusvalikuga. Ja kaubelda siin mingeid poliitilisi ametikohti, ma ei usu, et Isamaa seda sellisena mõtestab. Kui vaadata Urmas Reinsalu käekirja, siis iga koalitsiooni läbirääkimine on mõne uue nüansiga. Eelmine kevad me arutasime põhiseaduse muutmise asjaolusid Tallinna linna võimukõnelustel, kuigi Tallinna linnavolikogu põhiseadust ei muuda. Selles mõttes on [venitamistaktikas] üksjagu inimlikku käekirja. Aga teiseks, võibolla tõesti on Isamaas selles küsimuses erinevaid arvamusi."

Ossinovski sõnul on temal viimast siiski keeruline mõista, sest Isamaa erakond enne valimisi ka makstud reklaamis kutsus üles, et valige Isamaa, et Keskerakond ei tuleks Tallinnas võimule tagasi.

"Ja nüüd, kus see on põhimõtteliselt võimalik, et enamus on võimalik moodustada nii, et Keskerakond jääks opositsiooni, siis hakata selles mustvalges valikus kõhklema, see on mulle ausalt öeldes arusaamatu. Aga erakond on erakond ja kui neil on erinevaid arvamusi, ju nad siis peavad mingit sisemist protsessi tegema." sõnas Ossinovski.

Võimalust, et Tallinnas tuleb võimule vähemusvalitsus pidas Ossinovski väheusutavaks. Praegune vähemusvalitsus Tallinnas on tema sõnul kolm kuud linna ära juhtinud tehnilises mõttes, aga selleks, et valimiste järel edasi minna ja olulisi otsuseid teha, peab enamus olemas olema.

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Terevisioon

