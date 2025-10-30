X!

Linnamäe ettevõte sai Leedus 7,1 miljonit trahvi

Forum Cinemas Leedu
Forum Cinemas Leedu Autor/allikas: D. Umbraso / LRT
Ettevõtja Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp, mis Leedu konkurentsiameti teatel omandas loata Leedu ettevõtte Forum Cinemas, rikkus seadust ja sai selle eest ligi 7,1 miljoni euro suuruse trahvi, kirjutas LRT.

Tehingut uurinud Leedu konkurentsiamet teatas neljapäeval, et on kindlaks teinud, et MM Grupp omandas Forum Cinemas Leedu üle kontrolli 2021. aasta aprillis ning kasutas seda tegelikult ettevõtte kinode integreerimiseks Vilniuses ja Kaunases MM Grupi kontrollitavasse Apollo võrku.

LRT teatel tegi Leedu konkurentsiamet kindlaks, et Eesti kontsern jagab Forum Cinemas Leedu äri ja muudab sel eesmärgil selle struktuuri.

MM Grupile määratud trahv moodustab 0,8 protsenti MM Grupi konsolideeritud aastasest kogutulust.

Samuti kohustas konkurentsiamet MM Gruppi rikkumise kuue kuu jooksul lõpetama – kas hankima loa ja müüma ettevõtte uuele ostjale või taastama endise olukorra – ehk tagastama selle müüjale Odeon Cinemas Groupile, kirjutas LRT.

MM Grupp saab konkurentsiameti otsuse halduskohtus edasi kaevata.

Augustis kirjutas ERR, et MM Grupp on hädas konkurentsiameti pikale venivate menetlustega ning kahtlustas, et amet kiusab neid sihilikult. Seepärast palus grupp abi Eesti välisministeeriumilt, kes üritaski koos Leedu ametkondadega asjadesse selgust tuua.

MM Grupi juhatuse liige Kristel Volver ütles toona ERR-ile, et MM Grupi hinnangul on Leedu konkurentsiamet kiusanud nende erinevaid investeeringuid ja ettevõtteid.

Volver märkis, et MM Grupp täidab Leedu seaduseid ja jõustunud kohtuotsuseid ning peab tähtsaks läbipaistvat suhtlust sealse konkurentsiametiga, kuid kogu selles loos on midagi põhimõtteliselt valesti ning juhtum on hoiatav kõikide Leedus tegutsevate välisinvestorite jaoks.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: LRT

