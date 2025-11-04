X!

Kuressaare ja Kärdla lennujaama reisijate arv on languses

Kuressaare lennujaam.
Kuressaare lennujaam. Autor/allikas: ERR
Kuressaare, Kärdla ja Pärnu lennujaamas on reisijate arv võrreldes eelmise aastaga tunduvalt langenud, näitavad transpordiameti andmed. Tartu lennujaam on samal ajal suutnud reisijate arvu kasvatada.

Selle aasta oktoobri lõpu seisuga oli regionaalseid lennujaamu läbinud reisijate arv kokku 78 591, mida on rohkem kui mullu terve aasta jooksul. Siiski ei tähenda see, et väiksed lennujaamad pulbitseksid reisijatest, sest kasv tulenes ennekõike reisijate arvu kasvust Tartu ja Helsingi vahel.

Kuressaare lennujaama kasutas eelmise aasta oktoobri lõpu seisuga 35 700 reisijat, sellel aastal oli oktoobri lõpuks seda lennujaama läbinud 29 659 reisijat ehk 17 protsendi võrra mullusest vähem.

Kui 2024. aastal kerkis suvekuudel reisijate arv sealses lennujaamas üle 4000, siis tänavu pole selleni jõutud ja ka üle 3000 on reisijaid olnud vaid kolmel suvekuul.

Lende tehti Kuressaarest peamiselt Tallinnasse, kuid üks protsent lende oli ka Ruhnu. Lendude arv vähenes võrreldes eelmise aastaga üheksa protsendi võrra.

Sarnane on olukord ka Kärdla lennujaamas, kus eelmise aasta kümne kuuga oli reisijaid 13 205, aga tänavu samal perioodil 10 438 ehk viiendiku võrra vähem. Lende tehti kümne kuu jooksul võrreldes mullusega üks protsent vähem.

Pärnu lennujaama läbis terve eelmise aasta jooksul kokku 1097 reisijat, kellega tehti lende peamiselt Ruhnusse. Maist kuni septembrini jäi reisijate arv kahekohaliseks, saavutades madalpunkti septembris, mil terve kuu jooksul liikus Pärnu kaudu 17 lennureisijat.

Eelmise aasta kümne kuu jooksul oli Pärnu lennujaama kasutanud 841 reisijat, tänavu langes nende arv veel 14 protsendi võrra 720-ni. Lendude arv langes samal perioodil mulluse 1044 juurest 847-ni ehk 23 protsendi võrra.

Ruhnu lennujaama kaudu reisinute arv kasvas kahe protsendi võrra: selle aasta oktoobri lõpu seisuga oli neid 1061, mullu samal ajal 1040. Lendude arv kahanes aga ka Ruhnus, mille peamisteks sihtkohtadeks olid Pärnu ja Kuressaare, 13 protsendi võrra.

Erinevalt teistest regionaalsetest lennujaamadest on reisijate arv Tartu lennujaamas võrreldes eelmise aastaga kasvanud: mullu oli neid oktoobri lõpu seisuga 20 527, aga tänavu samal perioodil 36 928, mida on 44 protsenti rohkem. Tegu on Finnairiga Helsingi ja Tartu vahet sõitjatega.

Lendude arv on samal ajal vähenenud: eelmise aasta kümne kuuga tehti neid 3630, tänavu aga 2366.

Toimetaja: Karin Koppel

