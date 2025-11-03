Suurbritannia rongipussitamise kahtlusalusele esitati süüdistus

Esmaspäeval esitas prokuratuur süüdistuse 32-aastasele Briti kodanikule, kes süüdistuse kohaselt pussitas laupäeval Londonisse suunduval rongil inimesi. Politsei uurib ka rongirünnakule vahetult eelnenud võimalikke seotud juhtumeid.

Briti prokuratuur teatas esmaspäeval, et 32-aastasele Briti kodanikule Anthony Williamsile esitati süüdistused 11 mõrvakatses – 10 süüdistust olid seotud rongis toimunud rünnakuga ning üks varasemalt samal päeval Ida-Londoni rongijaamas toimunud rünnakuga.

Politsei oli juba varem teatanud, et juhtumit ei käsitleta terrorismiga seotud intsidendina, vahendas Reuters.

Rongis toimunud pussitamise käigus sai vigastada 11 inimest, sealhulgas üks rongitöötaja, kes viibib haiglas kriitilises, kuid stabiilses seisundis. Ta sai vigastada, püüdes kahtlustatavat peatada.

Transpordiminister Heidi Alexander kinnitas esmaspäeval, et mees ei olnud julgeolekuasutustele varasemalt teada. Ta keeldus kommenteerimast, kas ka vaimse tervise teenused teda tundsid.

Vigastatutest viis inimest said pühapäeva õhtuks haiglast välja.

Väidetavalt ähvardas kahtlusalune ka enne rongis toimunud rünnakut inimesi noaga

BBC avaldas foto, kus väidetavalt on Williams päev varem Peterborough' juuksurisalongis. Internetis levivates videotes on näha noaga relvastatud isikut juuksurisalongi sisenemas.



Väidetavalt leidis intsident aset reede õhtul ning sellest teavitati Cambridgeshire'i politseid.

Pole teada, kuidas politsei sellele reageeris, kuid mõni tund hiljem laupäeva varahommikul ründas Williams süüdistuse kohaselt inimesi Londoni City lennujaama lähedal rongijaamas.

Politsei järelevalveamet uurib väiteid, et politsei oleks võinud Williamsi enne rongis toimunud rünnakut kinni pidada.

Cambridgeshire'i politsei avaldas võimalikelt seotud juhtumite üksikasjad

Cambridgeshire'i politsei uurib kolme täiendavat intsidenti, et selgitada, kas need võivad olla seotud laupäeva õhtul rongis toimunud rünnakuga.

Reede õhtul nähti noaga meest juuksurisalongis Flettonis, Peterborough's, kinnitas politsei. Politsei teatel leidis see intsident aset kell 19.25 reedel, kuid neile teavitati sellest alles kell 21.10 – kaks tundi pärast juhtunut.

Politsei lisas, et teate tegemise hetkeks meest enam seal ei olnud, seega ei saadetud patrulle, kuid sündmuse kohta registreeriti kriminaaljuhtum.

Laupäeva hommikul toimus teine intsident juuksurisalongis.

Sama juuksurisalong teatas politseile uuest intsidendist kell 9.25 laupäeval. Politsei saatis kohale patrulli, mis jõudis 18 minutiga. Otsingu järel ei suudetud meest aga leida ega tuvastada ning registreeriti veel üks kriminaaljuhtum.

Politsei usub, et ka reede õhtul toimunud intsident, kus 14-aastast pussitati, võib samuti olla seotud rongis toimunud rünnakuga. Juhtum leidis aset kell 19.10 reedel. Ohver sai kergeid vigastusi, ta toimetati haiglasse ja lasti hiljem välja. Ründaja oli sündmuskohalt lahkunud, ja kuigi piirkonda otsisid läbi patrullid ja politseikoer, ei tuvastatud süüdlast. Registreeriti kriminaaljuhtum ja alustati uurimist.

"Me vaatame praegu kõiki nimetatud ajavahemikus intsidente, et mõista, kas esines ka muid potentsiaalseid kuritegusid," teatas politsei esmaspäeval. "Briti transpordipolitsei on peamine uurimise eest vastutav organ, mis hõlmab ka neid kolme intsidenti."

Kohus nõustus kahtlusaluse vahi alla jätmisega

Esmaspäeval jättis Peterborough' kohus Williamsi vahi alla ja suunas tema juhtumi Cambridge'i kohtusse. Kohtuistung kestis alla viie minuti. Prokurör taotles tema vahi alla jätmist, millega nõustus.

Eelmenetlus toimub 1. detsembril.

Enne kohtusse toomist lubas kohtunik Williamsi käeraudades hoida, kuna ta olevat arreteerimisel politseinikku rünnanud. Väidetavalt murdus rünnaku käigus politseiniku ninaluu, vahendab BBC.

Suurbritannias on pussitamistega seotud kuritegevus tõusuteel

Valitsuse ametlike andmete kohaselt on pussitamistega seotud kuritegevus Inglismaal ja Walesis alates 2011. aastast pidevalt kasvanud.

Kuigi Ühendkuningriigis on ühed maailma rangemad relvakontrolliseadused, on peaminister Keir Starmer nimetanud lokkavat noakuritegevust riiklikuks kriisiks.

Tema leiboristide valitsus on püüdnud nende kasutamist ohjeldada.

Ligi 60 000 nuga on Inglismaal ja Walesis kas konfiskeeritud või loovutatud osana valitsuse püüdlustest vähendada seda liiki kuritegevust kümne aasta jooksul poole võrra, teatas siseministeerium kolmapäeval.

Noa kandmise eest avalikus kohas võib juba praegu saada kuni nelja-aastase vanglakaristuse ja valitsuse sõnul on pussitamistega seotud mõrvade arv viimase aasta jooksul langenud 18 protsenti.