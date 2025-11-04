Keskerakond ja Isamaa alustavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi

Keskerakond ja Isamaa on kokku leppinud koalitsiooniläbirääkimiste alustamises Tallinnas, teatasid erakonnad ühisavalduses. Esimesel kahel aastal on linnapea ametis Isamaa kandidaat, kellel puudub varasem poliitiline taust ja järgmisel kahel aastal Keskerakonna kandidaat.

"Tallinna valijad on oma hääle andnud. Inimeste ootused ja mured on erinevad, kuid nüüd lasub poliitilistel jõududel vastutus teha koostööd, et moodustada linnavalitsus, mis suudab tagada pädeva ja stabiilse juhtimise järgmiseks neljaks aastaks," teatasid Isamaa ja Keskerakond.

"Mõlemad erakonnad loodavad, et läbirääkimised viivad konstruktiivse lahenduseni. Peame oluliseks kuulata arutelude käigus tähelepanelikult erinevaid huvirühmi ning anda võimalus ka teistele poliitilistele jõududele oma ettepanekuid esitada," seisab teates.

"Eestis valitseb poliitiline usalduskriis ning sellest väljumine eeldab kõigi poliitiliste jõudude ühist pingutust. Mõistame, et üldpoliitilistes küsimustes on meil erinevaid seisukohti, mis jäävad kehtima ka pärast läbirääkimisi," märkisid Isamaa ja Keskerakond.

Erakonnad teatasid, et lähtuvad koalitsiooniläbirääkimisi alustades seitsmest eeldusest:

- Peame oluliseks tagada Tallinnale stabiilne ja professionaalne linnajuhtimine. Linna areng eeldab pädevaid otsuseid, pikaajalist suunda ning juhtimiskultuuri, mis põhineb koostööl, vastutusel ja järjepidevusel. Samuti peame oluliseks, et linnasüsteemis oleks tagatud töörahu, mis võimaldab ametnikel ja spetsialistidel keskenduda oma põhiülesannetele ning tagada linna sujuv ja usaldusväärne toimimine;

- Esiteks, peame oluliseks taastada linnas stabiilne juhtimiskultuur ning vältida praktiliste linnaelu korraldamise küsimustes liigset politiseerimist. Lähtume põhimõttest, et esimesel kahel aastal on linnapea ametis Isamaa esitatav kandidaat, kellel puudub varasem poliitiline taust ja kes omab ulatuslikku juhtimiskogemust. Järgmisel kahel aastal juhib linnavalitsust Keskerakonna kandidaat;

- Teiseks, Tallinna lähiaastate suurim haridusvaldkonna eesmärk on sujuv üleminek eestikeelsele haridusele. Linn panustab sihikindlalt sellesse, et toetada õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid ning tagada vajalikud tingimused ja ressursid eestikeelsele haridusele üleminekuks, mis toimub kvaliteetselt ja laste arengut silmas pidades;

- Kolmandaks, panustame elanikkonnakaitsesse, tagades Tallinna valmisoleku kriisiolukordadeks ning kindlustades, et igas linnaosas tunneksid elanikud end turvaliselt. Tugevdame koostööd pääste- ja korrakaitseasutustega ning arendame ennetustegevust ja valmisolekut eriolukordadeks;

- Neljandaks, peame oluliseks Tallinna majandusarengu tugevdamist ning linna võimekuse suurendamist ettevõtlust toetavate lahenduste elluviimisel;

- Viiendaks, peame oluliseks pakkuda Tallinna elanikele majanduslikult keerulisel ajal täiendavat toetust toimetulekuks ning leevendada valitsuse majanduspoliitikast tulenevat ostujõu langust;

- Kuuendaks, linnajuhtimine peab olema avatud ja aus. Meie eesmärk on tagada, et linna avalik teenistus toimiks professionaalselt ja sõltumatult;

- Seitsmendaks, peame oluliseks teha tihedat koostööd nii keskvalitsuse kui ka teiste omavalitsustega. Tallinnal on suur roll kogu riigi arengus ning tajume vastutust tagada, et pealinna edenemine ei toimuks teiste Eesti piirkondade arvelt.

Isamaa ja Keskerakond avaldasid lootust, et läbirääkimistel on võimalik saavutada tulemus uue linnavolikogu avaistungiks.

"Tajume mõlema erakonna vastutust ning inimeste erinevaid ootusi. Püüame läbirääkimistel saavutada resultaadi, mille tulemusel Tallinna elanikud tunneksid, et linn areneb," teatasid erakonnad.