Maris Lauri: Isamaa valetas valijatele

Maris Lauri (Reformierakond)
Maris Lauri (Reformierakond) Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Reformierakonna esinumbrina Tallinna linnapeaks pürginud Maris Lauri ütles, et Isamaa ehitas oma meediakampaania Keskerakonna vastu ja otsust minna nüüd Keskerakonnaga koalitsiooni looma, võib käsitleda valijatele valetamisena.

Lauri ütles ERR-ile, et tema jaoks Isamaa otsus üllatav ei olnud.

"Võime ju minna tagasi valimisaegsetele debattidele, kus Isamaa ju keerutas, ei ütelnud Keskerakonnaga koostöö kohta selgesõnaliselt ei. Ütles, et nendel on väga-väga raske, aga nende meediakampaania oli nagu Keskerakonna vastu, mis mis väga paljudele valijatele andis mulje, et nad siiski ei lähe Keskerakonnaga kokku. Aga kui hakkas venitamine, siis oli selge, et nad peavad ütlema välja raske otsuse, valijatele valetamise ja seda oli kindlasti raske teha," rääkis Lauri.

"Loodeti venitamisega avalikkuse tähelepanu hajutada. Noh, näis, kas see õnnestus, kas nendele andestatakse selline sirgjooneline vale tegelikult," lisas.

Lauri rääkis, et kolme erakonna kohtumised Isamaaga toimusid lootuses Isamaad ümber veenda ja kutsuda erakonda looma Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Parempoolsetega nelikliitu.

Keskerakond ja Isamaa teatasid teisipäeva hommikul ühisavalduses, et on kokku leppinud koalitsiooniläbirääkimiste alustamises Tallinnas. Esimesel kahel aastal on linnapea ametis Isamaa kandidaat, kellel puudub varasem poliitiline taust ja järgmisel kahel aastal Keskerakonna kandidaat.

Toimetaja: Aleksander Krjukov, Indrek Kiisler

Aktsiisikauba toomine Venemaalt on vähenenud, aga salakaup päris kadunud ei ole

