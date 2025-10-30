X!

Charles jätab Andrew ilma tema kuninglikest tiitlitest ja residentsist

Prints Andrew.
Prints Andrew. Autor/allikas: SCANPIX/PA
Briti kuningas Charles III jätab oma noorema venna Andrew ilma tema kuninglikest tiitlitest ja pikaajalisest residentsist, teatas palee neljapäeval avalduses.

"Tema Majesteet algatas täna ametliku protsessi prints Andrew kõnetlusvormeli tiitlite ja aunimetuste äravõtmiseks. Prints Andrew on nüüdsest tuntud kui Andrew Mountbatten Windsor," seisis avalduses.

Palee lisas, et ta peab lahkuma ka oma pikaajalisest kodust Windsori lossi avaral territooriumil.

Teade järgnes uuele pahameeletormile seoses süüdistustega, mille esitas tema vastu üks Jeffrey Epsteini peamisi süüdistajaid – süüdistused, mida prints on eitanud.

Seksuaalkuritegude kahtlustustega määritud Andrew teatas oktoobri keskpaigas, et loobub Yorki hertsogi tiitlist ja muudest aunimetustest.

Seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud ja vanglas enesetapu sooritanud Epsteini sõpruskonda kuulunud Andrew maksis 2022. aastal kohtuvälise kokkuleppe raames miljonitesse ulatuva hüvitise naisele, kes süüdistas Epsteini muu hulgas selles, et too sundis teda alaealisena toonase prints Andrew'ga seksima.

Algse tsiviilhagi süüdistuste kohaselt kasutas Andrew naist seksuaalselt ära 2001. aastal, kui naine oli 17-aastane ja Ühendriikide seaduste järgi alaealine. Andrew ei pidanud asjas kohtu ette astuma ja eitab siiani talle esitatud süüdistusi.

Prints pidi juba varem süüdistustele järgnenud skandaali tõttu loobuma muu hulgas oma sõjaväelistest auastmetest ja kuninglikest kohustustest. Teda ei kõnetatud enam tiitliga Tema Kuninglik Kõrgus ning ta tõmbus avalikust elust tagasi 2019. aastal.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

