X!

Rootsi politsei: riigis on üle 17 000 jõugukurjategija

Välismaa
Rootsi politsei
Rootsi politsei Autor/allikas: SCANPIX/EPA/FREDRIK PERSSON/TT
Välismaa

Rootsi politsei teatas reedel, et riigis on umbes 17 500 aktiivset jõugukurjategijat. Politsei hinnangul on jõukudega seotud veel ligi 50 000 inimest.

Rootsi on püüdnud jõukudega seotud vägivalla kasvu ohjeldada juba üle kümne aasta, samas kui jõukudevahelise arveteklaarimise ja narkoturu üle käiva võitlusega seotud tulistamised ja pommiplahvatused on muutunud pea igapäevaseks.

Valitsus kutsus politseid üles andma kriisist ülevaadet ning 2024. aasta esimeses aruandes hinnati jõuguliikmete arvuks 14 000.

Politseiülem Petra Lundh märkis pressikonverentsil, et liikmete arvutamise metoodika on muutunud.

"Me ei näe selgeid märke tõusust ega langusest, kuigi selle aasta arvud tunduvad olevat kõrgemad," ütles Lundh ajakirjanikele.

Ta lisas, et hinnang on tõenäoliselt tagasihoidlik, kuna neil olid "ranged kriteeriumid, kuidas kedagi aktiivseks lugeda".

Peaminister Ulf Kristerssoni parempoolne valitsus tuli 2022. aastal võimule lubadusega kuritegevust ohjeldada.

Valitsus on andnud politseile laiendatud volitused ja kehtestanud meetmeid kuritegevuse vastu võitlemiseks.

Statistika kohaselt on surmaga lõppenud tulistamiste arv riigis vähenenud, kuid pommiplahvatuste arv seevastu suurenenud.

Lundh märkis, et kriminaalvastutusele võtmiste arv on viimastel aastatel kasvanud, kuid rõhutas, et politsei üksi ei suuda seda probleemi lahendada.

"Võime järeldada, et seda tüüpi ühiskonda ähvardavat kuritegevust ei saa pelgalt karistamisega kaotada. Selle asemel peame neid kuritegusid ka varasemas etapis ennetama," ütles Lundh.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

selgub võitja

kahel kanalil!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:31

Noorte muusikute konkurss "Klassikatähed 2025" kulmineerub särava finaaliga

14:29

Kohus otsustas Kairi Kuusemaa tingimisi enne tähtaega vabastada

14:26

Rootsi politsei: riigis on üle 17 000 jõugukurjategija

14:22

Janar Jäätma: veel kord sellest, kas Eestile on kombeks üks kohus korraga

14:21

Mart Kalm: karistused ei ole mind kunagi traumeerinud

14:20

Meelis Kiili: kas kaitseväe juhataja institutsioon on kriitikavaba?

14:14

Hiina võttis teenistusse uue lennukikandja

14:12

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

14:10

Piltuudis: Eesti suursaadik Ühendkuningriigis andis kuningale üle volikirja

14:08

Peasekretär Vaga: Reformierakond läheb riigikogu valimistele Michali juhtimisel

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:50

Toyotal on Jaapanis Ogier' vedamisel kolmikjuhtimine, Tänak kuues Uuendatud

06:20

Gunvor loobus Lukoili välisvarade ostust

06.11

Sõja 1352. päev: Ukraina droonid ründasid Kostroma oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

10:30

Meedia: Ukraina hävitas rünnakuga Donetskis tuhat Vene drooni Uuendatud

07:04

Kõlvart soovitas Michalil peaministrina väärikaks jääda

06.11

Uute autode müük on poole võrra langenud ja hinnad alla viinud

06.11

Luigas: praegu on aeg pidada jahti hispaania teetigude munadele

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

09:16

Karis: peab juhtuma väike ime, et keegi veenab mind uuesti kandideerima

06.11

Tippgrant aitab lahti muukida 500 aasta vanust meditsiinimõistatust

ilmateade

loe: sport

14:12

Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

13:38

Viljandi nägi Tapal vaeva, aga lahkus võiduga

13:22

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

12:36

Olümpiakomitee premeerib U-23 MM-il medali võitnud Richard Karelsoni

loe: kultuur

12:01

Juuli Lill: kõiki asju tõsiselt võttes võib lihtsalt katki minna

10:39

Sinefiil | PÖFF-i programmile lähenemiseks on palju variante, üks hea valik on otsida vana kulda

10:05

Sinijärve raamatusoovitused: Vendelini "Photojournalist" on muljetavaldav ajastudokument

08:55

PÖFF-i päevik | "Härra Eikeegi Putini vastu" võimestab väikeseid inimesi

loe: eeter

14:31

Noorte muusikute konkurss "Klassikatähed 2025" kulmineerub särava finaaliga

14:21

Mart Kalm: karistused ei ole mind kunagi traumeerinud

10:56

VIDEO: Ants Uustalu õpetab mardihane tükeldama ja valmistab hõrgu roa

09:31

Lavakunstikooli juht: õppejõud ja üliõpilane poleks pidanud koos hotellis ööbima

Raadiouudised

09:55

Omanike keskliit: kodumajapidamisi ei kohelda soojamajanduses võrdselt

09:55

Rahalise surve all prügiettevõte Ekovir loodab leevendust Ossipenko pärandvarast

09:50

Prantsusmaa: EL peaks määrama Sheinile sanktsioonid

09:40

Mitmel pool sajab vihma

09:25

Raadiouudised (07.11.2025 09:00:00)

06.11

Päevakaja (06.11.2025 18:00:00)

06.11

Vanemuises esietendub Tanel Jonase lavastatud tragikomöödia „Nimi”

06.11

Nursipalust leiti hulk erinevaid lõhkemata lõhkekehi

06.11

Avalik-õiguslikud ülikoolid ning haridusministeerium on sõlmimas uusi halduslepinguid

06.11

Viljandis allkirjastati koalitsioonilepe

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo