Põltsamaa kiriku fassaad ja tornikiiver tehti annetajate abiga korda

Põltsamaa kiriku välisfassaad ja tornikiiver tehti annetajate abiga korda. Kuna 1941. aastal puruks pommitatud Põltsamaa kirik taastati omal ajal samuti rahvaannetuste toel, siis seekordse remondi lõppemisega tähistati ka kiriku taasavamise 73. aastapäeva.

Remondi käigus parandati Põltsamaa kiriku välisfassaad ja värviti üle, samal viisil sai korda tornikiiver. Koguduse õpetaja Markus Haamer ütles, et pooleli on kiriku juurde viivate jalgteede uuendamine, kuid ka pühakoja juures on veel mõndagi teha.

"Leiti katuse pealt selliseid kohti, mida tuleb parandama hakata. On näiteks harja pealt segu ära kadunud. Nii et tehtud sai, aga teha on veel palju," lausus Haamer.

Tööde kavandamisest valmimiseni kulus kümme aastat. Tööd läksid maksma 172 000 eurot, millest pool leidis kogudus ise. Ainuüksi annetustena kogunes 27 000 eurot.

"Vald ka tegi oma toetuse, aga ka inimesed on annetanud. Nii et 27 000 eurot kusagil on annetustega tulnud. Väga palju eraisikuid, asutusi, ja see on suur rõõm, et inimesed reageerisid," ütles Haamer.

Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma ütles, et kohalike elanike suur rahaline toetus näitab kiriku olulisust inimeste jaoks, pealegi on Põltsaama rahvas kurva lähiajaloo tõttu juba harjunud oma kirikule annetama.

"Me ei tohi unustada, et 1941. aastal pommitamise käigus kirik hävis ja Põltsamaa inimesed olid need, kes selle kiriku veel väga sügaval Nõukogude ajal üles ehitasid. Siin kandis on tugev traditsioon oma kiriku eest hoole kandmisel ja ma olen väga tänulik selle üle. Ja Põltsamaa inimesed on muidugi eeskujuks teistele," lausus Viilma.