Suurbritannia keelustab sotsiaalmeedia alla 16-aastastele

"Valitsus keelab sotsiaalmeedia kõigile alla 16-aastastele lastele," ütles Starmer Downing Streetil peetud pressikonverentsil.

Starmeri sõnul lasevad sotsiaalmeediaplatvormid neil kokku puutuda ohtliku sisuga ja on kavandatud sõltuvust tekitama.

Valitsuse teatel hõlmab keeld platvorme nagu Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ja X (endine Twitter), kuid mitte sõnumirakendusi nagu WhatsApp.

Ta lisas, et loodab määruse vastu võtta detsembri lõpuks, et keeld jõustuks järgmise aasta kevadel.

Starmeri sõnul on eelseisev keeld mõjutatud Austraalia kogemusest, kus mullu detsembris keelati esimese riigina alla 16-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine.

Teade järgneb valitsuse juhitud konsultatsioonile, mille käigus katsetasid Briti teismelised sotsiaalmeedia keelde ja rakenduste ajapiiranguid.

YouTube'i pressiesindaja vastas hoiatusega, et selline üldine keeld suunaks lapsed vähemturvaliste teenuste juurde.

Starmer ütles, et valitsus võtab meetmeid ka mänguteenuste ja otseülekandeplatvormide puhul, mis võimaldavad võõrastel lastega ühendust võtta.

"Kas pärismaailmas on olukorda, kus te lihtsalt laseksite oma lapsel suhelda võõra inimesega? Täiskasvanuga, keda te ei tunne? Ei. Seega me võtame selles osas vastu meetmeid," ütles Starmer üksikasju täpsustamata.

Ühendkuningriigi viimane teade tuleb nädal pärast seda, kui valitsus teatas, et tehnoloogiahiiud peavad takistama lastel Suurbritannias oma seadmetes alastipiltide saatmist ja vastuvõtmist.

Suurbritannia siseministeerium teatas, et annab ettevõtetele, sealhulgas Apple'ile ja Google'ile, kolm kuud aega, et võtta kasutusele turvafunktsioonid, mis takistavad lastel telefonides ja tahvelarvutites alastipiltide tegemist ja neile juurdepääsu.

Starmeri vasaktsentristlik leiboristide valitsus ütles, et tehnoloogiaettevõtetel on moraalne vastutus kaitsta lapsi sunni, väärkohtlemise ja seksuaalse väljapressimise eest.