Ühendkuningriigi rongipussitamises sai 10 inimest haavata

Välismaa
Politseinikud sündmuskohal.
Politseinikud sündmuskohal. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Briti politsei vahistas laupäeva hilisõhtul kaks kahtlusalust seoses Londonisse suunduval rongil toimunud pussitamistega, mille tagajärjel viidi haiglasse kümme inimest, kellest üheksa vigastused on tõenäoliselt eluohtlikud.

Pärast rünnakust teatamist ja rongi peatamist piirasid relvastatud politseinikud, keda toetasid politseiautod ja kiirabibrigaadid, sisse Cambridgeshire' krahvkonnas asuva Huntingdoni väikelinna raudteejaama.

"Kümme inimest on viidud haiglasse pärast Cambridgeshire'is rongis toimunud pussitamist. Arvatavasti on üheksal neist eluohtlikud vigastused," teatas Briti transpordipolitsei sotsiaalmeediaplatvormil X, lisades, et uurimist toetavad terrorismivastased üksused.

Transpordipolitsei kinnitas, et rong sõitis kirdeosas asuvast Doncasterist Londoni King's Crossi jaama. Tegemist on tiheda liiklusega liiniga, mis on sageli reisijatest tulvil.

Üks pealtnägija kirjeldas ajalehele The Times, et nägi suurt nuga hoidvat meest ja et kõikjal oli verd, kui inimesed tualettidesse peitu püüdsid pugeda.

Pealtnägija sõnul tallati põgeneda püüdes mõned reisijad jalge alla ning ta kuulis, kuidas keegi hüüdis "me armastame teid".

Pealtnägijad rääkisid Sky Newsile, et nägid pärast rongi peatumist perroonil suurt nuga hoidnud meest. Seejärel nägid nad, kuidas politsei mehe elektrišokirelvaga uimastas ja kinni pidas.

Peaminister Keir Starmer nimetas juhtunut kohutavaks ja sügavalt murettekitavaks.

"Minu mõtted on kõigi kannatanutega ja ma tänan päästeteenistusi nende kiire reageerimise eest," ütles Starmer X-is tehtud avalduses.

"Kõik piirkonnas viibijad peaksid järgima politsei juhiseid," lisas Starmer, samal ajal kui tema siseminister Shabana Mahmood kinnitas, et kaks inimest on vahi alla võetud.

Relvastatud politsei saabus sündmuskohale pärast häire saamist umbes kell 19.40, vahetult pärast seda, kui rong oli Peterborough' linnast lahkunud.

Laupäeva hilisõhtul uuris politsei rongi, mida käsitleti kuriteopaigana. AFP fotograafi sõnul viidi inimesi jaamast eemale termokiledesse mähituna.

Ida-Inglismaa kiirabiteenistus teatas X-is, et mobiliseeris Huntingdoni jaama ulatuslikud jõud, sealhulgas kiirabiautod ja kiirabikopterid.

Rongioperaator London North Eastern Railway (LNER) teatas, et raudteeliinid suleti, kuni päästeteenistused intsidendiga tegelesid.

Ida-Inglismaal ja Šotimaal ronge opereeriv LNER kutsus inimesi üles sõitmisest hoiduma, hoiatades piirkonna liinide blokeerimise tõttu suurte häirete eest.

Cambridgeshire' ja Peterborough' linnapea Paul Bristow ütles X-is, et on teadlik kohutavatest stseenidest, lisades, et tema mõtted ja palved on kõigi kannatanutega.

Kahe vahistatu isikuid ega rünnaku motiivi ei ole veel avalikustatud.

Valitsuse ametlike andmete kohaselt on pussitamistega seotud kuritegevus Inglismaal ja Walesis alates 2011. aastast pidevalt kasvanud.

Kuigi Ühendkuningriigis on ühed maailma rangemad relvakontrolliseadused, on Starmer nimetanud lokkavat noakuritegevust riiklikuks kriisiks.

Tema leiboristide valitsus on püüdnud nende kasutamist ohjeldada.

Ligi 60 000 nuga on Inglismaal ja Walesis kas konfiskeeritud või loovutatud osana valitsuse püüdlustest vähendada seda liiki kuritegevust kümne aasta jooksul poole võrra, teatas siseministeerium kolmapäeval.

Noa kandmise eest avalikus kohas võib juba praegu saada kuni nelja-aastase vanglakaristuse ja valitsuse sõnul on pussitamistega seotud mõrvade arv viimase aasta jooksul langenud 18 protsenti.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

Ühendkuningriigi rongipussitamises sai 10 inimest haavata

