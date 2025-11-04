X!

Ossinovski: ma ei uskunud, et Pruunsillal Isamaa üle nii suur mõju on

Eesti
Jevgeni Ossinovski.
Jevgeni Ossinovski. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Veel ametisolev Tallinna linnapea, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Jevgeni Ossinovski ütles, et Isamaa otsuse taga hakata koalitsiooni looma Keskerakonnaga ei tasu alahinnata ärimehe ja Isamaa suurrahastaja Parvel Pruunsilla mõju. Ossinovski sõnul loobus Isamaa oma väärtustest, et saada linnapeakoht.

"See, et Isamaa on valmis oma väärtused ja varem antud lubadused linnapeakoha eest maha müüma, see risk loomulikult oli üleval, aga ma siiski pean ütlema, et see on üsna üllatav, et nad seda teevad," kommenteeris Ossinovski ERR-ile.

Ossinovski sõnul puudus eelmisel nädalal Isamaaga toimunud kohtumistel igasugune tähendus.

Ta lisas, et Isamaa otsuse kallutas Keskerakonna kasuks asjaolu, et Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart pakkus Isamaale linnapeakohta. "Ametikoht oli olulisem kui põhimõtted," sõnas Ossinosvki.

"Juba paar nädalat tagasi üks kõrge Isamaalane ka ütles, et kuna Parvel [Pruunsild] on otsustanud, et tuleb teha Keskerakonnaga, et nii ka läheb, siis mina ei tahtnud seda uskuda, et sellel mehel nii suur mõju selle erakonna üle on, aga tundub, et ka seda ei maksa alahinnata," lausus Ossinovski.

Ossinovski sõnul saab loodav koalitsioon olema väga ebavõrdne. "Keskerakonnal on seal 37 mandaati, Isamaal on 11 mandaati," tõi ta välja.

Ossinovski ütles, et sõltumata sellest, kellest saab Isamaa poolt lubatud apoliitiline linnapea, jääb tegelikuks koalitsioonijuhiks Mihhail Kõlvart.

"Tema tagasi linnavõimu juurde toomine on see, mida Isamaa selle kaudu teeb. See, missuguse fassaadiga seda püütakse kaunistada, mängib suures pildis üsna väikest rolli Tallinna linna juhtimise seisukohast. Eks sellega püütakse Isamaa mingit kuvandiloomet teha, et värsked inimesed jne. Aga on selge, et see koalitsiooni osapool, kes selles olukorras on kogenud ja tugev, on loomulikult Kõlvart. Nii et kuidas Isamaa kavatseb seda oma valijatele selgitada, tahaks näha," rääkis Ossinovski.

Ossinovski sõnul on raske praegu prognoosida, millised projektid Tallinnas nüüd tagasipööramisele lähevad. "Küllap seal on kindlasti asju, mida Kõlvart nõuab, et tulebki seisma panna, mida varasemalt koos Isamaaga me oleme teinud. Aga kui palju neid saab olema, seda on praegu keeruline ette näha," sõnas ta.

"Mõlema partei jaoks selles koalitsioonis on tegelikult oluline ametikoht. Isamaa jaoks oli selleks linnapeakoht, mille eest nad olid valmis oma põhimõtted müüma ja Kõlvart vaatamata veenvale valimisvõidule, oli valmis oma positsioonidest loobuma selleks, et saaks siiski tagasi linna võimu juurde, saaks oma suure hulga töötuid keskerakondlasi tagasi linna palgale," lausus Ossinovski.

"Mis on see poliitika sisu, seda on hetkel keeruline prognoosida ja ma ei ole kindel, et seal ka väga palju partneritel ühist ambitsiooni on, lähtudes sellest, et kalkulatsioon, eriti Isamaa jaoks on ju see, et kuidas teha võimalikult hea tulemus riigikogu valimistel. Aga see, mis need konkreetsed munitsipaalpoliitilised otsused saavad olema, eks seda lähimad nädalad näitavad," rääkis Ossinovski.

Toimetaja: Aleksander Krjukov, Indrek Kiisler

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:46

Kuressaare ja Kärdla lennujaama reisijate arv on languses

12:46

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

12:44

PÖFFi elutööauhinna saab Leedu näitleja Juozas Budraitis

12:37

Maris Lauri: Isamaa valetas valijatele Uuendatud

12:35

Roomas varises osaliselt kokku keskaegne torn

12:26

Juutuuber Krispoiss: ühest väga heast videost võib kuu aega ära elada

12:25

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (04.11.2025 12:00:00)

12:12

Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi Uuendatud

12:07

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.11

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole Uuendatud

03.11

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta Uuendatud

03.11

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

03.11

Kütusemüüjad: hinnasõjas on padrunid lõppemas

12:12

Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi Uuendatud

09:04

Keskerakond ja Isamaa alustavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi Uuendatud

03.11

Sõja 1349. päev: Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

03.11

Oidsalu: riigikaitseraport paistab valeinfo kampaaniana

03.11

Rapla ja Rae valla tehased hakkavad varustama kogu Rail Balticu trassi

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga

ilmateade

loe: sport

12:46

Soome EM-il neljandaks aidanud mängijat kahtlustatakse dopingu tarvitamises

12:07

Kohus määras Mehis Virule tingimisi vangistuse ja treenimiskeelu

11:48

Serbia jalgpallitreener suri kõrgliigamängu ajal platsi kõrval

11:19

Põhimeesteta Lakers sai neljanda järjestikuse võidu

loe: kultuur

12:44

PÖFFi elutööauhinna saab Leedu näitleja Juozas Budraitis

10:33

Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

10:11

ERSO muusikud astuvad esmakordselt üles Genialistide Klubis

10:06

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

loe: eeter

12:26

Juutuuber Krispoiss: ühest väga heast videost võib kuu aega ära elada

09:33

Loomaarst: merisea põhitoit peab olema hein, mitte porgand ja müsli

08:26

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Reti

03.11

Tallinna loomaaia fotokonkursi võidupilt õpetab peitunud loomi märkama

Raadiouudised

09:55

Riigil jääb tööjõumaksudena saamata üle 100 miljoni euro aastas

09:50

Pärnu kuursaal võib taas uksed avada tuleval suvel

09:50

Vihmasadu liigub pärastlõunal saartelt mandrile

09:45

Riigikogu hakkab arutama Eesti-Rootsi vanglalepet

09:25

Raadiouudised (04.11.2025 09:00:00)

03.11

Päevakaja (03.11.2025 18:00:00)

03.11

Riigikaitseraport on endiste kaitseväe juhatide suhtes kriitiline

03.11

T grupp sulgeb uue aasta alguses esindused neljas Eesti linnas

03.11

Ida-Virumaal lõhuti taas Sinimägede memoriaali mälestustahvleid

03.11

Tartu Holmi kvartal ootab juba aastaid planeeringut

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo