X!

Raport: iga neljas lapsevanem on palganud lapsele eraõpetaja

Eesti
Õppimine
Õppimine Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

28 protsenti lapsevanematest on kasutanud laste kooliõpingute toetamiseks eraõpetajat ning kõige sagedamini palgatakse eraõpetaja Ida-Viru, Harju ja Tartu maakonnas, selgub Eestis esmakordselt läbi viidud eraõpetajate kasutamise küsitlusest.

Suurim vajadus õpilaste toetamiseks avaldub 7.–9. klassis ning tipp saavutatakse 9. klassis, kus lisatuge otsitakse eelkõige matemaatikas ning eesti ja inglise keeles, selgub küsitluse tellinud arenguseire keskuse raportist.

Eestis tehtud küsitluse tulemustest nähtub, et eraõpetajaid kasutatakse kõige enam Ida-Virumaal (46 protsenti), Harjumaal (36 protsenti) ja Tartumaal (24 protsenti). Tallinnas on oma laste koolitee jooksul eraõpetaja abi kasutanud 39 protsenti lapsevanematest.

Ida-Virumaa ning osaliselt ka Harjumaal võib eraõpetajate palkamist seletada laste vajadusega saada lisatuge eesti õppekeelele üleminekuga seoses. Harju- ja Tartumaal on eraõpetajate kasutamine seotud kõrgema keskmise sissetulekuga, mis suurendab perede võimekust pakkuda tasulist lisatuge.

Keskmiselt on eraõpetaja tunnihind 20–29 eurot. Sealjuures 45 protsenti eraõpetaja abi kasutanud peredest on kõige suurema abivajadusega aastal kulutanud eraõpetajale 100–499 eurot, 21 protsenti lapsevanematest 500–999 eurot ning 23 protsenti tuhat eurot või enam.

Arenguseire keskus toob lühiraportis välja, et eraõpetajate kasutamist võivad soodustada ka õpetajate nappus ning koolisüsteemi puudujäägid.

"Eraõpetajaid kasutatakse sageli selleks, et toetada õpilasi eksamiteks valmistumisel ja suurendada enesekindlust teatud õppeainetes. Samas on Eestis mitmel pool ka aineõpetajate ja tugispetsialistide puudus, mis võib tekitada olukorra, kus õpilane ei saa koolist vajalikku tuge ning pere pöördub seetõttu eraõpetajate poole," tõdes arenguseire keskuse ekspert Eneli Kindsiko ning lisas, et eraõpetajate turg paljastab kahte vastuolulist nähtust.

"Ühelt poolt soovitakse eraõpetaja abil kompenseerida koolisüsteemi puudujääke. Teisalt aga on vanematel sotsiaalne surve kujundada oma lapsest konkurentsivõimelisem õppur ning eratunnid on pigem seotud edu ja eeliste säilitamisega, kui tegelike õpiraskuste ületamisega," selgitas ekspert.

Küsitlusuuringu  tulemused näitavad, et eraõpetaja abi kasutamine on valdavalt tõhus ja võib lapse tulemusi märkimisväärselt parandada.

Arenguseire keskus juhib lühiraportis tähelepanu, et eraõppe lai levik võib süvendada hariduslikku kihistumist, eriti kui eraõpetaja kasutamine tuleneb koolisüsteemi puudustest. Õpilased, kelle peredel on võimalus maksta eratundide eest, saavad edumaa. Nii sõltuvad haridusvõimalused mitte ainult koolist, vaid üha enam ka perede majanduslikust olukorrast.

Küsitluse viis läbi Arenguseire Keskuse tellimisel Norstat. Kokku vastas 2000 vanemat, kellel on vähemalt üks 6–19-aastane laps. Küsitlus toimus veebi teel nii eesti kui ka vene keeles.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:45

Prantsuse politsei vahistas Louvre'i röövi uurimise käigus veel viis inimest

10:44

Glinka pääses Charlottesville'is veerandfinaali

10:26

Lukoili välisvarad ostab Gunvor

10:23

Heegeldamisentusiast: see maandab stressi ja leevendab depressiooni

10:20

Vihmane suvi tõi põllupidajatele suure kahju

10:12

Blue Jays jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

10:12

Raport: iga neljas lapsevanem on palganud lapsele eraõpetaja

10:05

Hollandi parlamendivalimised tõid tasavägise tulemuse

09:51

Otse kell 15: ERM-i teadusseminar rannarootslaste puitesemetest

09:50

Kliimaministeerium paneb maaomanikele kohustuse võõrliike tõrjuda

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.10

Pevkur: USA väed ei lahku Eestist Uuendatud

29.10

Sõja 1344. päev: Ukraina ründas öösel vähemalt kolme Vene nafta- ja keemiatehast Uuendatud

29.10

Purga vahetab välja kultuuriministeeriumi kantsleri

28.10

Maarja Krais-Leosk: mõni ebaõiglus on hiigelsuur, üleelusuurune

29.10

Bill Gates: kliimamuutus ei ole maailma suurim probleem

29.10

Meedia: USA luure hinnangul jätkab Putin sõda kõigele vaatamata

29.10

Noorte ukrainlaste sissevool tekitab Poolas ja Saksamaal ärevust

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

29.10

Kallas Reformierakonnast: uueks aastaks peaks olema selge, kuidas edasi

28.10

Kahes riigiettevõttes on keskmine kogupalk üle 5000 euro kuus

ilmateade

loe: sport

10:44

Glinka pääses Charlottesville'is veerandfinaali

10:12

Blue Jays jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

09:37

Liverpooli mõõn kandus ka liigakarikasarja

09:01

Reavesi võiduvise päästis Lakersi, Jokic on ajaloolises hoos

loe: kultuur

09:38

Folklorist: muinasjututraditsiooni hoiavad elus kutselised jutuvestjad

29.10

Jan Uuspõld teeb oma debüüdi Kellerteatris trilleris "Peegel"

29.10

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

29.10

Elektriteater avab Tartu Raekoja platsil uue kinosaali

loe: eeter

10:23

Heegeldamisentusiast: see maandab stressi ja leevendab depressiooni

09:38

Folklorist: muinasjututraditsiooni hoiavad elus kutselised jutuvestjad

08:48

Jan Uuspõld: olen olnud päris eksinud inimene

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

Raadiouudised

09:45

Vihmasadu liigub saartelt üle maa kirdesse

09:20

Raadiouudised (30.10.2025 09:00:00)

29.10

Päevakaja (29.10.2025 18:00:00)

29.10

Isamaa ei ole veel Tallinna koalitsiooni osas otsust langetanud

29.10

TÜ kliinikum ja Tartu linn on seda meelt, et loodav Tallinna haigla ja PERH liituda ei tohiks

29.10

Isamaa ja EKRE koalitsioon jätab Reformierakonna Viljandis opositsiooni

29.10

Eesti Panga nõukogu liikmed: Kaasiku pikaajaline töö keskpangas on pigem pluss

29.10

Raadiouudised (29.10.2025 15:00:00)

29.10

Raadiouudised (29.10.2025 12:00:00)

29.10

Tartus asuv Elektriteater avab teise saali

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo