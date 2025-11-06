Narkojoobe tunnustega mees tungis Narvas koolimajja

Politseile teatati neljapäeva hommikul poole kaheksa paiku mehest, kes Kerese tänaval autosid käte ja jalgadega peksab. Hiljem lõhkus mees liinibussi akna ja sisenes Narva Kesklinna kooli.

Kooli töötajal õnnestus agressiivne meesterahvas lastest eraldada. Koolimajja saabunud politseinikud pidasid agressiivselt käitunud ja lapsi hirmutanud mehe kinni.

"Tegemist on 30-aastase meesterahvaga, kes meil varasemalt on teada erinevate süütegude näol. Mis tema motiive puudutab, siis tal olid narkojoobele viitavad tunnused ja tänase seisuga isik enam oma tegusid ei mäleta, mida ta hommikul tegi. Isik on praegu vähemalt 48 tunniks kinni peetud ja hiljem selgub menetlus," lausus Narva politseijaoskonna partrulltalituse juht Silver Pälsing.