Tallinna tulevane opositsioon kritiseerib Liivalaia trammist loobumist

Tallinna tramm.
Tallinna tramm. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Tallinna uuest koalitsioonist on vähe head oodata, ütlevad linnas opositsiooni jäänud erakondade esindajad. Liivalaia trammiliinist loobumine ja Pelguranna liini kärpimine jätab kriitikute sõnul linna ilma Euroopa rahast. See, et reedeste kõneluste juures polnud tulevast linnapead, viitab aga sellele, kes pealinna tegelikkuses juhtima hakkab.

Endine abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) ütles, et reedel teatavaks saanud uue Tallinna koalitsiooni plaanidest on üldse raske midagi positiivset leida. Eeskätt kritiseerib ta Liivalaia ja Pelguranna trammitee plaanide muutmist. Euroopa Liit rahastab linnades taristuprojekte, mis vähendavad ummikuid ja õhusaastet. Trammiteede ärajätmisega loobub Tallinn Euroopa rahast.

"Sellest on kahju, et loobutakse ligi 40 miljonist eurost Saksa maksumaksja rahast – need on Euroopa Liidu vahendid – Liivalaia ja Pelguranna trammiteed. Mis tähendab ka tervet Liivalaia tänava terviku ümberehitamist. 70 protsenti sellest (rahast) oleks tulnud Euroopa Liidust," lausus Pere.

Abilinnapea Madle Lippus (SDE) ütles, et reedel tutvustatud esimeste läbirääkimiste tulemuste juures puudus linnapea. See viitab Lippuse hinnangul sellele, kes tegelikult ohje hoiab.

"Kuigi Kõlvart justkui loobus ja Isamaa justkui saab linnapea koha, siis tegelikult seda koalitsiooni hakkab ikkagi juhtima Keskerakond ja otseselt Mihhail Kõlvart. Millest sotsiaaldemokraadid ka enne valimisi rääkisid. Kokku on saanud autoarmastajad ja korruptandid," lausus Lippus.

Siim Kiisler (Parempoolsed) leidis ka positiivset. Näiteks parkimiskohtade arvu suurendamist ja lubadust, et tasulisi parkimisalasid ei laiendata ning parkimistasu ei tõsteta. Ta ütles aga, et tulemas on vasakpoolne linnavalitsus.

"On selge, et see kokkulepe tuleb väga vasakpoolse sisuga. Esimene asi on näha – jätkub bussisõidu kinnimaksmine valimatult kõigile, mis on selge raharaiskamine," ütles Kiisler.

Toimetaja: Marko Tooming

