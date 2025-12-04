Kütusemüüjad tunnistavad hinnasõja jätkumist

Kütusemüüjad Alexela ja Circle K tunnistavad, et septembris alanud hinnasõda jaemüügi turul jätkub siiani ning see toob kaasa hinnaerinevused tanklates. ERR-i vaatlused näitavad, et viimasel ajal pisut vaibunud hinnakonkurents jaemüüjate vahel on nüüd taas hoogustunud ning kütuste postihinnad võivad eri müüjatel erineda isegi kuni 20 sendi võrra.

"Üldjuhul me ei kommenteeri üksikute konkurentide hinnaliigutusi. On aga tõsi, et septembris alanud hinnasurve on muutnud kütuseturu närvilisemaks ja see kestab siiani. Näeme turul asukohapõhist hinnastamist, kus sama kütusemüüja kütuse hind võib eri tanklates erineda üle 20 sendi liitri kohta," ütles Alexela turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnajuht Maria Tiidus neljapäeval ERR-ile.

"Jaehinnad tanklates kujunevad vastavalt konkurentsiolukorrale. Kui mõni läheduses olev konkurent on hindu alandanud, siis vajadusel korrigeerime hindu, et oma turuosa kaitsta ning enda lojaalsetele klientidele samas piirkonnas konkurentsivõimelise hinnaga mootorikütust pakkuda," kommenteeris olukorda Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Praegusele hinnalangusele tanklates on kaasa aidanud ka rafineeritud naftatoodete hinna vähenemine maailmaturul, lisas Sassi.

Alexela esindaja leidis, et praegune olukord "tekitab hinnamüra, ajab pildi tarbija jaoks segaseks ning võib jätta mulje "odavast hinnast", mille maksab lõpuks keegi teine, kas teises asukohas või hiljem ajas, kinni".

"Selline lühiajaliste hinnavõitude ja hinnatrikkide taktika on tavapärane, kuid pikas plaanis ei teeni see tarbija huvi," jätkas Tiidus. "Alexela ei pea õigeks joosta iga sendi järel. Meie väärtused ei toetu hinnatrikkidele, vaid läbipaistvale ja usaldusväärsele kliendikogemusele: stabiilsem hinnakujundus, selge teenus ning pika vaatega investeeringud tanklavõrku, laadimistaristusse ja tuleviku energialahendustesse. Viimaste kuude hinnasurve on näidanud, et kütust ei saa pikalt müüa omahinna lähedal või sellest allpool, kui soovime samal ajal arendada Eestis efektiivset tanklavõrgustikku ja tuua turule uusi energialahendusi, mis on tarbijale lühiajalise võidu asemel pikaajaline võit," lisas ta.

Pisut teist vaadet pakkus Alexela konkurent. "Circle K on endiselt avatud olekuga oma lojaalsete klientide poole ning pakume neile uuenenud Extra lojaalsusprogrammi kaudu erineva tasemega kütuse- ja elektrilaadimise soodustusi lisaks tanklas kehtivale jaehinnale," ütles Sassi.

Alexela esindaja rõhutas oma kommentaaris ka ettevõtte rolli elutähtsa teenuse pakkujana, et tagada energiavarustuskindlus ja valmisolek tegutseda ka võimalike kriiside ajal.

"Selleks peame hoidma ettevõtte finantsilist tervist ja investeerimisvõimekust. Seetõttu vaatame ka täna kriitiliselt üle oma eesmärgid, tegevused, kulustruktuuri ja investeerimisplaani, et olla veendunud, et suudame ka keerulises keskkonnas suuremahuliste investeeringutega jätkata ning oma rolli ühiskonnas täita," märkis Tiidus.

Delfi Ärileht kirjutas kolmapäeval sellest, kuidas Alexela juhtkond saatis laiali äreva sisuga kirja, milles valmistatakse töötajaid ette valusateks otsusteks. Ettevõtte kinnitusel käib analüüs, kuidas juhtimistasandeid vähendada, sest kütuseturu armutu hinnasõda on pannud kasumlikkuse suure surve alla, märkis Delfi.

Alexela juhatuse liige Marti Hääle tõdes oma kirjas, mida Delfi vahendas, et viimaste aastate kiire kasv ja suured investeeringud on paisutanud ettevõtte kulud suureks, kuid tulud pole sellele järele jõudnud ning olukorra on muutnud kriitiliseks 1. septembril alanud kütuseturu hinnasõda.