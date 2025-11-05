X!

Saaremaal tuvastati metsseal sigade Aafrika katk

uudised
Metssiga
Metssiga Autor/allikas: Sander Loite/ERR
uudised

Saaremaal tuvastati metsseal sigade Aafrika katk, teatas põllumajandus- ja Toiduamet. Haigus diagnoositi Saaremaal Kangrusseljas Kaali jahipiirkonnas ühel surnuna leitud metsseal.

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda sõnul on tegemis täit tähelepanu ja nii ameti kui loomapidaja poolset reageerimist nõudva leiuga.

"Viimane viiruspositiivne sigade Aafrika katku (SAK) leid pärineb 2019. aasta jaanuarist, kus viirus tuvastati Randvere külas. Tänane leid on kindlasti ebameeldivaks uudiseks Saaremaa seakasvatajatele, kes peavad farmides viiruse oma loomadeni leviku vältimisemeetmete ehk bioturvameetmete rakendamisel olema veelgi hoolsamad ja järjekindlamad," selgitas Kalda.

Vastutus oma sigade tervise hoidmise eest lasub eelkõige seakasvatajatel, sest haiguse farmi sattumise riski saab vähendada asjakohaste bioturvameetmete rakendamisega, rõhutas amet.

"Bioturvalisuse meetmete järgimine on ülioluline. Seetõttu tuleb leiust lähtuvalt kriitilise pilguga üle hinnata kõik tegevused oma ettevõttes, vajadusel neid parendada ja kindlasti oma töötajatele meelde tuletada ning tagada nende järgimine," kirjutas amet.

Kalda sõnas, et iga inimene saab anda oma panuse, et SAK ei leviks – teavitada surnuna leitud metssigadest. "Teave surnuna leitud metssigade kohta aitab kaasa SAK-i leviku hindamisele ja leviku piiramiseks vajalike tegevuste kavandamisele, sest teades SAK-i leviku ulatust on nii loomapidajatel kui PTA-l võimalik tõhusamalt teha kõik endast olenev, et ära hoida nende taudide jõudmist kodusigadeni."

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Tanel Türna ütles, et keskkonnaamet viib koostöös Eesti jahimeeste seltsiga vajadusel läbi ka droonilende. "Seirelendude eesmärgiks on SAK-i leviku piiramiseks kindlaks teha metssigade täpne liikumine, kindlasti anname enda abi vajadusel ka Saaremaale," lausus Türna.

Seoses SAK-positiivse metssea leiuga on PTA muutnud juba ka SAK-i seiret kütitud metssigade hulgas – alates kolmapäevast tuleb uurida kõiki kütitud metssigu.

Surnuna leitud metsseast saab teavitada aadressil: https://seakatk.ee/teata. Samuti saab märkida leiukohad kaardile.

Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul võtavad jahimehed seda leidu väga tõsiselt. "Jahimehed üritavad seda kollet lokaliseerida. See tähendab seda, et asume puhvertsoonis küttima sigu sedasi, et liigutakse leiukoha suhtes väljapoolt sissepoole. Sellist praktikat on küttimisel ka varasemalt kasutatud ning see on osutunud paaril korral efektiivseks. Loodame, et õnnestub ka seekord," selgitas Korts.

Saaremaal on märtsi algusest kuni 5. novembrini kütitud 2772 metssiga. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on küttimise aktiivsus suurem, ehk eelmisel aastal kütiti 1818 metsiga.

Sigade Aafrika katku leviku kõrgaeg on selleks aastaks läbi, kuid risk järgmiseks suveks taudi puhanguteks on kõrge. Seapidajad peavad üle vaatama oma bioturvalisuse kavad ning viima sisse vajalikud muudatused.

2025. aastal 31.10. seisuga on Eestis SAK-ile uuritud 9488 metssiga. Kõige rohkem metssigu on uuritud just Saaremaal – 2372 metssiga. 5.11.2025 seisuga on viirust leitud 231 metsseal. Kõige rohkem on viirust tuvastatud Viljandimaal (55), järgnevad Järvamaa (42) ja Tartumaa (39).

Täpsem informatsioon SAKi leviku kohta 2025. aastal on leitav PTA kodulehelt.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:32

Tartus valmis linna suurim rattapark

21:26

Mehed saavad isaks aina hiljem

21:26

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

21:24

Saaremaal tuvastati metsseal sigade Aafrika katk

21:08

Politoloogid: apoliitilise linnapea lubamisega mõtles Isamaa riigikogu valimistele

20:59

Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile Uuendatud

20:53

"Pealtnägija": Tallinna vanalinna elanikud on hädas kärarikka lokaaliga

20:53

"Pealtnägija": Ghanast on saanud üks maailma kiirmoe prügikaste

20:40

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

20:22

Saksamaa valitsus kiitis heaks bürokraatia vähendamise kava

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:26

Kapo pidas riigivastases kuriteos kahtlustatavana kinni Oleg Bessedini

20:59

Ukraina korraldas õhurünnaku Orjolile ja Vladimirile Uuendatud

07:47

Zohran Mamdani valiti New Yorgi linnapeaks Uuendatud

14:14

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

07:02

Norstati küsitlus: Reformierakonna toetus saavutas uue madalpunkti

10:53

Sõõrumaa: isegi kui Reinsalu pakuks, ma linnapeakohta vastu ei võtaks

04.11

Keskerakond ja Isamaa alustavad Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi Uuendatud

04.11

Euroopa Komisjon annab raha Pärnu metanoolitehase projektile

04.11

Konkurentsiamet hakkas uurima kuut suuremat kaubandusketti

08:42

Urmet Kook: seisus kohustab, härra peaminister

ilmateade

loe: sport

21:26

Kalev/Cramo sai kodus Aserbaidžaani klubilt häbistava kaotuse

20:40

Anisimova alistas jälle Swiateki ja pääses tema ees poolfinaali

20:12

FIFA hakkab välja jagama rahupreemiat

19:17

Suurorg tegi taas hea mängu, aga Trefli pikk võiduseeria katkes Bakuus

loe: kultuur

19:01

Atrovert galeriis avati Tea Lemberpuu ja Maris Siimeri ühisnäitus

18:56

Niguliste kiriku renoveeritud tornis avati kunstinäitus "Radikaalne pehmus"

16:08

Selgusid 2026. aastal Vilniuses toimuval Balti Tantsu Platvormil osalevad koreograafid

16:02

Maria Reinupi lühifilm "Arütmia" valiti Põhjamaade filmipäevade võistlusprogrammi

loe: eeter

20:53

"Pealtnägija": Tallinna vanalinna elanikud on hädas kärarikka lokaaliga

18:31

Grete Paia: minu jaoks on sel laulul väga sügav tähendus

18:22

Getter Jaani: Laul "The Game" räägib mängust nimega elu

18:14

Laura Prits: lugu "Warrior" julgustab naisi ja mehi otsima abi

Raadiouudised

18:45

Ekovir sai prügikelmuse eest üle poole miljoni trahvi ning peab maksma kaks miljonit eurot keskkonnatasusid

18:45

Rail Balticu Pärnu-Ikla trassilõigul käivad geoloogilised uuringud

18:45

Päevakaja (05.11.2025 18:00:00)

18:45

ELi kliimakokkulepe sündis tänu eesmärgi lahjendamisele

15:20

Raadiouudised (05.11.2025 15:00:00)

12:40

ERJK määras Jevgeni Ossinovskile keelatud annetuse eest sunniraha 500 eurot

12:20

Raadiouudised (05.11.2025 12:00:00)

11:10

Tänavune huntide küttimise limiit on tavapärasest pisut väiksem

11:05

Tšehhi valimised võitnud euroskeptiline ANO sõlmis koalitsioonileppe kahe väikese äärmusparteiga

11:00

Ida-Virumaal pandi üles Eesti rekordpaikade tähised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo