Ekspress Grupi uus tegevjuht on Liina Liiv

Ekspress Grupi senine tegevjuht ja juhatuse liige Mari-Liis Rüütsalu lahkub ametist 31. detsembril, kui lõpeb tema viimane nelja-aastane ametiaeg.

Liivil on enam kui 15-aastane kogemus äriarenduse, strateegilise turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas ning tugev taust rahvusvaheliste meeskondade juhtimises, teatas Ekspress Grupp. Ta on töötanud erinevatel ametikohtadel Tele2 Eestis ja juhtinud OlyBet Groupi rahvusvahelist turundustiimi. Viimased aastad töötas Liina Liiv Tšehhis, juhtides rahvusvahelises innovatsiooni- ja ärikasvuettevõttes Creative Dock Group turunduse, müügi ja äriarenduse meeskondi Euroopas ja Lähis-Idas. Liivil on kommunikatsioonijuhtimise magistrikraad Tartu Ülikoolist.

Ekspress Grupp on Baltimaade meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis.

Hans H. Luige enamusosalusega Ekspress Grupp alustas tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.