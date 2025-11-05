Energiaettevõte rajab Pärnu lennujaama alale e-metanooli tehase

Rahvusvaheline energiaettevõte Destiny Energy Singapore, mida toetab Eestis Tolaram Group, kavatseb toota rohemetanooli puhtaimat vormi, e-metanooli, mis põhineb täielikult taastuvenergial ja biogaasi toomisel kokku kogutud süsinikdioksiidil.

"Eesmärgiks on toota aastas kuni 10 000 tonni e-metanooli, mida kasutatakse alternatiivse kütusena eelkõige laevanduses", selgitas Pärnu P2X Hub OÜ juhatuse esimees Vijay Sirse, kellel on pikaajaline rahvusvaheline kogemus energeetikasektoris.

Projekti maksumus on hinnanguliselt 72 miljonit eurot, millest 8,6 miljonit on toetus Euroopa Liidu innovatsioonifondist. Sirse sõnul on saadav toetus esimene suurem verstapost projekti elluviimiseks.

"Ees ootavad mitmed olulised etapid alates planeeringutest, projekteerimisest kuni ehitamiseni välja ja veel on pikk maa minna tehase käivitamiseni. Oleme leidnud Tallinna Lennujaama näol hea ja usaldusväärse partneri, kelle osalemine projektis on võtmetähtsusega," lisas Sirse.

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Riivo Tuvikese sõnul on lennujaam algatanud alale detailplaneeringu, mis saab loodetavasti kinnitatud järgmisel aastal ning seejärel alustab Pärnu P2X Hub juba ettevalmistustöödega päikeseparkide ja tehase rajamiseks.

"Tegemist on olulise maa väärindamise projektiga, millega me loome aluse innovatiivse projekti elluviimiseks Pärnus. Lisaks toome Pärnu piirkonda üle 70 miljoni välisinvesteeringuid, millega luuakse töökohti ja lisandväärtust kogu Eesti riigile," sõnas Tuvike.



Tootmist loodab tehas alustada 2028. aastal, mil tehas peaks esialgsete plaanide kohaselt käivitatama.

Projekti käigus luuakse Pärnu lennujaama maadele PP2XH 51-megavatine päikesepark. Koos 10-megavatise taastuvelektri võrguühendusega ning naabrusesse rajatava tuulepargiga varustatakse tehast sada protsenti rohelise energiaga.



Sirse sõnul on ajakava esialgne ja selle realiseerimine sõltub paljude osapoolte tegevusest ning koostööst.

"Oluline osa on näiteks Pärnu linnavalitsusel ja Tori vallavalitsusel detailplaneeringute menetlemisel, aga oleme optimistlikud ja usume, et sedasorti investeeringu positiivset mõju tajutakse nii kohalikul kui riiklikul tasandil," lausus Sirse.