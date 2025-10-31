X!

Solman kohtus reedel Kõlvartiga

Eesti
Riina Solman.
Riina Solman. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart kohtusid reedel, et arutada võimalikku koalitsiooniläbirääkimiste alustamist. Mõlema erakonna esindaja sõnul on ühisosa olemas.

"Kõikide kolleegidega, kellega me kohtunud oleme, on ühisosa olemas. Siin ei saa tuua kedagi dramaatiliselt rohkem esile või kedagi alahinnata," ütles Solman.

Mihhail Kõlvart ütles, et kuna mõlemal erakonnal oli kodutöö tehtud, siis oli ka arutelu päris sujuv. "Samad teemad, mida me arutasime kirjalikult, saime täna ka mõnes mõttes detailiseerida," sõnas Kõlvart.

"Paljudes küsimustes see ühisosa on, loomulikult mitte iga teema puhul. Aga samas, kõik see, mis puudutab linna igapäevast elu, siis siin see ühisosa on täitsa olemas," ütles Kõlvart ühisosa kohta.

Kõlvarti sõnul on veel vara rääkida sellest, kas Isamaa on valmis Keskerakonnaga koalitsioonikõnelusi alustama, tema sõnul toimus reedel pigem midagi eelkonsultatsiooni sarnast. Samas kinnitas ta, et paralleelseid läbirääkimisi Keskerakond ei tee ning ootab Isamaa vastust.

Solmani sõnul peab asja arutama nüüd Isamaa Tallinna piirkonna juhatus. "Edasi lähebki tee niimoodi, et me läheme viime oma informatsiooni Tallinna piirkonna juhatuse liikmetele, kellega siis arutame, kaalume erinevaid võimalusi ja siis me langetame oma otsuse," ütles Solman.

Kuigi valimistulemus selgus juba peaaegu kaks nädalat tagasi, ei ole veel selge, millised erakonnad saavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi alustada. Valimised võitnud Keskerakond tegi selleks ettepaneku Isamaale, ent viimane kaalub ka kõneluste alustamist Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vedamisel potentsiaalse nelikliidu loomiseks, kuhu kuuluks ka Reformierakond ja Parempoolsed. Isamaa ei ole otsust veel langetanud.

Toimetaja: Aleksander Krjukov, Maria-Ann Rohemäe

