Kõlvart vihjas, et Tallinna linnapea koht võib minna ka Isamaale

Tallinna võimukõneluste üheks osaks saab peatselt küsimus, kellest saab järgmine Tallinna linnapea. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart vihjas, et nende võimule saades on võimalus linnapea valida hoopis erakonnal Isamaa.

Tallinna linnapea ametikoha enda kätte saamine on iga partei jaoks ihaldatud eesmärk. Klassikaliselt kuulub linnapea koht suurema häältesaagiga erakonnale ehk praeguste tõenäoliste valikute puhul kas Keskerakonnast Mihhail Kõlvartile või sotsidest Jevgeni Ossinovskile. Valiku peab langetama Isamaa.

Keskerakonna esimees Mihhal Kõlvart aga vihjas laupäeval, et nendega liitu minnes on siiski võimalik ka Isamaa linnapea.

Küsimusele, kas Keskerakond on valmis ka linnapea kohast loobuma, vastas Kõlvart: "Keskerakonna eesmärk ei ole linnapea amet või teised ametid linnavalitsuses. Keskerakonna eesmärk on lubadused, mida me valijatele andsime. Kui lubadused on täidetud, kui programm on ellu viidud, siis see ongi eesmärk."

Sotside esimees ja praegune Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski samale küsimusele vastata ei soovinud.

Nelikliidu üks osapool oleks Reformierakond. Nende Tallinna esinumber Maris Lauri jääb selle juurde, et linnapea koha peaks saama kõrgema häältesaagiga erakond – nelikliidus sotsid, kaksikliidus Keskerakond. Et Isamaal üheski versioonis linnapeaks saamine võimalik peaks olema, Lauri ette ei kujuta.

"Igasuguseid lahendeid võib tulla, aga see oleks äärmiselt kummaline. Kui praegune mäng käib justnimelt positsiooni peale, siis see jätab ülimalt hapu mulje sellest asjast," lisas Lauri.

Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ei avalda, kas linnapea koht on piisavalt motiveeriv auhind, et seepärast Keskerakonnaga liitu astuda. Solmani kogemuses pole seni ükski osapool otse väljendanud, et nad koha loovutaks.

"Ma olen terve selle nädala meie erinevate koalitsioonipartneritega kohtunud ja ma näen, et nii Mihhail Kõlvarti kui ka Jevgeni Ossinovski poolt tahetakse, et Isamaa lihtsalt avaks neile ukse linnapea tuppa. Ma ei ole tajunud ühegi keharakuga, et nad seda positsiooni üldse sooviksidki loovutada," ütles Solman.

Isamaa juhatus koguneb uuesti esmaspäeval.

