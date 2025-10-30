Eraõpetaja tunnihind on keskmiselt 20 kuni 29 eurot

Enam kui veerand Eesti peredest on kasutanud lapse õpingutel eraõpetaja abi. Arenguseire keskuse hinnangul viitab see puudujääkidele koolisüsteemis ning kasvab ebavõrdsus õpilaste tulemustes.

Eestis kasutab 28 protsenti lapsevanematest oma laste õpingute toetamiseks eraõpetajat, selgub arenguseire keskuse raportist. Tuge otsitakse eelkõige matemaatikas, eesti ja inglise keeles. Ning kõige enam tunde antakse Ida-Virumaa lastele.

"Eraõpetajate turu intensiivsus tegelikult ilmselt selgitab natuke ka õpetajate puudust täna meie koolides. Ja kui süstemaatiliselt koolis on näiteks puudu eksamiainete õpetajad, siis paljud lapsevanemad on sunnitud pöörduma eraturu poole," ütles arenguseire keskuse ekspert Eneli Kindsiko.

See, et iga neljas laps on saanud lisatuge, viitab keskuse hinnangul ka puudujääkidele koolisüsteemis.

"Näiteks pealinnas, aga ka Tartus on meil väga suured klassid ja ühel õpetajal on võimatu jõuda 30 õpilaseni individuaalselt ja märgata õpilünkasid varakult," lausus Kindsiko.

Eraõpetaja teenus pole sugugi odav lõbu. Keskmiselt on õpetaja tunnihind 20–29 eurot ning leidub peresid, kes on teenuse eest maksnud aastas üle tuhande euro. Niiviisi hoogustub Eestis hariduslik kihistumine, kus eelis on suurema sissetulekuga peredel.

Kahe lapse ema Alisa Korepanova on üks neist, kes Ida-Virumaal oma lastele eratunde osta saab.

"Poeg käib kaks korda nädalas eesti keele tunnis, tütar korra nädalas matemaatikas. Varem käis tütar ka eesti keeles, aga see on kallis, nii et me jätsime selle ära. Ta õpib eestikeelses koolis, seega on tal seal rohkem võimalusi keelt õppida. Ja rohkem praktikat saab ka," lausus Korepanova.

Paljudel juhtudel võetakse eraõpetaja appi hoopis seepärast, et saavutada lapse konkurentsieelis teiste õppurite ees.

"Sellel aastal on rohkem selliseid, mis on väga hea, kes tahavad just kõrgemat hinnet saada. Varem mul oli niimoodi, "aa, 60 palli käes, jess, on tehtud", aga sel aastal on pigem neid, kes tahavad ka päriselt seda osata ja rääkida," lausus eraõpetaja Regina Bauer.

Puudust eraõpetajate turul pole, kuna õpetamist nähakse lisaraha teenimise võimalusena nii põhitöö kui ka ülikooli kõrvalt. Kõige suurem vajadus eraõpetajate järele tekib enamasti 7.–9. klassis ning tipp saavutatakse põhikooli lõpus, mil valmistutakse eksamiteks.