Solman: andke meile linnapeakandidaadi nime välja ütlemiseks natuke aega

Isamaal on eelistus, keda nad Tallinna linnapeakandidaadina tahavad välja öelda, kuid praegu pole selleks veel õige hetk, ütles "Aktuaalses kaameras" Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman.

Isamaa on teatanud, et nende linnapeakandidaat, kes volikogu heakskiidu korral ja Keskerakonnaga tehtud kokkuleppe järgi on Tallinna linnapea kohal kaks aastat, tuuakse väljastpoolt erakonda. Solman põhjendas otsust sellega, et kuivõrd Isamaa sai kohalikel valimistel Tallinna volikogus vaid 13 kohta, siis tõlgendasid nad seda nii, et Isamaal ei ole rahvalt sisuliselt saadud mandaati, e kedagi erakonnast linnapeaks panna.

"On elementaarne, et me toome suure juhtimiskogemusega inimese, kel pole ideoloogilisi eelistusi, kel pole ülepolitiseeritust," ütles ta,

Küsimusele, kes on Isamaa linnapeakandidaat, kellelt eeldatakse erakonna poolt suurt juhtimiskogemust ja apoliitilisust, vastas Solman, et praegu pole veel õige hetk nime väljaütlemiseks.

"Kui ma selle inimese nime praegu välja hõikan, siis kogu meedia on tal kohe kukil. Andke meile natuke aeg atra seada, see tuleb omal ajal ja õigel ajal," ütles Solman.

Küsimusel, et kas see tähendab, et Isamaal on teada, kelle nad linnapeakandidaadiks esitavad, vastas Solman, et kui juba ettepanekuga välja mindi, siis pidi erakonnal "teatud kaardistused ja eelistused" olema.

Et Keskerakond oli nõus esimeseks kaheks aastaks Isamaale Tallinna linnapea koha loovutama, oli Isamaa jaoks edukate läbirääkimiste tulemus, märkis Solman.

"M arvan, et Keskerakond tajus, et kui eelistas partnerina näha Isamaad ja ta ei saanud ainuvõimu, siis tuli teha mööndusi," ütles Solman.

Keskerakond ja Isamaa teatasid teisipäeval, et on kokku leppinud koalitsiooniläbirääkimiste alustamises Tallinnas. Esimesel kahel aastal on linnapea ametis Isamaa kandidaat, kellel puudub varasem poliitiline taust, ja järgmisel kahel aastal Keskerakonna kandidaat.