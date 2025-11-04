X!

Kaljulaid: linnapea koht võinuks ikka minna Kõlvartile

Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikme Raimond Kaljulaidi sõnul oleks demokraatlikum olnud, kui Tallinna loodavas koalitsoonis oleks linnapeakoht läinud Keskerakonna esimehele Mihhail Kõlvartile.

"Tallinnas moodustavad linnavalitsuse Isamaa ja Keskerakond. Kas see on hea või halb, selle jätan teiste hinnata. Mina ütleks, et see selgub mõne aja pärast, kui see võimuliit on tööle hakanud. Nagu ma ka varem olen öelnud, oli peale valimistulemuste selgumist kõige loogilisem, et Keskerakond ja Isamaa lepivad kokku. Eeldused selleks lõid Tallinnas kandideerinud erakonnad ise omavahel risti-rästi koostööd välistades," kommenteeris Kaljulaid sotsiaalmeedias.

"Kui Keskerakond poleks välistanud koostööd sotsiaaldemokraatidega, oleks neil olnud alternatiiv. Kui teised erakonnad ei oleks välistanud koostööd Keskerakonnaga, oleks neil olnud võimalik ka Isamaaga rääkida märksa konkreetsemal viisil," lisas ta.

"Mida ma heaks mõtteks ei pea, on see, et linnapea koht võetakse Keskerakonnalt ära. Ma saan aru, et on loogiline, et Isamaa seda nõuab, sest saavad nõuda, aga ikkagi on see vastuolus demokraatlike printsiipidega, mida mina pean oluliseks," sõnas Kaljulaid.

"Tallinna valimised võitis ülisuure eduga Keskerakond ja Mihhail Kõlvart sai isiklikult väga palju hääli. Muidugi olnuks õige ja demokraatlik, et temast saab linnapea," märkis ta.

Isamaa ja Keskerakond leppisid nimelt kokku, et linnapeakoht läheb valitsemisaja esimesel kahel aastal Isamaale, kes toob linnapeakandidaadi väljastpoolt poliitikat.

"Mis aga puudutab uut linnavalitsust, siis minu ootused on väga tagasihoidlikud. Näiteks on meie kodutänaval üks linnale kuuluv endine koolimaja, mis seisab tühjalt ja millel hoovis on mänguväljak. Seda mänguväljakut kohalikel lastel kasutada ei lubata. See seisab tühja koolimaja kõrval aia taga ja lapsed saavad seda aia tagant vaadata. Mis põhjusel ei lubata? Arusaamatu. Võib-olla uus linnapea tuleb ja avab selle värava, nagu omal ajal Edgar Savisaar avas võilao ukse. Mina tervitaks seda," kõneles Kaljulaid veel.

Keskerakond ja Isamaa teatasid teisipäeva hommikul ühisavalduses, et on kokku leppinud koalitsiooniläbirääkimiste alustamises Tallinnas. Esimesel kahel aastal on linnapea ametis Isamaa kandidaat, kellel puudub varasem poliitiline taust ja järgmisel kahel aastal Keskerakonna kandidaat.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

