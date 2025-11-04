Ossinovski: ma ei uskunud, et Pruunsillal Isamaa üle nii suur mõju on

Veel ametisolev Tallinna linnapea, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Jevgeni Ossinovski ütles, et Isamaa otsuse taga hakata koalitsiooni looma Keskerakonnaga ei tasu alahinnata ärimehe ja Isamaa suurrahastaja Parvel Pruunsilla mõju. Ossinovski sõnul loobus Isamaa oma väärtustest, et saada linnapeakoht.

"See, et Isamaa on valmis oma väärtused ja varem antud lubadused linnapeakoha eest maha müüma, see risk loomulikult oli üleval, aga ma siiski pean ütlema, et see on üsna üllatav, et nad seda teevad," kommenteeris Ossinovski ERR-ile.

Ossinovski sõnul puudus eelmisel nädalal Isamaaga toimunud kohtumistel igasugune tähendus.

Ta lisas, et Isamaa otsuse kallutas Keskerakonna kasuks asjaolu, et Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart pakkus Isamaale linnapeakohta. "Ametikoht oli olulisem kui põhimõtted," sõnas Ossinosvki.

"Juba paar nädalat tagasi üks kõrge Isamaalane ka ütles, et kuna Parvel [Pruunsild] on otsustanud, et tuleb teha Keskerakonnaga, et nii ka läheb, siis mina ei tahtnud seda uskuda, et sellel mehel nii suur mõju selle erakonna üle on, aga tundub, et ka seda ei maksa alahinnata," lausus Ossinovski.

Ossinovski sõnul saab loodav koalitsioon olema väga ebavõrdne. "Keskerakonnal on seal 37 mandaati, Isamaal on 11 mandaati," tõi ta välja.

Ossinovski ütles, et sõltumata sellest, kellest saab Isamaa poolt lubatud apoliitiline linnapea, jääb tegelikuks koalitsioonijuhiks Mihhail Kõlvart.

"Tema tagasi linnavõimu juurde toomine on see, mida Isamaa selle kaudu teeb. See, missuguse fassaadiga seda püütakse kaunistada, mängib suures pildis üsna väikest rolli Tallinna linna juhtimise seisukohast. Eks sellega püütakse Isamaa mingit kuvandiloomet teha, et värsked inimesed jne. Aga on selge, et see koalitsiooni osapool, kes selles olukorras on kogenud ja tugev, on loomulikult Kõlvart. Nii et kuidas Isamaa kavatseb seda oma valijatele selgitada, tahaks näha," rääkis Ossinovski.

Ossinovski sõnul on raske praegu prognoosida, millised projektid Tallinnas nüüd tagasipööramisele lähevad. "Küllap seal on kindlasti asju, mida Kõlvart nõuab, et tulebki seisma panna, mida varasemalt koos Isamaaga me oleme teinud. Aga kui palju neid saab olema, seda on praegu keeruline ette näha," sõnas ta.

"Mõlema partei jaoks selles koalitsioonis on tegelikult oluline ametikoht. Isamaa jaoks oli selleks linnapeakoht, mille eest nad olid valmis oma põhimõtted müüma ja Kõlvart vaatamata veenvale valimisvõidule, oli valmis oma positsioonidest loobuma selleks, et saaks siiski tagasi linna võimu juurde, saaks oma suure hulga töötuid keskerakondlasi tagasi linna palgale," lausus Ossinovski.

"Mis on see poliitika sisu, seda on hetkel keeruline prognoosida ja ma ei ole kindel, et seal ka väga palju partneritel ühist ambitsiooni on, lähtudes sellest, et kalkulatsioon, eriti Isamaa jaoks on ju see, et kuidas teha võimalikult hea tulemus riigikogu valimistel. Aga see, mis need konkreetsed munitsipaalpoliitilised otsused saavad olema, eks seda lähimad nädalad näitavad," rääkis Ossinovski.