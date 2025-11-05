X!

Sõõrumaa: isegi kui Reinsalu pakuks, ma linnapeakohta vastu ei võtaks

Foto: Ken Mürk/ERR
Ettevõtja ja Reformierakonna nimekirjas kandideerinud Urmas Sõõrumaa ütles, et isegi kui Isamaa esimees Urmas Reinsalu teeks talle ettepaneku hakata apoliitiliseks Tallinna linnapeaks, siis ta pakkumist vastu ei võtaks.

"Ei võtaks. Selleks on isiklik põhjus. Kahjuks praegune ühiskonnamudel ja kogu see PEP-i staatus (politically exposed person – toim) on selline, et kõik mu tuttavad kannataksid liialt palju. See tähendab, et mitte ainult mina ise ei tundu kogu ühiskonnale kahtlane, vaid ka kõik minu tuttavad. Ja mitte ainult ühiskonnale, vaid ka ühiskonna jõustruktuuridele," rääkis Sõõrumaa kolmapäeval Raadio 2-s.

Keskerakond ja Isamaa leppisid teisipäeval kokku koalitsiooniläbirääkimiste alustamises Tallinnas. Esimesel kahel aastal on linnapea ametis Isamaa kandidaat, kellel puudub varasem poliitiline taust ja kes omab ulatuslikku juhtimiskogemust ning järgmisel kahel aastal Keskerakonna kandidaat. Kuid Isamaa ei avaldanud, kes nende linnapeakandidaat on.

Sõõrumaa ütles, et tema tervitaks apoliitilise ning juhtimiskogemuse ja ettevõtlustaustaga linnapead.

"Tore oleks, kui üks võimekas mees tuleks väljapoolt, siis võib-olla läheb natukenegi teoks see, mida ma kevadel soovisin. Ehk et oleks vähem poliitilist kemplemist linna juhtimise juures."

Mõeldes tagasi suvist kriisi Tallinna linnavalitsuses, hindas Sõõrumaa valeks Reformierakonna otsust nelikliidust lahkuda.

"Et Reformierakond lõpuks tagasi astus, see oli natukene vale otsus. See jättis endale (Reformierakonnale – toim) ainult ühe imepisikese akna, et minna pärast sotside juhitud linnavalitsusse täpselt sama koha peale tagasi ja peaaegu mitte kellegina. See oli vale."

Samas oli Sõõrumaa kriitiline ka Jevgeni Ossinovski juhtimisoskuste üle.

"Ta on erudeeritud, tark ja laia silmaringiga inimene. Aga kahjuks juhtida ta ei oska. Ta suudab ennast mobiliseerida väga lühikeseks ajaks, et järgmine punt kokku panna, aga seda pikemaajaliselt ja efektiivselt juhtida... Eks igaühel ole omad tugevad ja nõrgemad küljed."

Sõõrumaa sõnul oli talle juba kolm-neli nädalat tagasi selge, et Keskerakond võidab Tallinnas valimised ja kõige loogilisemalt teeb võimuliidu Isamaaga.

Ta ütles, et uut nelikliitu olnuks väga raske kokku panna, sest seal oli liialt palju mõjukaid inimesi, kes olid kas omavahel tülis või olid ka erakondade endi sees suured vastuolud selle võimaluse suhtes.

"Ja vaadake, mis tegelikult ju kohe peale valimisi toimuma hakkas. Mitte kedagi ei huvita tegelikult Tallinna linna hea käekäik. Kõiki huvitab, kui hästi esineda riigikogu valimistel 2027. Kõiki asju hakatakse tegema siis sellest vaatevinklist," sõnas Sõõrumaa.

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Raadio 2

