X!

Narkojoobe tunnustega mees tungis Narvas koolimajja

Eesti
Politsei
Politsei Autor/allikas: Tauno Peit/ERR
Eesti

Narvas pidas politsei kinni tänaval laamendanud ja koolimajas lapsi hirmutanud mehe.

Politseile teatati neljapäeva hommikul poole kaheksa paiku mehest, kes Kerese tänaval autosid käte ja jalgadega peksab. Hiljem lõhkus mees liinibussi akna ja sisenes Narva Kesklinna kooli.

Kooli töötajal õnnestus agressiivne meesterahvas lastest eraldada. Koolimajja saabunud politseinikud pidasid agressiivselt käitunud ja lapsi hirmutanud mehe kinni.

"Tegemist on 30-aastase meesterahvaga, kes meil varasemalt on teada erinevate süütegude näol. Mis tema motiive puudutab, siis tal olid narkojoobele viitavad tunnused ja tänase seisuga isik enam oma tegusid ei mäleta, mida ta hommikul tegi. Isik on praegu vähemalt 48 tunniks kinni peetud ja hiljem selgub menetlus," lausus Narva politseijaoskonna partrulltalituse juht Silver Pälsing.

Toimetaja: Marko Tooming

selgub võitja

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:04

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna Uuendatud

19:03

Kipsis käega Mõnnakmäe: kui on mäng, siis on mäng! Uuendatud

18:43

Uute autode müük on poole võrra langenud ja hinnad alla viinud

18:40

Päevakaja (06.11.2025 18:00:00)

18:40

Vanemuises esietendub Tanel Jonase lavastatud tragikomöödia „Nimi”

18:40

ETS2 osas on teadmatust nii riigil kui ka kütusemüüjatel

18:39

Demineerijad leidsid Nursipalust hulga lõhkemata lõhkekehi

18:39

Narkojoobe tunnustega mees tungis Narvas koolimajja

18:38

Johannes Seemani ja tema paarilise võiduseeria katkes

18:14

Äsja tähtsa tähiseni jõudnud NFL-i mängija suri vaid 24-aastaselt

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:22

Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

05.11

Mets: Isamaa juba taandab end Tallinna linnavalitsusest, sest sealt hakkab soppa lendama

05.11

"Pealtnägija" ühe pere näitel: kust läheb sobimatute kasvatusviiside piir?

07:41

Koort: kapo ja prokuratuur läksid Bessedinit kinni pidades kindla peale

05.11

Kolmapäeval näeb viimaste aastate suurimat ja eredaimat superkuud

05.11

Kohus võttis Oleg Bessedini vahi alla

05.11

Michal: Reinsalu sõna on aus nagu Venemaa valimised

05.11

Mehed saavad isaks aina hiljem

09:44

Jaapani ralli avakatse võitis Rovanperä, aga Tänak on soomlase kannul Uuendatud

13:10

Rutte: NATO läks laskemoona tootmises Venemaast mööda

ilmateade

loe: sport

19:04

Tatrik: unistasin sellest, et saan noored mängu panna Uuendatud

19:03

Kipsis käega Mõnnakmäe: kui on mäng, siis on mäng! Uuendatud

18:38

Johannes Seemani ja tema paarilise võiduseeria katkes

18:14

Äsja tähtsa tähiseni jõudnud NFL-i mängija suri vaid 24-aastaselt

loe: kultuur

18:06

USA elav tšellist Silver Ainomäe astub üle kümne aasta taas kodupubliku ette

18:02

Vanemuises esietenduv "Nimi" uurib aususe piire

18:01

Aasta puitehitis 2025 on Võsu põhikool ja lasteaed

16:56

Michael Jacksoni eluloofilm maandub kinodes tuleva aasta kevadel

loe: eeter

15:37

Kersti Heinloo: minu elus oli üks suurem murdepunkt 40-aastaselt

14:14

Bataadipüreest valmib Lõuna-Korea naiste ilujook, mis paneb naha särama

13:11

Kiriku ostnud mees: tahaksin jätta endast märgi maha

12:14

Galerii ja video: Eesti Laul 2026 tutvustas osalejaid Uuendatud

Raadiouudised

17:20

Nursipalust leiti hulk erinevaid lõhkemata lõhkekehi

16:35

Avalik-õiguslikud ülikoolid ning haridusministeerium on sõlmimas uusi halduslepinguid

15:45

Viljandis allkirjastati koalitsioonilepe

15:30

Raadiouudised (06.11.2025 15:00:00)

12:35

Raadiouudised (06.11.2025 12:00:00)

11:45

Soomes on munatootmine rekordiliselt kõrge.

09:50

Norra parlament peatas suurima riikliku investeerimisfondi aktsiate müügi

09:25

Raadiouudised (06.11.2025 09:00:00)

05.11

Rail Balticu Pärnu-Ikla trassilõigul käivad geoloogilised uuringud

05.11

Päevakaja (05.11.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo