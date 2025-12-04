X!

Kütusemüüjad tunnistavad hinnasõja jätkumist

Majandus
Alexela ja Circle K tanklad Tallinnas Tartu maanteel 30. aprillil 2020.
Alexela ja Circle K tanklad Tallinnas Tartu maanteel 30. aprillil 2020. Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR
Majandus

Kütusemüüjad Alexela ja Circle K tunnistavad, et septembris alanud hinnasõda jaemüügi turul jätkub siiani ning see toob kaasa hinnaerinevused tanklates. ERR-i vaatlused näitavad, et viimasel ajal pisut vaibunud hinnakonkurents jaemüüjate vahel on nüüd taas hoogustunud ning kütuste postihinnad võivad eri müüjatel erineda isegi kuni 20 sendi võrra.

"Üldjuhul me ei kommenteeri üksikute konkurentide hinnaliigutusi. On aga tõsi, et septembris alanud hinnasurve on muutnud kütuseturu närvilisemaks ja see kestab siiani. Näeme turul asukohapõhist hinnastamist, kus sama kütusemüüja kütuse hind võib eri tanklates erineda üle 20 sendi liitri kohta," ütles Alexela turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnajuht Maria Tiidus neljapäeval ERR-ile.

"Jaehinnad tanklates kujunevad vastavalt konkurentsiolukorrale. Kui mõni läheduses olev konkurent on hindu alandanud, siis vajadusel korrigeerime hindu, et oma turuosa kaitsta ning enda lojaalsetele klientidele samas piirkonnas konkurentsivõimelise hinnaga mootorikütust pakkuda," kommenteeris olukorda Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Praegusele hinnalangusele tanklates on kaasa aidanud ka rafineeritud naftatoodete hinna vähenemine maailmaturul, lisas Sassi.

Alexela esindaja leidis, et praegune olukord "tekitab hinnamüra, ajab pildi tarbija jaoks segaseks ning võib jätta mulje "odavast hinnast", mille maksab lõpuks keegi teine, kas teises asukohas või hiljem ajas, kinni".

"Selline lühiajaliste hinnavõitude ja hinnatrikkide taktika on tavapärane, kuid pikas plaanis ei teeni see tarbija huvi," jätkas Tiidus. "Alexela ei pea õigeks joosta iga sendi järel. Meie väärtused ei toetu hinnatrikkidele, vaid läbipaistvale ja usaldusväärsele kliendikogemusele: stabiilsem hinnakujundus, selge teenus ning pika vaatega investeeringud tanklavõrku, laadimistaristusse ja tuleviku energialahendustesse. Viimaste kuude hinnasurve on näidanud, et kütust ei saa pikalt müüa omahinna lähedal või sellest allpool, kui soovime samal ajal arendada Eestis efektiivset tanklavõrgustikku ja tuua turule uusi energialahendusi, mis on tarbijale lühiajalise võidu asemel pikaajaline võit," lisas ta.

Pisut teist vaadet pakkus Alexela konkurent. "Circle K on endiselt avatud olekuga oma lojaalsete klientide poole ning pakume neile uuenenud Extra lojaalsusprogrammi kaudu erineva tasemega kütuse- ja elektrilaadimise soodustusi lisaks tanklas kehtivale jaehinnale," ütles Sassi.

Alexela esindaja rõhutas oma kommentaaris ka ettevõtte rolli elutähtsa teenuse pakkujana, et tagada energiavarustuskindlus ja valmisolek tegutseda ka võimalike kriiside ajal.

"Selleks peame hoidma ettevõtte finantsilist tervist ja investeerimisvõimekust. Seetõttu vaatame ka täna kriitiliselt üle oma eesmärgid, tegevused, kulustruktuuri ja investeerimisplaani, et olla veendunud, et suudame ka keerulises keskkonnas suuremahuliste investeeringutega jätkata ning oma rolli ühiskonnas täita," märkis Tiidus.

Delfi Ärileht kirjutas kolmapäeval sellest, kuidas Alexela juhtkond saatis laiali äreva sisuga kirja, milles valmistatakse töötajaid ette valusateks otsusteks. Ettevõtte kinnitusel käib analüüs, kuidas juhtimistasandeid vähendada, sest kütuseturu armutu hinnasõda on pannud kasumlikkuse suure surve alla, märkis Delfi.

Alexela juhatuse liige Marti Hääle tõdes oma kirjas, mida Delfi vahendas, et viimaste aastate kiire kasv ja suured investeeringud on paisutanud ettevõtte kulud suureks, kuid tulud pole sellele järele jõudnud ning olukorra on muutnud kriitiliseks 1. septembril alanud kütuseturu hinnasõda.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:38

Pühajärve rahvusvaheline kiirmaleturniir tähistab juubelit

17:00

Pevkur tahab riigikaitseobjektide planeerimisel piirata kaebeõigust

16:58

Lukas jäi Tartu Isamaa fraktsioonist välja, Kärner sai sisse

16:41

Toomas Asser: akadeemilise oivalisuseta kaotab Eesti oma andekad noored

16:41

Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

16:37

Michal ja Kallas Teini koalitsiooni lõhkumise ähvardust ei kinnitanud Uuendatud

16:37

Raport: Putin pidi andma käsu Sergei Skripali mürgitamiseks

16:35

Psühholoog: üksiolek turgutab vaimu vaid ilma sunnita

16:31

Urmas Viilma: et midagi üles ehitada, ei pea seda esmalt maha põletama

16:21

Otseülekanne kell 19: Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaal

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:05

Venemaal põleb suur naftakeemiatehas Uuendatud

03.12

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

03.12

Sõja 1379. päev: NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

03.12

President jättis välja kuulutamata töölepingu seaduse muutmise seaduse

04:53

Uuel aastal algavad Tallinna-Pärnu maanteel üha suuremad ehitustööd

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

11:40

Hasartmängumaksu langetamist toetanud Võrklaev: see on aasta halvim seadus

03.12

Tallinn vabastab ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori

07:00

Sotsid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

03.12

Euroopa Komisjon tegi Belgia nõusse saamiseks Vene külmutatud varade kasutamisel uue ettepaneku Uuendatud

ilmateade

loe: sport

17:38

Pühajärve rahvusvaheline kiirmaleturniir tähistab juubelit

16:41

Jefimova: juba üks kuld võita on raske, aga teisel korral ootavad seda kõik

16:09

Ralf Aron osaleb Daytona 24 tunni sõidul

15:50

Taavi Kannimäe sõlmis 34-aastasena esimese profilepingu

loe: kultuur

16:21

Otseülekanne kell 19: Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaal

15:44

Rao Heidmetsa "Idüll" pälvis "Ukraina sõbra" auhinna

15:37

Nukufilmi tegevjuht Märt Kivi: jätame kunsti tegemise inimesele, AI võib nõusid pesta

15:00

"Plekktrummi" külaline on psühhiaater Pille Varmann

loe: eeter

15:05

Psühhiaater Lõokene: pidev avalik tähelepanu kurnab aju ja lühendab eluiga

14:51

Galerii: Eesti Laul 2026 võistluslood jõuavad vaatajate ette

13:01

Produtsent Kristel Tõldsepp: kui teed jõulufilmi, saad pühade ajal puhata

12:44

Silmaarst: lapse nägemishäire jääb sageli märkamatuks

Raadiouudised

15:25

Valitsus kiitis heaks viibimiskeelu muudatusettepanekud

15:20

Raadiouudised (04.12.2025 15:00:00)

12:30

Tartu kultuurikeskus Siuru sai ehitusloa

12:25

Riigikogu arutab energiamajanduse arengukava

12:25

Reedel sajab kohati vähest vihma

12:25

Raadiouudised (04.12.2025 12:00:00)

11:00

Rõuge vald müüb Misso koolimaja

10:10

NATO: Ukrainale USA relvastuse ostmise programm läheb edukalt

09:55

Sotsiaaldemokraadid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

09:45

Kohati sajab vähest vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo