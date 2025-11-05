X!

Energiaettevõte rajab Pärnu lennujaama alale e-metanooli tehase

Majandus
Pärnu lennujaam.
Pärnu lennujaam. Autor/allikas: Sven Zacek
Majandus

Rahvusvaheline energiaettevõte Destiny Energy Singapore plaanib oma Eesti tütarettevõtte Pärnu P2X Hub OÜ kaudu rajada Pärnu lennujaama alale 72 miljoni euro eest e-metanooli tootmisüksuse.

Rahvusvaheline energiaettevõte Destiny Energy Singapore, mida toetab Eestis Tolaram Group, kavatseb toota rohemetanooli puhtaimat vormi, e-metanooli, mis põhineb täielikult taastuvenergial ja biogaasi toomisel kokku kogutud süsinikdioksiidil.

"Eesmärgiks on toota aastas kuni 10 000 tonni e-metanooli, mida kasutatakse alternatiivse kütusena eelkõige laevanduses", selgitas Pärnu P2X Hub OÜ juhatuse esimees Vijay Sirse, kellel on pikaajaline rahvusvaheline kogemus energeetikasektoris. 

Projekti maksumus on hinnanguliselt 72 miljonit eurot, millest 8,6 miljonit on toetus Euroopa Liidu innovatsioonifondist. Sirse sõnul on saadav toetus esimene suurem verstapost projekti elluviimiseks.

"Ees ootavad mitmed olulised etapid alates planeeringutest, projekteerimisest kuni ehitamiseni välja ja veel on pikk maa minna tehase käivitamiseni. Oleme leidnud Tallinna Lennujaama näol hea ja usaldusväärse partneri, kelle osalemine projektis on võtmetähtsusega," lisas Sirse. 

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Riivo Tuvikese sõnul on lennujaam algatanud alale detailplaneeringu, mis saab loodetavasti kinnitatud järgmisel aastal ning seejärel alustab Pärnu P2X Hub juba ettevalmistustöödega päikeseparkide ja tehase rajamiseks.

"Tegemist on olulise maa väärindamise projektiga, millega me loome aluse innovatiivse projekti elluviimiseks Pärnus. Lisaks toome Pärnu piirkonda üle 70 miljoni välisinvesteeringuid, millega luuakse töökohti ja lisandväärtust kogu Eesti riigile," sõnas Tuvike.
 
Tootmist loodab tehas alustada 2028. aastal, mil tehas peaks esialgsete plaanide kohaselt käivitatama.

Projekti käigus luuakse Pärnu lennujaama maadele PP2XH 51-megavatine päikesepark. Koos 10-megavatise taastuvelektri võrguühendusega ning naabrusesse rajatava tuulepargiga varustatakse tehast sada protsenti rohelise energiaga.
 
Sirse sõnul on ajakava esialgne ja selle realiseerimine sõltub paljude osapoolte tegevusest ning koostööst.

"Oluline osa on näiteks Pärnu linnavalitsusel ja Tori vallavalitsusel detailplaneeringute menetlemisel, aga oleme optimistlikud ja usume, et sedasorti investeeringu positiivset mõju tajutakse nii kohalikul kui riiklikul tasandil," lausus Sirse. 

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:08

Ollie: mu lugu "Slave" räägib haavatavusest

16:55

U-19 noored sõidavad valikturniirile ilma Paalbergita

16:54

Robert Linna: loo nimi "Metsik roos" on seotud samanimelise seebikaga

16:50

Stockholm Cowboys liige Stig Rästa: meie võistluslugu ei ole kantriga seotud

16:16

EOK spordifilmide programmi PÖFF-il avab film Matti Nykänenist

16:11

Isamaa linnapeakandidaati varjutab endiselt saladuseloor

16:08

Selgusid 2026. aastal Vilniuses toimuval Balti Tantsu Platvormil osalevad koreograafid

16:02

Maria Reinupi lühifilm "Arütmia" valiti Põhjamaade filmipäevade võistlusprogrammi

15:57

ERJK tegi Ossinovskile ettekirjutuse keelatud annetuse tagastamiseks Uuendatud

15:56

Hõimurahvast kirjanduspreemia pälvis Aare Toikka

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:26

Kapo pidas riigivastases kuriteos kahtlustatavana kinni Oleg Bessedini

04.11

Keskerakond ja Isamaa alustavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi Uuendatud

07:47

Zohran Mamdani valiti New Yorgi linnapeaks Uuendatud

14:54

Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile Uuendatud

07:02

Norstati küsitlus: Reformierakonna toetus saavutas uue madalpunkti

04.11

Euroopa Komisjon annab raha Pärnu metanoolitehase projektile

04.11

Sõja 1350. päev: Ukraina ründas tähtsaid Venemaa naftarajatisi Uuendatud

04.11

Kohus mõistis Pihlakodu endise hooldaja 11 aastaks vangi

04.11

WSJ: Törnqvist sõlmis murrangulise kokkuleppe Lukoili välisvarade ostuks

10:53

Sõõrumaa: isegi kui Reinsalu pakuks, ma linnapeakohta vastu ei võtaks

ilmateade

loe: sport

16:55

U-19 noored sõidavad valikturniirile ilma Paalbergita

16:16

EOK spordifilmide programmi PÖFF-il avab film Matti Nykänenist

15:41

Saalijalgpallikoondis peab võõrsil kaks maavõistlust Gruusiaga

15:00

Soomlased ei saa varsti Pukki väravatele loota

loe: kultuur

16:08

Selgusid 2026. aastal Vilniuses toimuval Balti Tantsu Platvormil osalevad koreograafid

16:02

Maria Reinupi lühifilm "Arütmia" valiti Põhjamaade filmipäevade võistlusprogrammi

15:56

Hõimurahvast kirjanduspreemia pälvis Aare Toikka

15:50

Poole aasta jooksul külastas elamusnäitust "Da Vinci Genius" 93 000 inimest

loe: eeter

17:08

Ollie: mu lugu "Slave" räägib haavatavusest

16:54

Robert Linna: loo nimi "Metsik roos" on seotud samanimelise seebikaga

16:50

Stockholm Cowboys liige Stig Rästa: meie võistluslugu ei ole kantriga seotud

15:05

"Pealtnägija" ühe pere näitel: kust läheb sobimatute kasvatusviiside piir?

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (05.11.2025 15:00:00)

12:40

ERJK määras Jevgeni Ossinovskile keelatud annetuse eest sunniraha 500 eurot

12:20

Raadiouudised (05.11.2025 12:00:00)

11:10

Tänavune huntide küttimise limiit on tavapärasest pisut väiksem

11:05

Tšehhi valimised võitnud euroskeptiline ANO sõlmis koalitsioonileppe kahe väikese äärmusparteiga

11:00

Ida-Virumaal pandi üles Eesti rekordpaikade tähised

10:55

Euroopa Liidu kliimaeesmärgi kokkuleppimine aastaks 2040 venis hommikusse

10:50

Inimesed on hakanud e-hääletamise kohta rohkem kaebusi esitama

09:20

Raadiouudised (05.11.2025 09:00:00)

04.11

Mitu riiki tahab Euroopa Liidu kliimaeesmärgi täitmisel erandit

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo