Kütusemüüjad: hinnasõjas on padrunid lõppemas

Kütuse hind kerkis Eesti tanklates järsult ning kütusemüüjad leiavad, et hinnasõda võib olla lõppemas. Venemaa naftatootjatele kehtestatud uued sanktsioonid on kergitanud ka kütuse hinda maailmaturul.

Kui eelmise nädala esmaspäeval maksis diislikütus Eesti tanklates alates 1,189 eurost liitrilt, siis nädal hiljem oli see hüpanud üle 30 sendi kõrgemaks 1,499 euro juurde.

Ka bensiin, mida võis nädala eest osta 1,35 ja odavamates kohtades isegi 1,33 euro suuruse liitrihinnaga, maksis 3. novembriks juba 1,599 eurot.

Terminali juhatuse liige Alan Vaht võrdles kütusemüüjate olukorda turul spordivõistlusega, kus sportlased finišisse jõudes pikali viskuvad, sest on kõik endast rajale jätnud.

"Viimased kaks kuud on ka kütuseturul käinud ränk võitlus: marginaale on ohverdatud, kütusele on peale makstud ja turule on jäetud palju raha. Erinevus spordiga on aga selles, et seal on võitja selge, kuid kütusehinnasõjas ei olnud võitjaks ei selle algataja ega ükski teine müüja – võitjaks oli tarbija," rääkis Vaht.

Ta ütles, et turg on kahe kuuga oluliselt muutunud ja septembris uue säästustrateegiaga turule tulnud Neste esialgne edumaa on praeguseks täielikult kadunud.

Vaht meenutas, et algselt käidi kliendisoodustuste lõpetamisel välja, et madal postihind ongi juba soodustusega hind, kuid praeguseks näivad argumendid otsas olevat, sest teised kütusemüüjad tegid vastusamme ning tühistasid või kärpisid oma lojaalsusprogramme.

"Küsimus on, mis siit edasi saab – kas on veel jaksu edasi võidelda," sõnas Vaht, kelle sõnul on finiš tanklakettide jaoks kuu- või kvartalikokkuvõte ehk küsimus on selles, kas mingi eesmärk sai täidetud.

Septembri ja oktoobri kokkuvõtted näitavad tema sõnul, et hinnasõjaga seatud eesmärke pole saavutatud.

"Kui spordivõistluse eesmärk on võidu kojutoomine, siis tanklakettide osas on küsimus, mis on see võit, mis koju ära toodi? Mulle tundub, et kõik võistlesid, aga ühtki võitu pole koju toodud," tõdes Vaht.

Toornafta hind maailmaturul tõusis

Alexela äriarenduse juhi Tarmo Kärsna sõnul ei saanud madala marginaaliga kütusemüük kaua jätkuda, sest vahepeal oli kütus hinnasõja tõttu üliodav ja nüüd normaliseerivad tanklaketid oma marginaali tagasi sinna, kus see peaks olema.

Samas mõjutab praegu Kärsna hinnangul kütuse hindu kõige rohkem maailmaturu hind. Eelmisel nädalal USA ja Venemaa poolt Venemaa suurimatele naftatootjatele Lukoilile ja Rosneftile kehtestatud sanktsioonid hakkavad küll kehtima 21. novembrist, kuid maailmaturu hindu mõjutas otsus kohe.

"Toornafta hind on tõusnud enam kui neli dollarit barrelist, aga veel enam on see mõju olnud diislile, enam kui sada dollarit tonnist, mis teeb hinnatõusuks umbes 10 senti liitri kohta," rääkis Kärsna.

Ta lisas, et maailmaturul on olukord praegu ennustamatu, sest iga suurem säuts Donald Trumpi poolelt või ähvardus sanktsioonide osas mõjutab turgu.

Kui uued sanktsioonid kehtima hakkavad, toimub tema hinnangul kuu-paari vältel kõikumine, kuid siis leitakse uued logistikakanalid ja uus tasakaal ning hinnad jäävad kokkuvõttes umbes sellisele tasemele nagu need on praegu.

"Need on need hinnad, millega peame harjuma," lausus Kärsna.

Alan Vaht ei pea maailmaturu hinnatõusu Eesti praeguse hinnaliikumise põhjuseks. Ta ütles, et maailmaturul ei ole kuukokkuvõtteid vaadates suures pildis kütuse hind väga palju muutunud ja Eesti kõikumised on eelkõige terava hinnasõja tagajärg.

"Võitlus kestab edasi, aga on märke, et hinnad on jäänud pigem ülespoole rohkem paigale," lausus Vaht.

Tema sõnul tundub eelmise ja selle nädala alguse hindade võrdlusest paistvat märke, et kütusemüüjad tõmbavad hinge ja kosuvad, kuid saab näha, kas neil on rammu võistlust edasi pidada. Arvestades, et majandusaasta lõpetamine on ukse ees, ei pruugi kütusemüüjad olla motiveeritud hinnasõjaga vähemalt praegu jätkama.

"Mulle tegelikult tundub, et padrunid on otsas ja vaadatakse pigem, kuidas aastat nii lõpetada, et ei lõpetaks seda kahjumiga," tõdes Terminali juhatuse liige. "Kas hinnad püsivad mõnda aega praegusel tasemel või muutuvad, sõltub edasistest turusammudest."

Vaht tõdes, et kui viimase kahe kuu jooksul tõusid kütuse postihinnad korduvalt, ent mõne tunniga langesid need tagasi varasemale tasemele, siis viimase nädala jooksul on hinnad langenud minutite asemel päevadega ja märksa vähem – see viitab, et varasemaga võrreldes on olukord rahunenud.