Norstati küsitlus: Reformierakonna toetus saavutas uue madalpunkti

Kui erakondade populaarsustabelis pikalt liidripositsiooni hoidnud Isamaa on viimase kahe nädalaga toetust kasvatanud, siis valitsuse juhterakonna Reformierakonna ning ka koalitsioonierakondade koondtoetus on Ühiskonnauuringute instituudi tellitud ja Norstati läbiviidud küsitluse andmetel langenud rekordmadalale.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 29 protsenti, Keskerakonda 21,7 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Isamaa toetus on viimase kahe nädalaga tõusnud 1,5 protsendipunkti võrra ning teisel kohal oleva Keskerakonna toetus viimase kolme nädalaga 2,1 protsendipunkti võrra. Kolmandal kohal oleva EKRE toetus on viimase kahe nädalaga langenud 2,1 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad SDE (12,5 protsenti), Reformierakond (10,6 protsenti), Parempoolsed (5,7 protsenti) ning Eesti 200 (2,1 protsenti).

SDE toetus on viimase kolme nädalaga tõusnud 1,3 protsendipunkti võrra. Reformierakonna toetus on viimase kahe nädalaga langenud 1,4 protsendipunkti võrra ega ole Norstati erakondliku eelistuse küsitlustes varem nii madala olnud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 12,7 ning riigikogu opositsioonierakondi 79,6 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus ei ole Norstati erakondliku eelistuse küsitlustes varem nii madal olnud.

Valitsuserakondade toetus oktoobris ja novembri alguses Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute instituut

MTÜ Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 6. oktoobrist 2. novembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Tulemuste presenteerimisel on keskendutud viimase nelja nädala koondtulemusele.

Iganädalaste tulemuste küsitlus põhineb 1000 vastajal.