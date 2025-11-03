X!

Merz: Süüria põgenikud Saksamaal peavad koju minema

Friedrich Merz.
Friedrich Merz. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles esmaspäeval, et riigis asuvad Süüria põgenikud peavad nüüd, mil sõda nende kodumaal on läbi, koju tagasi pöörduma. Vastasel juhul ähvardab neid väljasaatmine.

Oma viimastes karmides rändeteemalistes kommentaarides ütles Merz, et süürlastel, kes põgenesid 13 aastat kestnud jõhkra kodusõja eest, ei ole enam mingit põhjust Saksamaalt varjupaika taotleda.

"Neid, kes keelduvad oma kodumaale naasmast, võime me muidugi välja saata," ütles ta visiidil Husumisse Põhja-Saksamaal.

Saksa välisminister Johann Wadephul ütles neljapäeval Damaskust väisates, et süürlaste naasmise potentsiaal on väga piiratud, kuna sõda on hävitanud suure osa riigi taristust.

See avaldus põhjustas vastureaktsiooni Merzi ja Wadephuli koduerakonnas, konservatiivses Kristlik-Demokraatlikus Liidus (CDU-s), mis on püüdnud vältida paremäärmuslikele erakondadele positsioonide loovutamist plahvatusohtlikus rändeküsimuses.

Merz ütles, et on kutsunud Saksamaale visiidile Süüria uue ajutise presidendi Ahmed al-Sharaa, kelle islamistlikud jõud kukutasid eelmisel aastal kauaaegse valitseja Bashar al-Assadi, et arutada, kuidas me saame selle koos lahendada.

"Süüria vajab ülesehitamiseks kogu oma jõudu ja eelkõige süürlasi," ütles Merz, lisades, et on kindel, et paljud naasevad omal vabal tahtel.

Saksamaal elab umbes miljon süürlast, kellest enamik põgenes sõja eest massilise väljarände käigus aastatel 2015 ja 2016.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

