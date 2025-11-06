Meedia: üks Louvre'i varguses kahtlustatav on sotsiaalmeediategelane

Pariisi peaprokurör teatas möödunud pühapäeval, et Louvre'i juveelivarguse taga on arvatavasti pisikurjategijad. Prantsusmaa meedia teatel on üks kahtlustatav teisejärguline sotsiaalmeediastaar, kes varem töötas turvamehena.

Eelmisel kuul tungis neljaliikmeline jõuk keset päist päeva sisse maailma külastatuimasse kunstimuuseumisse Louvre'i, varastades vaid seitsme minutiga ligi 100 miljoni dollari väärtuses ehteid.

Vargad viisid saagi kaasa muuseumi lahtioleku ajal ja põgenesid sündmuskohalt rolleritega. Kokku on seoses vargusega vahistatud neli inimest.

Ajaleht Le Parisien teatas, et üks kahtlusalune on sotsiaalmeediategelane, kes on avaldanud arvukalt videoid YouTube'is ning hiljuti ka Tiktokis ja Instagramis. Teda süüdistatakse varguses ja kuritegelikus vandenõus, vahendas The Guardian.

Lehe teatel on kahtlusalune töötanud logistikafirmas, samuti on ta olnud turvamees Pompidou kultuurikeskuses.

Rööv ise paljastas maailma enimkülastatud muuseumi turvakontrolli puudujäägid. Vargad viisid muuseumist kaasa juveelisaagi, millesse kuulusid ka Napoleon Bonaparte'ile ja tema abikaasale kuulunud esemed. Paljud vaatlejad leiavad nüüd, et rööv kahjustas Prantsusmaa mainet.