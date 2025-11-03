X!

Suurbritannia rongipussitamise kahtlusalusele esitati süüdistus

Välismaa
Kuvatõmmis kahtlusalusest juuksurisalongis toimunud intsidendis
Kuvatõmmis kahtlusalusest juuksurisalongis toimunud intsidendis Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
Välismaa

Esmaspäeval esitas prokuratuur süüdistuse 32-aastasele Briti kodanikule, kes süüdistuse kohaselt pussitas laupäeval Londonisse suunduval rongil inimesi. Politsei uurib ka rongirünnakule vahetult eelnenud võimalikke seotud juhtumeid.

Briti prokuratuur teatas esmaspäeval, et 32-aastasele Briti kodanikule Anthony Williamsile esitati süüdistused 11 mõrvakatses – 10 süüdistust olid seotud rongis toimunud rünnakuga ning üks varasemalt samal päeval Ida-Londoni rongijaamas toimunud rünnakuga.

Politsei oli juba varem teatanud, et juhtumit ei käsitleta terrorismiga seotud intsidendina, vahendas Reuters.

Rongis toimunud pussitamise käigus sai vigastada 11 inimest, sealhulgas üks rongitöötaja, kes viibib haiglas kriitilises, kuid stabiilses seisundis. Ta sai vigastada, püüdes kahtlustatavat peatada.

Transpordiminister Heidi Alexander kinnitas esmaspäeval, et mees ei olnud julgeolekuasutustele varasemalt teada. Ta keeldus kommenteerimast, kas ka vaimse tervise teenused teda tundsid.

Vigastatutest viis inimest said pühapäeva õhtuks haiglast välja.

Väidetavalt ähvardas kahtlusalune ka enne rongis toimunud rünnakut inimesi noaga

BBC avaldas foto, kus väidetavalt on Williams päev varem Peterborough' juuksurisalongis. Internetis levivates videotes on näha noaga relvastatud isikut juuksurisalongi sisenemas.

Väidetavalt leidis intsident aset reede õhtul ning sellest teavitati Cambridgeshire'i politseid.

Pole teada, kuidas politsei sellele reageeris, kuid mõni tund hiljem laupäeva varahommikul ründas Williams süüdistuse kohaselt inimesi Londoni City lennujaama lähedal rongijaamas.

Politsei järelevalveamet uurib väiteid, et politsei oleks võinud Williamsi enne rongis toimunud rünnakut kinni pidada.

Cambridgeshire'i politsei avaldas võimalikelt seotud juhtumite üksikasjad

Cambridgeshire'i politsei uurib kolme täiendavat intsidenti, et selgitada, kas need võivad olla seotud laupäeva õhtul rongis toimunud rünnakuga.

Reede õhtul nähti noaga meest juuksurisalongis Flettonis, Peterborough's, kinnitas politsei. Politsei teatel leidis see intsident aset kell 19.25 reedel, kuid neile teavitati sellest alles kell 21.10 – kaks tundi pärast juhtunut.

Politsei lisas, et teate tegemise hetkeks meest enam seal ei olnud, seega ei saadetud patrulle, kuid sündmuse kohta registreeriti kriminaaljuhtum.

Laupäeva hommikul toimus teine intsident juuksurisalongis.

Sama juuksurisalong teatas politseile uuest intsidendist kell 9.25 laupäeval. Politsei saatis kohale patrulli, mis jõudis 18 minutiga. Otsingu järel ei suudetud meest aga leida ega tuvastada ning registreeriti veel üks kriminaaljuhtum.

Politsei usub, et ka reede õhtul toimunud intsident, kus 14-aastast pussitati, võib samuti olla seotud rongis toimunud rünnakuga. Juhtum leidis aset kell 19.10 reedel. Ohver sai kergeid vigastusi, ta toimetati haiglasse ja lasti hiljem välja. Ründaja oli sündmuskohalt lahkunud, ja kuigi piirkonda otsisid läbi patrullid ja politseikoer, ei tuvastatud süüdlast. Registreeriti kriminaaljuhtum ja alustati uurimist.

"Me vaatame praegu kõiki nimetatud ajavahemikus intsidente, et mõista, kas esines ka muid potentsiaalseid kuritegusid," teatas politsei esmaspäeval. "Briti transpordipolitsei on peamine uurimise eest vastutav organ, mis hõlmab ka neid kolme intsidenti."

Kohus nõustus kahtlusaluse vahi alla jätmisega

Esmaspäeval jättis Peterborough' kohus Williamsi vahi alla ja suunas tema juhtumi Cambridge'i kohtusse. Kohtuistung kestis alla viie minuti. Prokurör taotles tema vahi alla jätmist, millega nõustus.

Eelmenetlus toimub 1. detsembril.

Enne kohtusse toomist lubas kohtunik Williamsi käeraudades hoida, kuna ta olevat arreteerimisel politseinikku rünnanud. Väidetavalt murdus rünnaku käigus politseiniku ninaluu, vahendab BBC.

Suurbritannias on pussitamistega seotud kuritegevus tõusuteel

Valitsuse ametlike andmete kohaselt on pussitamistega seotud kuritegevus Inglismaal ja Walesis alates 2011. aastast pidevalt kasvanud.

Kuigi Ühendkuningriigis on ühed maailma rangemad relvakontrolliseadused, on peaminister Keir Starmer nimetanud lokkavat noakuritegevust riiklikuks kriisiks.

Tema leiboristide valitsus on püüdnud nende kasutamist ohjeldada.

Ligi 60 000 nuga on Inglismaal ja Walesis kas konfiskeeritud või loovutatud osana valitsuse püüdlustest vähendada seda liiki kuritegevust kümne aasta jooksul poole võrra, teatas siseministeerium kolmapäeval.

Noa kandmise eest avalikus kohas võib juba praegu saada kuni nelja-aastase vanglakaristuse ja valitsuse sõnul on pussitamistega seotud mõrvade arv viimase aasta jooksul langenud 18 protsenti.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC, Reuters, The Telegraph, BNS

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:42

ELAK soovitab hakata ka Hiina kaugmüüjatelt tootjavastutust nõudma

18:41

Oliver Venno tuli Kuveidi karikavõitjaks

18:41

Lõhuti taas Sinimägede memoriaali mälestustahvlid

18:30

Päevakaja (03.11.2025 18:00:00)

18:20

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

18:15

Seksuaalkuritegudes süüdistatav Mehis Viru taotleb kokkuleppemenetlust

18:05

Riigikogu erikomisjon hakkab kontrollima sisekaitsega seotud ametnike huvide deklaratsioone

17:40

Riigikaitseraport on endiste kaitseväe juhatide suhtes kriitiline

17:40

T grupp sulgeb uue aasta alguses esindused neljas Eesti linnas

17:40

Ida-Virumaal lõhuti taas Sinimägede memoriaali mälestustahvleid

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga Uuendatud

06:25

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta

18:20

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

15:19

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

02.11

Sõja 1348. päev:Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile Uuendatud

02.11

Prokurör: kaks Louvre'i varguses kahtlustatavat on lastega paar

09:36

Väikebusside ja suurte pereautode registreerimistasu langeb neli korda

02.11

Taro plaanib viimaste vägivallajuhtumite järel Eestis reeglid üle vaadata Uuendatud

06:09

Suures kahjumis olnud Muuga ja Maardu naftaterminalide omanik jõudis kasumisse

02.11

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

ilmateade

loe: sport

18:41

Oliver Venno tuli Kuveidi karikavõitjaks

18:15

Seksuaalkuritegudes süüdistatav Mehis Viru taotleb kokkuleppemenetlust

17:23

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

16:45

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

loe: kultuur

16:21

Tuleval aastal jõuab vaatajate ette Andres Tenusaare uus nukufilm "Suur teine"

15:19

Nädala vaadatuim film kinolevis oli "Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc"

12:48

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

10:29

Moby esineb järgmisel suvel Tartu laululaval

loe: eeter

13:50

Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

13:28

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

12:26

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

10:17

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

Raadiouudised

16:05

Tartu Holmi kvartal ootab juba aastaid planeeringut

16:00

Okupatsioonisümbolitega mälestusmärkide kaardistamine ja ümbermatmised on lõpusirgel

16:00

Aktsiisikauba toomine Venemaalt on vähenenud, aga salakaup päris kadunud ei ole

15:20

Raadiouudised (03.11.2025 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (03.11.2025 12:00:00)

10:00

Kehtiva kriminaalkaristusega isiku kuulumine volikokku tekitab eriarvamusi

09:25

Raadiouudised (03.11.2025 09:00:00)

02.11

Leedu kultuuriinimesed hoitavad populistliku partei eest

02.11

Põltsamaa kiriku fassaad ja tornikiiver tehti annetajate abiga korda

02.11

Päevakaja (02.11.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo