Nvidia investeerib Nokiasse 860 miljonit eurot

Maailma kõige väärtuslikum firma Nvidia hakkab tegema koostööd Nokiaga ja investeerib Soome ettevõttesse ligi 860 miljonit eurot. Nokia aktsia tõusis pärast teadaannet üle 20 protsendi.

Kaks firmat sõlmisid strateegilise partnerluse lepingu ning hakkavad tegema koostööd tehisintellekti valdkonnas ja järgmise põlvkonna mobiilsidetehnoloogia arendamisel.

Nvidia lõikab praegu kasu tehisintellekti buumist ning toob turule üha võimsamaid kiipe. Firma turuväärtus on kerkinud üle nelja triljoni dollari piiri.

Viimastel kuudel on Nvidia suurendanud oma osalust mitmes strateegilises ettevõttes. Septembris selgus, et Nvidia investeerib kiibitootjasse Intel viis miljardit dollarit.